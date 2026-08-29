H1N1 and Eye Health: H1N1चा डोळ्यांवरही होतोय परिणाम? स्वाइन फ्लूनंतर दिसणारी ‘ही’ 7 लक्षणं अजिबात दुर्लक्षित करू नका

WARNING SIGNS YOU SHOULD NEVER IGNORE AFTER SWINE FLU: H1N1 म्हटलं की ताप, खोकला, घसादुखी आणि अंगदुखी हीच लक्षणं आपल्या डोळ्यांसमोर येतात. पण या फ्लूचा परिणाम केवळ श्वसनसंस्थेपुरता मर्यादित नसू शकतो. काही रुग्णांमध्ये H1N1 संसर्गादरम्यान डोळे लाल होणे, जळजळ, पाणी येणे यासोबतच दृष्टीशी संबंधित समस्याही जाणवू शकतात. म्हणूनच फ्लूच्या काळात डोळ्यांमध्ये जाणवणाऱ्या बदलांकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे..H1N1 मुळे डोळ्यांवर कसा परिणाम होऊ शकतो?स्वाइन फ्लू झाल्यानंतर काही लोकांच्या डोळ्यांत लालसरपणा, पाणी येणे, जळजळ होणे किंवा डोळ्यात काहीतरी गेल्यासारखे वाटू शकते. ही लक्षणं फ्लूसोबत दिसू शकतात आणि संसर्ग बरा झाल्यानंतर कमी होतात. पण, बऱ्याचदा फ्लूमुळे डोळ्याच्या आतल्या भागावरही परिणाम होऊ शकतो. डोळ्याच्या पडद्यावर (रेटिना) किंवा दृष्टीच्या नसांवर सूज येऊ शकते आणि त्यामुळे दिसण्यामध्ये बदल होऊ शकतो. ही समस्या फार कमी लोकांमध्ये दिसते, पण अचानक दृष्टी कमी होणे किंवा नेहमीपेक्षा वेगळा त्रास होणे याकडे दुर्लक्ष करू नये..H1N1 Virus Delhi: दिल्लीमध्ये H1N1 चा कहर! फ्लू समजून दुर्लक्ष करणं पडू शकतं महागात! जाणून घ्या लक्षणं आणि बचावाचे उपाय.H1N1 मुळे डोळ्यांमध्ये होणारी 7 धोक्याची लक्षणं1. धुसर किंवा कमी दिसणेअचानक स्पष्ट दिसणे कमी होणे किंवा डोळ्यांसमोर धूसर दिसणे हे दुर्लक्षित करू नका. विशेषतः फ्लूच्या काळात किंवा फ्लू झाल्यानंतर असे झाल्यास लवकर डोळ्यांच्या डॉक्टरांकडून तपासणी करून घ्यावी.2. डोळ्यात वेदना होणेडोळ्यात सतत किंवा जास्त वेदना होत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. डोळेदुखीची अनेक कारणं असू शकतात. त्यामुळे योग्य कारण जाणून घेण्यासाठी डॉक्टरांकडून तपासणी आवश्यक आहे..3. प्रकाशाकडे पाहताना त्रास होणेप्रकाश पाहताना नेहमीपेक्षा जास्त त्रास होणे किंवा डोळ्यांना प्रकाश सहन न होणे याला फोटोफोबिया म्हणतात. इतर दृष्टीच्या समस्यांसोबत हे लक्षण दिसत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.4. डोळे लाल होणेव्हायरल इन्फेक्शनमध्ये डोळे लाल होणे सामान्य आहे. काही वेळा हे डोळे आल्यासारखे वाटू शकते. मात्र, लालसरपणा सतत राहिला किंवा त्यासोबत डोळेदुखी आणि दृष्टी कमी होणे अशी लक्षणं दिसली तर तपासणी करून घ्यावी..Pancreatic Cancer Breakthrough: कॅन्सर उपचारात महत्त्वाची बातमी! पॅनक्रियाटिक कॅन्सरविरोधात मोठं यश; नव्या औषधाला FDAची मंजुरी.5. डोळ्यातून जास्त पाणी येणे किंवा जळजळडोळ्यातून सतत पाणी येणे, जळजळ होणे किंवा डोळ्यात काहीतरी गेले असल्यासारखे वाटणे हे फ्लूमध्ये होऊ शकते. ही लक्षणं काही काळाने कमी होतात. मात्र, त्रास कायम राहिल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.6. डोळ्यांसमोर अचानक प्रकाशाची चमक दिसणेडोळ्यांसमोर अचानक चमक किंवा विजेसारखा प्रकाश दिसणे हे डोळ्याच्या पडद्याशी (रेटिना) संबंधित समस्येचे लक्षण असू शकते. असे नवीन लक्षण दिसल्यास शक्य तितक्या लवकर डोळ्यांची तपासणी करून घ्यावी..7. डोळ्यांसमोर अचानक जास्त ठिपके किंवा रेषा दिसणेडोळ्यांसमोर तरंगणारे काळे ठिपके किंवा रेषा दिसण्याला ‘फ्लोटर्स’ म्हणतात. अचानक त्यांची संख्या वाढली आणि त्यासोबत प्रकाशाची चमक किंवा दृष्टी कमी होणे जाणवत असेल तर तातडीने डोळ्यांच्या डॉक्टरांकडे जावे. काही वेळा ही लक्षणं डोळ्याच्या पडद्याशी संबंधित गंभीर समस्येची चिन्हं असू शकतात..कोणत्या लोकांनी अधिक काळजी घ्यावी?गंभीर फ्लू झालेल्या व्यक्तींमध्ये शरीरात पाण्याची कमतरता होणे, रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे, जास्त काळ रुग्णालयात उपचार घेणे किंवा काही औषधांचा परिणाम यामुळेही आरोग्याच्या इतर समस्या होऊ शकतात. त्यामुळे H1N1 झाल्यानंतर डोळ्यांमध्ये जाणवणारा प्रत्येक त्रास फ्लूमुळेच झाला आहे असे नाही. डोळ्यांचा त्रास नेमका कशामुळे होत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आणि गरज असल्यास डोळ्यांची तपासणी करून घेणे महत्त्वाचे आहे..AI Healthcare Breakthrough: जगात पहिल्यांदाच AIच्या मदतीने मेंदूची शस्त्रक्रिया; रुग्णाची दृष्टी वाचवण्यात यश.H1N1 झाल्यावर डोळ्यांची काळजी कशी घ्यावी?पुरेसे पाणी प्या आणि शरीर हायड्रेट ठेवा.हात वारंवार साबणाने धुवा.विनाकारण डोळ्यांना हात लावू नका.डोळे चोळणे टाळा.डोळ्यांची स्वच्छता आणि वैयक्तिक स्वच्छता राखा.डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय अँटिबायोटिक किंवा स्टेरॉइडचे आय ड्रॉप्स वापरू नका.डॉ. पुष्प यांच्या मते, डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय डोळ्यांमध्ये अँटिबायोटिक किंवा स्टेरॉइड ड्रॉप्स टाकणे टाळावे. चुकीच्या पद्धतीने वापरल्यास काही डोळ्यांच्या समस्या आणखी वाढू शकतात..अचानक दृष्टी बदलल्यास दुर्लक्ष करू नकाबहुतेक H1N1 रुग्णांना डोळ्यांशी संबंधित गंभीर समस्या होत नाहीत. मात्र, अचानक दृष्टी कमी होणे, डोळ्यात वेदना होणे, डोळ्यांसमोर प्रकाशाची चमक दिसणे, अचानक फ्लोटर्स वाढणे किंवा प्रकाश सहन न होणे अशी लक्षणं दिसल्यास त्याकडे सामान्य फ्लूचे लक्षण म्हणून पाहू नका.अशा वेळी डोळ्यांची तपासणी करून घेणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे ही लक्षणं फ्लूमुळे आहेत की डोळ्यांशी संबंधित इतर कोणत्या समस्येमुळे आहेत, हे समजण्यास मदत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.