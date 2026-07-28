World Hepatitis Day 2026: फॅटी लिव्हर आणि हेपॅटायटिस एकाच वेळी असू शकतात का? डॉक्टर काय सांगतात, जाणून घ्या

Can You Have Fatty Liver and Hepatitis at the Same Time: माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये मला नेहमी दिसणारा एक मोठा गैरसमज म्हणजे, एखाद्या व्यक्तीला फॅटी लिव्हर असल्याचं निदान झालं की पुढे काही तपासण्याची गरजच नसते, असं अनेकांना वाटतं. पण पॅथॉलॉजिस्ट म्हणून मी डॉक्टरांनाही आणि रुग्णांनाही नेहमी सांगते की, लिव्हरमध्ये एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त आजार असू शकतात. त्यामुळे लिव्हरमधील प्रत्येक बिघाडाचं कारण फक्त फॅटी लिव्हर आहे, असं गृहीत धरलं तर उपचार करता येण्यासारखा हेपॅटायटिस उशिरा निदान होऊ शकतो.याचं थोडक्यात उत्तर म्हणजे – होय, फॅटी लिव्हर आणि हेपॅटायटिस एकाच वेळी असू शकतात..आजकाल मेटाबॉलिक डिसफंक्शन-असोसिएटेड स्टिअटोटिक लिव्हर डिसीज (MASLD, पूर्वी याला NAFLD म्हटलं जायचं) हा जगभरात आढळणाऱ्या सर्वात सामान्य दीर्घकालीन लिव्हरच्या आजारांपैकी एक आहे. त्यामुळे त्याचबरोबर क्रॉनिक हेपॅटायटिस बी किंवा हेपॅटायटिस सी असणं आता काही दुर्मिळ राहिलेलं नाही. अलीकडील संशोधनानुसार, क्रॉनिक हेपॅटायटिस बी असलेल्या सुमारे ३६% रुग्णांमध्ये, तर क्रॉनिक हेपॅटायटिस सी असलेल्या जवळपास ४९% रुग्णांमध्ये लिव्हरमध्ये चरबी (हेपॅटिक स्टिअटोसिस) साचलेली आढळते. म्हणजेच हे दोन्ही आजार एकत्र असण्याची शक्यता खूपच जास्त आहे..World Hepatitis Day 2026: लक्षणं नसतानाही हिपॅटायटिसचा धोका कोणाला असू शकतो? वाचा तज्ज्ञ काय सांगतात....हे इतकं महत्त्वाचं का आहे?कारण मेटाबॉलिक लिव्हर डिसीज आणि व्हायरल हेपॅटायटिस हे दोन्ही एकत्र असतील, तर ते एकमेकांचे दुष्परिणाम अधिक वाढवतात. व्हायरसमुळे होणारी सततची सूज, इन्सुलिन रेझिस्टन्स, ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस आणि लिव्हरमध्ये साचलेली चरबी यामुळे लिव्हरमध्ये फायब्रोसिस म्हणजेच जखमा तयार होण्याची प्रक्रिया अधिक वेगाने सुरू होते. अनेक संशोधनांमध्ये असं दिसून आलं आहे की, दोन्ही आजार एकत्र असलेल्या रुग्णांमध्ये सिरोसिस आणि हेपॅटोसेल्युलर कार्सिनोमा (लिव्हर कॅन्सर) होण्याचा धोका, फक्त एकच आजार असलेल्या रुग्णांच्या तुलनेत जास्त असतो..लॅबमध्ये सर्वात पहिला इशारा अनेकदा लिव्हर फंक्शन टेस्ट (LFT) मध्ये दिसतो. पण ALT किंवा AST वाढलेले दिसले म्हणून फक्त अल्ट्रासाऊंडमध्ये फॅटी लिव्हर दिसतंय म्हणून त्याच कारणावर शिक्कामोर्तब करू नये. काही वेळा अशा रुग्णांमध्ये लिव्हर एन्झाइम्स थोडे वाढलेले असल्यामुळे ते फक्त मेटाबॉलिक कारणांमुळे असावेत असं गृहीत धरलं जातं. पण नंतर नियमित व्हायरल स्क्रीनिंगमध्ये त्यांना क्रॉनिक हेपॅटायटिस बी असल्याचं निदान होतं.म्हणूनच योग्य आणि पद्धतशीर तपासणी करणं खूप महत्त्वाचं ठरतं..Heart Health Tips by WHO: जगातील 32% मृत्यू हृदयविकारामुळे; WHO चा इशारा, हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी करा 'या' 5 सवयी.सुरुवात रुग्णाचा सविस्तर वैद्यकीय इतिहास जाणून घेण्यापासून करावी. रुग्णाचं मद्यपान, लठ्ठपणा, मधुमेह, रक्तातील वाढलेली चरबी (डिस्लिपिडेमिया), कुटुंबात लिव्हरच्या आजाराचा इतिहास, सुरू असलेली औषधं, पूर्वी रक्त चढवलं गेलं आहे का, टॅटू करून घेतले आहेत का, इंजेक्शनद्वारे अमली पदार्थांचं सेवन, तसेच असुरक्षित लैंगिक संबंध यांसारख्या गोष्टी निदानासाठी महत्त्वाच्या ठरतात.तपासण्यांमध्ये लिव्हर फंक्शन टेस्ट, कम्प्लीट ब्लड काउंट (CBC), कोअग्युलेशन प्रोफाइल, तसेच HBsAg, Anti-HBc आणि Anti-HCV यांसारख्या व्हायरल मार्कर्सचा समावेश असावा. रुग्णाच्या परिस्थितीनुसार ऑटोइम्यून मार्कर्स, आयर्न स्टडीज, सेरुलोप्लाझ्मिन आणि अल्फा-1 अँटीट्रिप्सिन या तपासण्याही आवश्यक ठरू शकतात..यानंतर इमेजिंग तपासण्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. लिव्हरमध्ये चरबी आहे का हे पाहण्यासाठी अल्ट्रासाऊंड ही सर्वात सहज उपलब्ध तपासणी आहे. पण साधं फॅटी लिव्हर आणि स्टिअटोहेपॅटायटिस यामधला फरक किंवा लिव्हरमध्ये किती फायब्रोसिस झाला आहे हे अल्ट्रासाऊंडमधून अचूक समजू शकत नाही.आजकाल ट्रान्झिएंट इलॅस्टोग्राफी (FibroScan) आणि MR-आधारित तंत्रज्ञान यांच्या मदतीने कोणतीही शस्त्रक्रिया किंवा बायोप्सी न करता लिव्हरचा कडकपणा (stiffness) आणि त्यामधील चरबीचं प्रमाण याचा अंदाज घेता येतो. याशिवाय FIB-4 आणि APRI यांसारखे नॉन-इन्व्हेसिव्ह फायब्रोसिस स्कोअर्स देखील रुग्णाचा धोका किती आहे हे समजून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ज्या रुग्णांना तज्ज्ञ डॉक्टरांकडे पाठवण्याची किंवा अधिक जवळून फॉलो-अपची गरज आहे, त्यांची ओळख पटवण्यासाठी या तपासण्या लवकर करणं महत्त्वाचं मानलं जातं..New US Cholesterol Guidelines: हेल्दी डायट, व्यायाम आणि वेळेवर तपासणी; वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी अमेरिकन तज्ज्ञांचे नवे नियम जाहीर.पॅथॉलॉजिस्ट म्हणून माझ्या मते लिव्हर बायोप्सी आजही काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये अत्यंत महत्त्वाची आहे. ती आता प्रत्येक रुग्णामध्ये नियमित केली जात नाही. पण निदान स्पष्ट होत नसेल, एकापेक्षा जास्त लिव्हरचे आजार असण्याची शक्यता असेल किंवा योग्य उपचार ठरवण्यासाठी आजाराचा टप्पा अचूक समजून घेणं आवश्यक असेल, तर हिस्टोपॅथॉलॉजी अनेक अशा उत्तरं देते जी कोणतीही रक्त तपासणी देऊ शकत नाही.आणखी एक महत्त्वाचा संदेश म्हणजे उपचारांकडे "हे किंवा ते" अशा पद्धतीने पाहू नये. अँटीव्हायरल औषधांमुळे हेपॅटायटिस बी नियंत्रणात येऊ शकतो किंवा हेपॅटायटिस सी पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. पण त्याच वेळी लठ्ठपणा, मधुमेह आणि मेटाबॉलिक सिंड्रोम यावर उपचार झाले नाहीत, तर लिव्हरचं नुकसान सुरूच राहू शकतं. त्याचप्रमाणे फक्त वजन कमी केल्याने क्रॉनिक व्हायरल हेपॅटायटिस निघून जात नाही. त्यामुळे या दोन्ही आजारांवर एकाच वेळी योग्य उपचार करणं तितकंच गरजेचं आहे..लिव्हरमध्ये स्वतःला पुन्हा निरोगी बनवण्याची विलक्षण क्षमता असते. पण त्रास होत असल्याचे संकेत देण्याचे त्याचे मार्ग फारच मर्यादित असतात. लिव्हरमध्ये चरबी साचणं, व्हायरल इन्फेक्शन, मद्यपान, ऑटोइम्यून आजार किंवा मेटाबॉलिक बिघाड – या सगळ्यांमुळे रक्त तपासण्यांमध्ये जवळपास सारखेच बदल दिसू शकतात. म्हणूनच पहिलं निदान दिसलं म्हणून त्यावरच थांबण्याचा मोह डॉक्टरांनी टाळायला हवा.माझ्यासाठी प्रत्येक असामान्य लिव्हर रिपोर्ट हा एक प्रश्न पुन्हा विचारण्याची संधी असतो – "या फॅटी लिव्हरच्या मागे अजून काही लपलेलं तर नाही ना?" अनेक रुग्णांमध्ये उत्तर "नाही" असतं. पण काही महत्त्वाच्या रुग्णांमध्ये दुसरा आजार वेळेवर शोधून काढल्यामुळे त्यांचा आजाराचा अंदाज (प्रोग्नोसिस) बदलतो, उपचारांची दिशा बदलते आणि अनेकदा त्यांचं आयुष्यही बदलून जातं.- डॉ. पूजा त्रेहन, कन्सल्टंट पॅथॉलॉजिस्ट आणि झोनल चीफ ऑफ लॅब्स – उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड, मेट्रोपोलिस हेल्थकेअर लिमिटेड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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