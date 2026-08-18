आरोग्य‘चेतना’ : ‘कॉडा इक्वायना’चे कारण आणि उपचार

डॉ. जयदेव पंचवाघ, मेंदू आणि स्पाइन सर्जनमागच्या आठवड्यात आपण एका अतिशय महत्त्वाच्या आणि योग्य वेळेत उपचार केले गेले नाहीत, तर गंभीर परिस्थिती निर्माण करणाऱ्या आजाराबद्दल माहिती घेत होतो. त्याचाच हा पुढचा भाग..‘कॉडा इक्वायना सिंड्रोम’ होण्याचं अगदी नेहमी दिसणारं कारण म्हणजे कंबरेच्या दोन मणक्यांमधील डिस्क घसरणं. (स्लिप्ड डिस्क, प्रोलॅप्स्ड इंटर व्हर्टिब्रल डिस्क-PID). आपल्याला माहितीच आहे, की डिस्क घसरल्यामुळे सर्वसाधारणपणे कंबरदुखी किंवा सायटिकासारखे त्रास होतात. मात्र, काही वेळा डिस्कचा मोठा भाग घसरला आणि तीव्र दाब आला, तर गंभीर परिस्थिती म्हणजे ‘कॉडा इक्वायना सिंड्रोम’ उद्भवू शकते..या आजाराचं दुसरं कारण म्हणजे ही ‘घोड्याची शेपटी’ अर्थात कॉडा इक्वायनातील नसांचा पुंजका ज्या ‘कॅनाल’मध्ये असतो, त्याचा आकार जन्मतःच लहान असणं- जन्मतःचा कॅनाल स्टेनोसिस! (स्टेनोसिस म्हणजे एखाद्या पाईपच्या आतली जागा आकुंचन पावणं).वय वाढेल तसं स्पाँडिलोसिसच्या थोड्यासुद्धा प्रक्रियेनं या नसांवर दाब येतो. अशा केसेसमध्ये लक्षणं तुलनेनं हळूहळू वाढतात; पण अशा आकुंचन पावलेल्या जागेमध्ये अचानक डिस्कचा तुकडा घसरून घुसला, तर ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ झाल्याप्रमाणे नसा तीव्रतेनं दाबल्या जातात. कधी कधी या भागात मणक्याला फ्रॅक्चर होऊन त्याचा तुकडा आत घुसल्यामुळेसुद्धा हा लक्षणसमूह दिसू शकतो. मणक्याच्या या भागात होणाऱ्या गाठी किंवा जंतुसंसर्ग ही क्वचित दिसणारी कारणं..‘कॉडा इक्वायना सिंड्रोम’मध्ये लक्षात ठेवण्यासारखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यात तातडीनं उपचार करावे लागतात. तसंही सर्वसाधारणपणे, ज्या मणक्याच्या आजारांमध्ये लवकर शस्त्रक्रियेची गरज असते त्याचे रुग्णसुद्धा विविध उपचारांच्या मागे बहुमूल्य वेळ वाया घालवताना दिसतात. इथं मात्र तातडीनं व योग्य प्रकारे शस्त्रक्रिया न झाल्यास, दाबल्या गेलेल्या नसांची कार्यं कायमचीच नष्टं होऊ शकतात. ‘शस्त्रक्रियेशिवाय’ अशी उपाधी लावून पुढे ‘अत्याधुनिक’ वाटणारं नाव दिलेल्या केंद्रात वेळ व इतर गोष्टी घालवण्याची मुभा इथे नसते हे नीट समजून घेणं गरजेचं आहे.एखादं झाड ‘वठतं’ तेव्हा वठण्याची प्रक्रिया चालू असताना त्या झाडाला योग्य वेळात पाणी मिळालं, तर पुन्हा पालवी फुटू शकते आणि झाडाचा जीव वाचू शकतो; पण विशिष्ट वेळ गेल्यावर, कितीही पाणी दिलं तरी उपयोग होत नाही. अगदी तशीच परिस्थिती या केसेसमध्ये नसांची होते. त्यामुळे, लक्षणं सुरू झाल्यानंतर ते नसांवरचा दाब काढेपर्यंतचा काळ महत्त्वाचा असतो आणि हा काळ किती कमी आहे यावर शस्त्रक्रियेचं यश अवलंबून आहे..मणक्याच्या सर्व आजारांत शस्त्रक्रियेची गरज असतेच असं नाही हे खरं आहे; पण ज्या आजारांमध्ये ती निकडीची असते तिथे साध्या मराठीत ‘फालतूपणा’ करण्यात वेळ घालवण्यात धोका असतो हे स्पष्टपणे समजणं गरजेचं आहे. हा शब्द मी जबाबदारीनं आणि अनुभवांती वापरतो आहे.मणक्याच्या आजारांवर उपचार करणं हे शास्त्र आहे. न्यूरोसर्जरीच्या अभ्यासक्रमात तीन ते पाच वर्षं प्रशिक्षण दिलं जावं इतकं हे शास्त्र खोल आहे, हे लक्षात ठेवलं तरी बऱ्याच रुग्णांना फायदा होईल, असं मला अनेकदा वाटतं. दुर्दैवानं मसाज, व्यायाम, मशीनमध्ये घालून ओढाताण, एआय किंवा लेझर असं नाव दिलेले उपचार अशा अनेक सेंटर्सचं पीक आलेलं गल्लीगल्लीत दिसतं.यातून अनेक लोकांची हौस पूर्ण होते आणि फार गंभीर आजार नसल्यास तात्पुरतं बरं वाटू शकतं; पण सांगण्याचा मुद्दा असा, की नसांवर गंभीर दाब असल्यास कृपया या हौशी पूर्ण करण्यात, वेळ आणि बरं होण्याची शक्यता या दोनही घालवून बसू नका. ‘कॉडा इक्वायना’ सिंड्रोम या प्रकारात मोडतो! ‘व्यायामानं बरं वाटलं नाही, तर नंतर बघू’ या प्रकारात नाही!!गेल्या काही वर्षांत एमआरआय तपासणीमुळे या आजाराचं निश्चित कारण आज काही मिनिटांतच समजण्याची आणि त्यावरचे उपाय करण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्याचप्रमाणे काही व्यक्तींच्या एमआरआयमध्ये ही परिस्थिती उद्भवण्याची खूपच जास्त शक्यता आहे असा स्पष्ट निष्कर्ष आधीच दिसू शकतो. ‘टाइम इज मनी’ असं म्हणतात. या आजारात ‘टाईम इज नर्व्ह’ असं म्हणायला पाहिजे.‘कॉडा इक्वायना सिंड्रोम’ म्हणजेच मणक्यातील घोड्याच्या शेपटीवरील दाब समजून घेणं याच कारणासाठी महत्त्वाचं आहे आणि असं झाल्यास तातडीनं योग्य आणि अनुभवी टीमकडून शस्त्रक्रियेनं हा दाब काढणं नितांत गरजेचं आहे. मणक्याच्या शस्त्रक्रियांच्या क्षेत्रात अशा काही असतात, की त्या ‘वेळेत’ आणि योग्य पद्धतीनं करणं फार महत्त्वाचं असतं. त्यातल्या मानेच्या मज्जारज्जूवर येणाऱ्या दाबाविषयी मी पुढच्या आठवड्यात लिहिणार आहे.मणक्याच्या आजारांवर उपचार घेताना तुम्ही आम्हाला शस्त्रक्रियेतल्या धोक्यांविषयी विचारता (आणि ते योग्यही आहे.), अगदी तसंच, शस्त्रक्रियेविना उपचार करताना ‘मला शस्त्रक्रियेची गरज आहे का? ती तातडीनं करण्याची गरज आहे का? शस्त्रक्रिया ‘न करण्यात’ काही धोके आहेत का? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ‘या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी तुमचं शिक्षण आणि अनुभव सक्षम व अस्सल आहेत का?’... हे प्रश्नसुद्धा प्रगल्भ रुग्णांनी विचारणं गरजेचं बनत चाललं आहे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.