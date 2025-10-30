Cardiologist's Warning: मधुमेहाला आमंत्रण देणारे 4 पदार्थ घरात ठेवू नका- कॉर्डीओलॉजिस्टने शेअर करत दिली माहिती

Diabetes Prevention Foods: अल्ट्रा-प्रोसेस्ड पदार्थ खायला चवदार आणि आकर्षक असतात. परंतु नेहमीच खाल्याने आरोग्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतात. जास्त साखर, मीठ, प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज आणि अस्वास्थ्यकर चरबीने भरलेले हे पदार्थ कालांतराने तुमचे हृदय , आतडे आणि एकूणच आरोग्य बिघडू शकतात. निरोगी जीवनशैलीसाठी प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी, तज्ज्ञ असे पदार्थ तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येतून दूर ठेवण्याचा किंवा त्यांचे सेवन मर्यादित करण्याचा सल्ला देतात. हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. आलोक चोप्रा यांनी निरोगी आरोग्यासाठी ४ पदार्थ घरात आणण्यास मनाइ केली आहे. यासाबाबत त्यांनी व्हिडिओ शेअर करत कारणे देखील स्पष्ट सांगितलेली आहे. .प्रक्रिया केलेले मांसडॉ. चोप्रा यांनी सल्ला दिला की सॅलमी आणि हॉट डॉग सारखे प्रक्रिया केलेले मांस खाणे टाळावे. कारण त्यामध्ये प्रिझर्वेटिव्ह्ज असतात जे तुमच्या हृदयासाठी आणि आतड्यांसाठी हानिकारक असतात.साखरयुक्त पेयेडॉ. चोप्रा यांच्या मते, कोला, एनर्जी ड्रिंक्स आणि अगदी पॅकेज्ड फ्रूट ज्यूस सारखे साखरयुक्त पेये स्वयंपाकघरातून दूर ठेवावीत. त्यांच्या मते "ते दुसरे तिसरे काही नसून साखरेचे बॉम्ब आहेत जे तुम्हाला मधुमेहाकडे ढकलतात .".स्नॅक्सनमकीन, भुजिया आणि मसाला चिप्स सारखे खारट पदार्थ दररोज खाऊ नका आणि शक्य असल्यास खाणे टाळावेत. हृदयरोगतज्ज्ञांच्या मते त्यामध्ये रिफाइंड तेल आणि जास्त मीठ असते, ज्यामुळे तुमचा रक्तदाब लवकर वाढू शकतो.पॅक केलेल्या मिठाईमिठाईचे बॉक्स, कुकीज यासारख्या पॅकेट केलेल्या मिठाईंमध्ये साखर, कृत्रिम रंग आणि ट्रान्स फॅट्स असतात. जे तुमच्या शरीरासाठी घातक असतात. यामुळे हे खाणे टाळावे असे डॉ. चोप्रा सल्ला देतात..क्रेव्हिंग कशी नियंत्रित करावी?अनेकांना स्नॅक्स खाण्याची इच्छा टाळता येत नाही. पण मर्यादित प्रमाणात स्नॅक्सचे सेवन करू शकता. डॉक्टरांच्या मते तुम्ही स्नॅक्स घरात आणू नका , कारण यामुळे तुम्हाला सारखे खावेसे वाटेल. यामुळे खाण्याची इच्छा झाल्यास बाहेर जाऊन खावे..असे स्नॅक्स मर्यादित प्रमाणात खाण्यास स्वतःला प्रशिक्षित करण्यासाठी , डॉ. चोप्रा घराबाहेर त्यांचा आनंद घेण्याचा सल्ला देतात, कारण खरा त्रास तेव्हा सुरू होतो जेव्हा ते तुमच्या स्वयंपाकघरात साठवले जातात. ते सुचवतात, "मी असे म्हणत नाही की ते कधीही खाऊ नका, परंतु एक शिस्त म्हणून, ते तुमच्या घरात आणू नका कारण जर ते तुमच्या स्वयंपाकघरात असतील तर तुम्हाला मोह होईल. तुम्हाला ते खरोखर हवे आहेत, ते बाहेर खा, परंतु तुमचे घर सुरक्षित क्षेत्र राहू द्या.".डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.