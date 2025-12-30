आरोग्य

आयुष्य... एक अनमोल भेट

आयुष्य हा अनमोल भेट आहे, कर्करोगाच्या अनुभवातून शिकलेले धैर्य आणि सकारात्मक दृष्टिकोन आपल्याला प्रत्येक क्षण जिवंत जगायला शिकवतो. शरीराला आजार होऊ शकतो, पण मानसिक ताकद आणि आशा आयुष्यावर मात करू शकते.
Living Life to the Fullest Despite Cancer

सकाळ वृत्तसेवा
‘साक्षात्कारी’ कर्करोग

आशा नेगी ( लेखिका, कॅन्सर जनजागृतीसाठी कार्यरत)

पाहता पाहता एक वर्ष संपलं.. ३६५ दिवसांपैकी ५० दिवस आपण या सदरामध्ये भेटत होतो. वर्षभरात दर मंगळवारी येणाऱ्या सदरांमुळे आपला आयुष्यभराचा ऋणानुबंध जुळला. कॅन्सरसारख्या विषयावरचे लेख कोणी वाचेल, अशी सुरुवातीला अपेक्षाच नव्हती. पण वाचकांनी दिलेलं प्रेम मी शब्दांत मांडू शकत नाही..

