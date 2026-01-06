आरोग्य

Moringa in Sanitary Pads: आता सॅनिटरी पॅडमध्ये 'शेवग्याचा' वापर? वाचा काय आहे तज्ज्ञांचा दावा

Moringa for Menstrual Hygiene: नैसर्गिक गुणधर्मांनी समृद्ध शेवगा आता सॅनिटरी पॅडमध्ये वापरण्याचा प्रस्ताव तज्ज्ञांनी मांडला असून महिलांच्या मासिक पाळीतील सुरक्षिततेसाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरू शकतो.
Moringa in Sanitary Pads

Experts Suggest Using Moringa in Sanitary Pads to Make them Safer and Chemical Free for Menstrual Hygiene

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Can Moringa Make Sanitary Pads Safer: सॅनिटरी पॅडमध्ये नैसर्गिक घटक म्हणून मोरिंगा (शेवगा) वापरण्याचा प्रस्ताव तज्ज्ञांनी मांडला आहे. वैज्ञानिक पुराव्यांनुसार या वनस्पतीमुळे मासिक पाळी अधिक सुसह्य ठरण्यास आणि अंतर्गत स्वच्छतेत लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते. तसेच संसर्गाचा धोका कमी करू शकतो.

Loading content, please wait...
lifestyle
women
science
Life
women health
Menstruation
Science and Technology
women life
Moringa oleifera
Sanitary Pad
Scientist
health
Healthcare
Research

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com