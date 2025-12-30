आयुष्य... एक अनमोल भेट

‘साक्षात्कारी’ कर्करोगआशा नेगी ( लेखिका, कॅन्सर जनजागृतीसाठी कार्यरत)पाहता पाहता एक वर्ष संपलं.. ३६५ दिवसांपैकी ५० दिवस आपण या सदरामध्ये भेटत होतो. वर्षभरात दर मंगळवारी येणाऱ्या सदरांमुळे आपला आयुष्यभराचा ऋणानुबंध जुळला. कॅन्सरसारख्या विषयावरचे लेख कोणी वाचेल, अशी सुरुवातीला अपेक्षाच नव्हती. पण वाचकांनी दिलेलं प्रेम मी शब्दांत मांडू शकत नाही...कधी शॉपिंग मॉलमध्ये, कधी मार्केटमध्ये, तर कधी एखाद्या कार्यक्रमात वाचकांची भेट होतच होती. ‘तुमचे लेख आम्ही वाचतो. आम्हाला खूप पॉझिटिव्ह एनर्जी येते. तुम्हाला फेसबुकवरसुद्धा फॉलो करतो; पण खरंच का तुम्हाला कॅन्सर झाला होता? तुम्हाला पाहून अजिबात तसं वाटत नाही’, असा गमतिदार संवादही आपल्यात व्हायचा..आजचा हा लेख आपला शेवटचा आहे. तुम्हाला फक्त एवढंच सांगायचं आहे.. आयुष्य भरभरून जगा. कोणतीही अडचण, कोणताही आजार तुम्हाला आनंदी जगण्यापासून रोखू शकत नाही. आयुष्यात येणाऱ्या अडचणी, एखादा आजार हे फक्त एखाद्या काळापुरते, थोड्या वेळापुरते तुमच्या आयुष्यात येतात; पण धैर्य, विल पॉवर आणि ‘मी यातून बाहेर पडणारच’ हा ठाम विचार मनात ठेवला, तर कोणताही गतिरोधक तुम्हाला अडवू शकत नाही..वर्तमान काळाला आपण इंग्लिशमध्ये Present म्हणतो... आणि Present चा अर्थ म्हणजे Gift. मित्रांनो, हा Present तुम्हाला गिफ्ट म्हणून मिळालेला आहे. तो भरभरून जगा…माझ्या कर्करोगाच्या अनुभवाने एकच सांगते. कर्करोगाने मला कुठेच कमजोर पाडलं नाही. उलट, आयुष्यात आलेल्या कर्करोगाने मला अजून परिपक्व, भक्कम आणि आयुष्याकडे पाहण्याचा एक नवा दृष्टिकोन दिला. कारण जगण्यासारखं प्रेशियस आयुष्यात दुसरं काहीच नाही.आयुष्य हे प्रश्नांची यादी नाही, तर संधींची देणगी आहे. प्रत्येक सकाळ आपल्याला पुन्हा एकदा उभं राहण्याची ताकद देते. जगणं म्हणजे फक्त श्वास घेणं नाही, तर प्रत्येक क्षण मनापासून स्वीकारणं आहे..फक्त मनात एक विचार ठेवा... आपण जे आयुष्य जगतोय, ते दुसऱ्याचं स्वप्न असतं. आपल्या अडचणी आपल्यासाठी अडचणी असतात; पण आपलं आयुष्य दुसऱ्यासाठी त्यांचं स्वप्न असतं.मित्रांनो, शेवटी एकच... कर्करोग हा आजार शरीराला झाला तर बरा होतो. म्हणून तो शरीरापुरताच मर्यादित ठेवा. मनाला कधीच कर्करोग होऊ देऊ नका. कारण हा आजार फक्त शारीरिक नाही, तर मानसिकही आहे. मनात ठाम ठरवलंत, की ‘मी यातून बाहेर पडणारच’, तर जगातली कोणतीही शक्ती तुम्हाला रोखू शकत नाही..आज कॅन्सर अवेअरनेससाठी काम करताना, बऱ्याच वेळा मला विसर पडतो... मला कर्करोगासारखा आजार झाला होता. आणि खरं सांगायचं तर, मला ते खरं वाटतही नाही.कारण ‘आशा’ला कधीच कर्करोग होऊ शकत नाही. कर्करोग फक्त शरीराला होतो. तुमच्या मनाला कधीच होऊ शकत नाही. कर्करोग आयुष्य बदलत नाही, उलट आयुष्याकडे पाहण्याची दृष्टी बदलतो. आणि तेवढंच पुरेसं असतं…पुन्हा आनंदी जगण्यासाठी!आयुष्य हा अनमोल भेट आहे, कर्करोगाच्या अनुभवातून शिकलेले धैर्य आणि सकारात्मक दृष्टिकोन आपल्याला प्रत्येक क्षण जिवंत जगायला शिकवतो.शरीराला आजार होऊ शकतो, पण मानसिक ताकद आणि आशा आयुष्यावर मात करू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.