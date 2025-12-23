कार्डियाक अरेस्ट आणि हृदयविकाराचा झटका

डॉ. ऋतुपर्ण शिंदेहृदयरोगतज्ज्ञरोहित ३२ वर्षांचा होता. तो नियमित व्यायाम करत असे, कधीही धूम्रपान केले नव्हते, त्याला मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि कोणताही ज्ञात हृदयविकार नव्हता. एका संध्याकाळी, जेवणानंतर मित्रांसोबत गप्पा मारत असताना तो अचानक जमिनीवर कोसळला. लोक जमा झाले. कुणीतरी पाणी शिंपडले, कुणी त्याला बसवण्याचा प्रयत्न केला, कुणीतरी नाडी तपासली; पण खात्री नव्हती. रुग्णवाहिका बोलावण्यात आली; पण ती १८ मिनिटांनी आली. रुग्णालयात पोहोचताच त्याला मृत घोषित करण्यात आले. नंतर ‘मोठा हार्ट ॲटॅक आला असावा’ अशी चर्चा झाली; पण रोहितचा मृत्यू हार्ट ॲटॅकमुळे नव्हे, तर अचानक हृदयक्रिया बंद पडल्यामुळे (Sudden Cardiac Arrest - SCA) म्हणजे हृदयाच्या विद्युत प्रणालीच्या अपयशामुळे झाला होता. .जर पहिल्या काही मिनिटांत योग्य वेळी CPR सुरू झाले असते, तर तो बहुधा वाचू शकला असता. सामान्य बोलण्यात हार्ट ॲटॅक आणि अचानक मृत्यू हे शब्द समानार्थी वापरले जातात. मात्र, प्रत्यक्षात हार्ट ॲटॅक आणि अचानक हृदयक्रिया बंद पडणे हे सर्व बाबतींत मूलभूतदृष्ट्या वेगळे आजार आहेत..हार्ट ॲटॅक म्हणजे काय?ही रक्तवाहिन्यांची (Plumbing) समस्या आहे. जेव्हा हृदयाला रक्तपुरवठा करणारी एखादी रक्तवाहिनी अचानक बंद होते, तेव्हा हार्ट ॲटॅक (वैद्यकीय भाषेत मायोकार्डियल इन्फार्क्शन) येतो. बहुतेक वेळा हे कोलेस्टेरॉलच्या प्लॅकवर गाठ (clot) तयार झाल्यामुळे होते. शरीरात या गोष्टी घडतात :कोरोनरी धमनी अचानक बंद होतेहृदयाच्या एका भागाला रक्तपुरवठा थांबतोत्या भागातील स्नायू ऑक्सिजनअभावी दुखावू लागतातछातीत वेदना, घाम येणे, श्वास लागणे, मळमळ अशी लक्षणे दिसतातहृदय चालू असते, किमान सुरुवातीला तरी.हार्ट अटॅक आणि अचानक हृदयक्रिया बंद पडणे या दोन वेगळ्या अवस्था असून त्यांचा गोंधळ जीवघेणा ठरू शकतो. योग्य वेळी दिलेला सीपीआर हा अचानक कार्डियाक अरेस्टमध्ये जीवन आणि मृत्यू यामधील एकमेव दुवा ठरतो..महत्त्वाचा मुद्दा : हार्ट ॲटॅकमध्ये हृदय सहसा अचानक थांबत नाही. रुग्ण बहुतेक वेळा शुद्धीवर असतो, वेदनेत असतो आणि त्याची अवस्था मिनिटांपासून तासांपर्यंत हळूहळू बिघडते.उपचारांचा मुख्य उद्देश : रक्तवाहिनी पुन्हा उघडणे (थ्रोम्बोलायसिस, अँजिओप्लास्टी, स्टेंट). वेदनाशामक, ऑक्सिजन, रक्त पातळ करणारी औषधे.हार्ट ॲटॅक हा गंभीर आपत्कालीन आजार आहे; पण तो बहुतेक वेळा तात्काळ मृत्यू देणारा नसतो.‘अचानक हृदयक्रिया बंद पडणे’ म्हणजे काय?ही हृदयाच्या विद्युत प्रणालीची समस्या आहे. अचानक हृदयक्रिया बंद पडणे म्हणजे हृदयाच्या विद्युत नियंत्रण प्रणालीचे पूर्ण अपयश. शरीरात या गोष्टी घडतात :हृदयात जीवघेणा अनियमित ठोका निर्माण होतो, जसे की : व्हेंट्रिक्युलर फिब्रिलेशन, व्हेंट्रिक्युलर टॅकीकार्डिया, असिस्टोली (हृदयाचा ठोका पूर्ण बंद).हृदय प्रभावीपणे रक्त पंप करू शकत नाहीमेंदूकडे जाणारा रक्तपुरवठा थांबतोपाच-दहा सेकंदांत रुग्ण बेशुद्ध पडतोचार-सहा मिनिटांत मेंदूचे कायमस्वरूपी नुकसान सुरू होतेमहत्त्वाचा मुद्दा : अचानक हृदयक्रिया बंद पडल्यावर हृदय अक्षरशः थांबते. यापूर्वी कोणतीही वेदना, इशारा किंवा वेळ मिळेलच असे नाही.रोहितच्या बाबतीत हेच घडले.कारणेअचानक हृदयक्रिया बंद पडण्याची कारणे अनेक असू शकतात, जरी व्यक्तीला कोणताही ज्ञात हृदयविकार नसला तरी :लपलेले विद्युत विकारनिदान न झालेले हृदयस्नायूंचे आजारआनुवंशिक आयन-चॅनल विकारताण, निर्जलीकरण किंवा अतिश्रमामुळे उद्भवलेली अतालता (अरिदमिया)कधी कधी हार्ट ॲटॅकच जीवघेणा ठोका निर्माण करतो.महत्त्वाची बाब : पहिलेच लक्षण म्हणजे अचानक मृत्यू असू शकतो. जोपर्यंत आजूबाजूचे कोणी त्वरित हस्तक्षेप करत नाही.(चौकट पाहा)योग्य वेळी सीपीआर जीवन का वाचवते?अचानक हृदय थांबल्यावर मृत्यू ताबडतोब होत नाही. मृत्यू होतो तो मेंदूपर्यंत रक्त न पोहोचल्यामुळे. सीपीआरचे एकमेव; पण अत्यंत महत्त्वाचे काम म्हणजे मेंदू आणि महत्त्वाच्या अवयवांपर्यंत रक्तप्रवाह कृत्रिमरीत्या चालू ठेवणे. अगदी परिपूर्ण नसलेले छातीवरचे दाबही मेंदूला किमान रक्तपुरवठा देतात, मेंदूचे नुकसान उशिरा करतात, डिफिब्रिलेशन किंवा वैद्यकीय मदत येईपर्यंत वेळ मिळवून देतात.सीपीआर न केल्यास दर मिनिटाला जगण्याची शक्यता सात-दहा टक्क्यांनी घटते. एक-दोन मिनिटांत सीपीआर सुरू केल्यास जगण्याची शक्यता दुप्पट किंवा तिप्पट होऊ शकते. फक्त हातांनी केलेले (Hands-only) सीपीआर सोपे, सुरक्षित आणि प्रभावी आहे.कटू सत्य : अचानक हृदयक्रिया बंद पडून मृत्यू झालेल्या बहुतेक लोकांचा मृत्यू सीपीआर न येणाऱ्या साक्षीदारांच्या समोरच होतो. ‘रुग्णवाहिका येईपर्यंत थांबू’ हा घातक गैरसमज. रुग्णवाहिका आवश्यक आहेत; पण त्या ताबडतोब पोहोचत नाहीत. मेंदूच्या पेशी चार मिनिटांत मरू लागतात. सर्वांत जलद रुग्णवाहिकाही तेवढ्या वेळेत क्वचितच पोहोचते.अचानक हृदयक्रिया बंद पडल्यावर : पहिला डॉक्टर म्हणजे आजूबाजूचा माणूस. सीपीआरला पर्याय नाही. तोच कोसळणे आणि वाचणे यामधील एकमेव पूल आहे.प्रत्येक अचानक मृत्यूला ‘हार्ट ॲटॅक’ म्हणणे का धोकादायक आहे? : अचानक हृदयक्रिया बंद पडण्याला हार्ट ॲटॅक म्हणल्याने, 'काहीच करता आले नसते' असा गैरसमज निर्माण होतो. सीपीआर शिकण्याबद्दल उदासीनता येते. जनजागृतीची मोठी संधी गमावली जाते.जेव्हा आपण म्हणतो, की 'मोठा हार्ट ॲटॅक आला', तेव्हा अनेकदा सत्य असे असते : 'अचानक हृदय थांबले'... आणि कुणी सीपीआर सुरू केले नाही.'.सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वाचा संदेशहार्ट ॲटॅक = रक्तवाहिनी बंद → रुग्णालयातील उपचार जीव वाचवतातअचानक हृदयक्रिया बंद = विद्युत अपयश → सीपीआर जीव वाचवतेअचानक कोसळणे + शुद्ध हरपणे + श्वास नीट न घेणे = तात्काळ सीपीआर सुरू करासीपीआर केल्याने नुकसान होत नाहीवेळ वाया घालवणे, घाबरणे, पाणी शिंपडणे म्हणजे मौल्यवान मिनिटे गमावणेरोहितचा मृत्यू त्याच्या जीवनशैलीमुळे झाला नाही. तो मृत्यू वैद्यकीय अपयशामुळेही झाला नाही. तो मृत्यू झाला कारण सीपीआर न करता वेळ निघून गेला. योग्य वेळी कृती केल्यास अचानक हृदयक्रिया बंद पडणे अनेकदा उलटवता येते. सीपीआर हे वैद्यकीय कौशल्य नाही, ते जीवनरक्षक कौशल्य आहे.. 