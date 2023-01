Hair Transplant : डोक्यावर एकही केस नसताना हेअर ट्रान्सप्लांटचं स्वप्न पूर्ण होणार? सर्जन काय म्हणतात...

Hair Transplant : केस आपल्या व्यक्तिमत्वाची छाप पाडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. डोक्यावर केस कमी असल्याने लूक खराब होतो. अशा स्थितीत लोक केस प्रत्यारोपण करून घेणे पसंत करतात. ही एक अशी प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये डोक्याच्या इतर भागातून केस काढले जातात आणि टक्कल पडलेल्या भागात प्रत्यारोपण केले जाते.

विविध कारणांमुळे काही लोकांच्या डोक्याला अगदी लहान वयात पूर्ण टक्कल पडते आणि डोक्यावर एक केसही शिल्लक राहत नाही. अशा स्थितीत केस प्रत्यारोपण करता येईल का? याबाबतचे वास्तव कॉस्मेटिक सर्जनकडून समजून घेऊ. (Can hair transplant be done on bald head read what surgeon said )

टक्कल पडल्यावर केस प्रत्यारोपण करता येईल का?

गंगाराम हॉस्पिटल, नवी दिल्ली येथील प्लॅस्टिक आणि कॉस्मेटिक सर्जन डॉ. रमण शर्मा यांच्या मते, केस प्रत्यारोपणासाठी, केसांचे फॉलीकल्स सामान्यतः डोक्याच्या बाजूला काढले जातात आणि टक्कल पडलेल्या भागात प्रत्यारोपित केले जातात.

जर एखाद्याचे डोके पूर्णपणे टक्कल झाले असेल तर त्यावर केस प्रत्यारोपण करणे कठीण आहे, कारण टक्कल असलेल्या डोक्यावर प्रत्यारोपणासाठी भरपूर केसांची आवश्यकता असते. अशा स्थितीतही जर एखाद्याला केस प्रत्यारोपण करायचे असेल तर छातीतून किंवा शरीराच्या इतर भागातून केसांचे कूप काढून डोक्यावर केसांची रेषा तयार केली जाते.

यामुळे असे दिसते की डोक्यावर पूर्ण केस आहेत, परंतु केस डोक्याभोवती आहेत आणि मधली जागा रिकामी आहे. मात्र हे प्रत्येकाला शक्य नाही.

या स्थितीत केस प्रत्यारोपण अशक्य आहे

डॉ.रमन शर्मा सांगतात की, काही लोकांच्या डोनर भागातही केस नाहीत, अशा स्थितीत केसांचे प्रत्यारोपण करणे शक्य होत नाही. केस प्रत्यारोपणासाठी इतर कोणत्याही व्यक्तीचे केस घेता येणार नाहीत.

अशा लोकांसाठी विग किंवा केसांचा टॅटू काढणे हा उत्तम पर्याय आहे. कॉस्मेटिक सर्जनला भेटून तुम्ही तुमच्यासाठी एक चांगला विग लावू शकता, जेणेकरून तुमचा लूक सुधारता येईल. तथापि, विग कायमस्वरूपी नाही आणि दर 3 महिन्यांनी बदलले पाहिजे.

केसांचा टॅटू दुरून डोक्यावर केस असल्यासारखा दिसतो. टॅटू आणि विगचा सहारा घेऊन टक्कल पडण्यापासून आराम मिळू शकतो.