कॅन्सरची कारणे

- आशा नेगी, लेखिका, कॅन्सर जनजागृतीसाठी कार्यरतकॅन्सर कशामुळे होतो, हा प्रश्न प्रत्येक व्यक्तीच्या मनामध्ये येतो. त्यातले कोणते कारण त्या व्यक्तीसाठी जास्त महत्त्वपूर्ण ठरू शकते हे सांगता येत नाही. त्यापैकी काही कारणे आणि त्याबाबत आपण काय करू शकतो ते बघूया. आनुवंशिक कारणं (Genetic factors) : कुटुंबात कॅन्सरची नोंद असल्यास त्याचा धोका जास्त असतो. काही जीनमध्ये बदल झाल्यास (mutations) पेशी नियंत्रणाबाहेर वाढू शकतात..पर्यावरणीय घटक (Environmental factors) : प्रदूषण, रासायनिक पदार्थ, तंबाखू, धूर किंवा औद्योगिक रसायने यामुळे पेशींमध्ये बदल होऊ शकतो.आहार आणि जीवनशैली (Lifestyle) : जास्त फॅटी फूड, कमी व्यायाम, मद्यपान, धूम्रपान हे कॅन्सरचा धोका वाढवू शकतात.ही आहेत महत्त्वाची कारणे; पण आपल्या रोजच्या सवयींमुळेही त्याचा धोका वाढू शकतो..मुलींच्या पहिल्या पिरीयडपासून ते शेवटच्या पिरीयडपर्यंत जवळपास ३५ ते ४० वर्षं...त्या दर महिन्याला सॅनिटरी नॅपकिन वापरत असतात; पण आपण हे जाणून घेतले आहे का, की हे प्रॉडक्ट्स शरीरावर किती परिणाम करू शकतात? सामान्य सॅनिटरी नॅपकिन्समध्ये वापरले जाणारे डायॉक्सिन्स, कृत्रिम सुगंध, ब्लीचिंग एजंट्स हे घटक दीर्घकाळ वापरल्यास शरीरासाठी घातक ठरू शकतात.डायॉक्सिन हे एक विषारी रसायन असून शरीरात दीर्घकाळ साठून राहते. हार्मोनल बॅलन्स बिघडवते. त्वचेचे आजार, वंध्यत्व आणि कॅन्सर यांसारख्या गंभीर समस्यांना कारणीभूत ठरते..महिलांचे मासिक चक्र दर महिन्याला अनेक वर्षे चालू असते. त्यामुळे जेवढे महत्त्व आपण आहार, व्यायाम आणि झोप याकडे देतो, तेवढेच किंवा त्याहून अधिक लक्ष सॅनिटरी नॅपकिन्सकडे द्यायला हवे. आपला दर महिन्याला या उत्पादनाशी संपर्क येतो... मग त्यात वापरले जाणारे घटक सुरक्षित असणे किती महत्त्वाचे आहे याची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे..सेंद्रिय किंवा रसायनमुक्त पर्याय का महत्त्वाचे आहेत?नैसर्गिक फायबरपासून तयार झालेली उत्पादने त्वचेला जळजळ किंवा इजा होऊ देत नाहीत.पर्यावरणपूरक असल्यामुळे वापरानंतर त्याचा पर्यावरणावर कमी परिणाम होतो.कृत्रिम सुगंध आणि ब्लीचिंग एजंट्स नसल्यामुळे शरीरावर दुष्परिणाम कमी होतात.मानसिक शांतता मिळते. स्वतःच्या आरोग्याबाबत जागरूक राहण्याची सवय लागते.सध्या अनेक संस्था आणि कंपन्या सेंद्रिय आणि रसायनमुक्त सॅनिटरी प्रॉडक्ट्स तयार करत आहेत. हे प्रॉडक्ट्स महिलांसाठी सुरक्षित पर्याय म्हणून उपलब्ध झाले आहेत. यामुळे महिलांना त्यांच्या आरोग्याबाबत अधिक जागरूक राहण्याची संधी मिळते..आपण काय करू शकतो?शक्य असल्यास सेंद्रिय किंवा रसायनमुक्त सॅनिटरी प्रॉडक्ट्स वापरा.वापरलेल्या प्रॉडक्ट्सचा पर्यावरणावर परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्या.आरोग्यासाठी आहार, व्यायाम आणि मानसिक शांततेकडेही लक्ष द्या.स्वतःसह इतर महिलांनाही या पर्यायांची माहिती द्या.डॉक्टरांशी सल्लामसलत करून सुरक्षित आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पर्याय निवडा.आरोग्य ही खरी संपत्ती आहे, आणि त्याची काळजी घेणे ही आपली सर्वांत मोठी जबाबदारी आहे. लहानसहान गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास मोठे आजार निर्माण होऊ शकतात. आपण जे खातो, जे वापरतो आणि जसे जगतो, त्याचा थेट परिणाम आपल्या शरीरावर आणि मनावर होतो. जर आपण लहानसहान बदलांपासून सुरुवात केली, तर दीर्घकाळात मोठा फरक पडतो. प्रत्येक महिने, प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक सवय आपल्याला निरोगी आयुष्याच्या जवळ आणते. सुरक्षित आणि नैसर्गिक पर्याय स्वीकारल्यास आपण फक्त स्वतःसाठी नव्हे, तर आपल्या कुटुंब आणि समाजासाठीही आरोग्याचा मोलाचा टप्पा उभारतो..आजपासूनच जागरूक राहा. स्वतःची काळजी घ्या, आपल्या आरोग्यावर लक्ष ठेवा आणि इतरांनाही योग्य पर्यायांची माहिती द्या. आरोग्य म्हणजेच खरी संपत्ती आहे, आणि त्या संपत्तीची काळजी घेणे म्हणजे आपले जीवन अधिक सुरक्षित, शांत आणि समृद्ध बनवणे..