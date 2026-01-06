Moringa in Sanitary Pads: आता सॅनिटरी पॅडमध्ये 'शेवग्याचा' वापर? वाचा काय आहे तज्ज्ञांचा दावा

Can Moringa Make Sanitary Pads Safer: सॅनिटरी पॅडमध्ये नैसर्गिक घटक म्हणून मोरिंगा (शेवगा) वापरण्याचा प्रस्ताव तज्ज्ञांनी मांडला आहे. वैज्ञानिक पुराव्यांनुसार या वनस्पतीमुळे मासिक पाळी अधिक सुसह्य ठरण्यास आणि अंतर्गत स्वच्छतेत लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते. तसेच संसर्गाचा धोका कमी करू शकतो..संशोधनातून असे दिसून आले आहे की शेवग्यामध्ये ९० हून अधिक जैवसक्रिय घटक आहेत. यामध्ये जीवनसत्त्वे, खनिजे, अमिनो आम्ल, 'अँटिऑक्सिडंट' आणि पोषक द्रवे यांचा समावेश आहे. हे घटक योनीचे आरोग्य आणि सामू संतुलनात थेट साहाय्य करतात. तज्ज्ञांच्या मते शेवग्यातील प्रतिजैविक आणि दाहशामक गुणधर्मामुळे पॅडच्या वरच्या थरावर त्याचा वापर करणे विशेष उपयुक्त ठरू शकते. कारण मासिक पाळीदरम्यान हा थर संवेदनशील त्वचेच्या थेट संपर्कात असतो..शेवग्यात 'एसएलएस', 'एसएलईएस', पाराबेन, सल्फेट यांसारखी घातक रसायने नसतात. त्यामुळे तो त्रासदायक नाही आणि संवेदनशील त्वचेसह सर्व प्रकारच्या त्वचेसाठी योग्य आहे. कृत्रिम घटकांप्रमाणे शेवग्यात त्वचेवरील नैसर्गिक तेल काढून टाकत नाही किंवा योनीतील सूक्ष्मजीव संतुलन बिघडवत नाही. त्यामुळे दैनंदिन अंतर्गत स्वच्छतेसाठी तो सुरक्षित मानला जातो. "पाळीच्या काळात.Period Blood Face Mask: बापरे! हे काय? ग्लोइंग त्वचेसाठी पिरीयड्सचं ब्लड चक्क चेहऱ्याला लावलं! हा व्हायरल स्किनकेअर आहे तरी काय?.सॅनिटरी पॅडचा वरचा थर अनेक दिवस महिलांच्या संवेदनशील त्वचेच्या थेट संपर्कात असतो. त्यामुळे तो त्वचेसाठी अनुकूल असणे अत्यंत आवश्यक आहे," असे दिल्लीतील मॅक्स रुग्णालयातील प्रसूती व स्त्रीरोग तज्ज्ञ वरिष्ठ सल्लागार डॉ. रिचा सिंघल यांनी सांगितले. योनीमार्गाच्या संसर्गाचा धोका कमी करून मासिक पाळीतील त्रासदायक अनुभव टाळता येण्याची क्षमता शेवग्यात असल्याचे संशोधनातून दिसले आहे. शेवगा नैसर्गिकरित्या ओलावा आणि दुर्गंधी नियंत्रित करण्यास मदत करते. मात्र अन्य घटकांप्रमाणे त्वचेवर काही परिणाम आढळल्यास 'शेवगा पॅड' देखील बंद करावेत. असे परिणाम होण्याची शक्यता यात कमी आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली..संशोधनाचे निष्कर्ष या दाव्यांची पुष्टी करतात. एप्रिलमध्ये बल्गेरियन शास्त्रज्ञांनी 'जर्नल लाईफ' मध्ये एक आंतरराष्ट्रीय अभ्यास प्रकाशित केला आहे. त्यात म्हटले आहे, की भारतातून मिळविलेल्या शेवग्याच्या पानांचे परीक्षण केले असता लक्षणीय 'अँटिऑक्सिडंट', दाहविरोधी, स्नायूदाहविरोधी आणि प्रतिजैविके असे गुणधर्म आढळले.स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या मते, शेवग्याचे पौष्टिक घटक मासिक पाळीच्या काळातील आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी त्याची उपयुक्तता अधिक वाढवितात..Normal Period Bleeding Amount: पीरियड्समध्ये किती ब्लीडिंग नॉर्मल असतं? जास्त फ्लोचे धोके तर बहुतेक महिलांना माहितच नाहीत!.मासिक पाळीच्या काळात ज्यांना जास्त वेळ सॅनिटरी पॅड वापरावे लागतात अशा शालेय विद्यार्थिनी, नोकरदार महिला आणि प्रवासात शेवगा आधारित उत्पादनांचा फायदा होऊ शकतो.- डॉ. अल्पना कंसल, अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, गाझियाबाद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.