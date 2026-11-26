ASHA PAREKH DINNER: वाढत्या वयात शरीर निरोगी आणि तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी आहाराकडे विशेष लक्ष देणं गरजेचं असतं. यासाठी रोजच्या जेवणात पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करणं महत्त्वाचं आहे. ज्येष्ठ अभिनेत्री आशा पारेख यांनी नुकतीच वयाच्या ८४ व्या वर्षी आपल्या रात्रीच्या जेवणाची खास झलक सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. त्यांच्या डिनरमध्ये सूप, सँडविच आणि ताज्या फळांचा ज्यूस यांचा समावेश असतो. त्यांचा हा साधा आणि हलका आहार सध्या चर्चेत आहे..आशा पारेख यांनी इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये आपल्या डिनरबद्दल सांगितलं. त्या म्हणाल्या, "रात्रीच्या जेवणात माझ्याकडे नेहमी गरमागरम सूपचा एक बाऊल, माझ्या आवडत्या मल्टिग्रेन ब्रेडपासून बनवलेलं सँडविच आणि ताज्या फळांचा ज्यूस असतो."त्यांचा हा आहार आरोग्यासाठी किती फायदेशीर आहे, याबाबत KIMS हॉस्पिटल, ठाणे येथील मुख्य आहारतज्ज्ञ अमरीन शेख यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला माहिती दिली आहे..प्रत्येक शॉटआधी २० लिटर दूध अन् गुलाबाच्या पाकळ्यांनी अंघोळ? रवि किशन यांनी सांगितला सेटवरचा किस्सा!.सूप आणि सँडविचचं कॉम्बिनेशन किती फायदेशीर?आहारतज्ज्ञांच्या मते, सूप आणि सँडविच हे रात्रीच्या जेवणासाठी चांगले पर्याय आहेत. मात्र, ते बनवताना योग्य पदार्थांचा वापर करणं गरजेचं आहे.सूपमधून शरीराला पाणी आणि भाज्यांमधील पोषक घटक मिळतात. तर मल्टिग्रेन ब्रेडपासून बनवलेल्या सँडविचमधून कार्बोहायड्रेट्स आणि फायबर मिळतं. सँडविचमध्ये कोणते पदार्थ वापरले आहेत, यावर त्यातील पोषणमूल्य ठरतं.सँडविच अधिक पौष्टिक करण्यासाठी त्यात पनीर, टोफू, अंडी किंवा शिजवलेली कडधान्यं घालू शकता. यामुळे शरीराला प्रथिने मिळतात आणि पोट जास्त वेळ भरलेलं राहतं..सूप आणि सँडविच बनवताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?सूपसाठी: गाजर, टोमॅटो, पालक आणि भोपळा यांसारख्या भाज्यांपासून बनवलेलं सूप निवडा. सूपमध्ये जास्त प्रमाणात क्रीम, बटर किंवा मीठ घालणं टाळा.सँडविचसाठी: शक्यतो संपूर्ण धान्यांपासून बनवलेला मल्टिग्रेन ब्रेड वापरा. त्यात भाज्या आणि प्रथिने असणारे पदार्थ घाला.सॉसचा वापर: सँडविचमध्ये जास्त प्रमाणात चीज, मेयोनीज किंवा बाजारात मिळणारे प्रक्रिया केलेले स्प्रेड वापरण्याऐवजी पौष्टिक पदार्थांना प्राधान्य द्या..रात्रीच्या जेवणासोबत फ्रेश ज्यूस पिणं योग्य आहे का?ताज्या फळांच्या ज्यूसमधून काही जीवनसत्त्वे मिळू शकतात. मात्र, फळांचा ज्यूस बनवताना त्यातील बराचसा फायबर निघून जातो. त्यामुळे संपूर्ण फळ खाण्याच्या तुलनेत ज्यूस प्यायल्यावर साखर आणि कॅलरी जास्त प्रमाणात शरीरात जाऊ शकतात. तसेच पोटही तितकं भरल्यासारखं वाटत नाही. त्यामुळे ज्यूस पिण्यापेक्षा संपूर्ण फळ खाणं अधिक चांगलं आहे. .रात्रीच्या जेवणात कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या?रात्रीचं जेवण हलकं असण्यासोबतच पौष्टिक असणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. जेवणातून शरीराला पुरेशा प्रमाणात प्रथिने, फायबर आणि आवश्यक पोषक घटक मिळायला हवेत. केवळ कमी खाण्यावर भर न देता संतुलित आहार घेणं गरजेचं आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.