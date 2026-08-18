आरोग्य

आरोग्य‘चेतना’ : ‘कॉडा इक्वायना’चे कारण आणि उपचार

‘कॉडा इक्वायना सिंड्रोम’मध्ये वेळेत निदान व तातडीची शस्त्रक्रिया का अत्यावश्यक, नसांवरील दाब कायमचा होण्यापूर्वी योग्य उपचारांची गरज अधोरेखित
Cauda equina syndrome involves severe compression of the nerve roots in the lower spine and requires urgent medical assessment and treatment when warning signs appear.

Cauda equina syndrome involves severe compression of the nerve roots in the lower spine and requires urgent medical assessment and treatment when warning signs appear.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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डॉ. जयदेव पंचवाघ, मेंदू आणि स्पाइन सर्जन

मागच्या आठवड्यात आपण एका अतिशय महत्त्वाच्या आणि योग्य वेळेत उपचार केले गेले नाहीत, तर गंभीर परिस्थिती निर्माण करणाऱ्या आजाराबद्दल माहिती घेत होतो. त्याचाच हा पुढचा भाग.

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