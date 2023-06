Breast Health

मुंबई : मासिक पाळीच्या काळात स्त्रियांच्या स्तनांमध्ये वेदना होणे आणि काटे येणे अपरिहार्य आहे. पण अनेकदा तुमच्या स्तनामध्ये अशी समस्या उद्भवते, तेव्हा तुम्ही काळजी घ्यायला हवी. कारण पुढे ही गोष्ट त्रासदायक बनू शकते.

सुरुवातीला सौम्य वेदना होतात आणि भविष्यात वेदना झाल्या तर खूप त्रास होऊ शकतो. जर एखाद्या मुलीला किंवा महिलेला मासिक पाळीच्या आधी किंवा दरम्यान स्तनामध्ये वेदना होत असेल तर ते सामान्य आहे, परंतु जर एखाद्याला संपूर्ण महिनाभर ही समस्या असेल तर वेळीच सावध व्हावे. (causes and treatment of pain in breast)

संपूर्ण महिनाभर स्तनामध्ये वेदना होत असल्यास

मासिक पाळी दरम्यान हार्मोन्स असंतुलित होतात. यामुळे, स्तनात वेदना होतात. स्तनामध्ये वेदना, टोचणे चांगले नाही. सुरुवातीला थोडी अस्वस्थता जाणवू शकते, परंतु जर एखाद्याला संपूर्ण महिनाभर ही समस्या असेल तर तुम्ही एकदा डॉक्टरकडे जा. कारण ही काही आजाराची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात.

या कारणांमुळे देखील स्तनामध्ये तीव्र वेदना होतात

स्तनात पाणी साचल्यानेही वेदना सुरू होतात. जेव्हा आपण खूप तणावाखाली असता तेव्हा पाणी धारणा देखील होऊ शकते. मासिक पाळी संपल्यानंतर साचलेले पाणी बाहेर येते. ज्यानंतर वेदना संपुष्टात येऊ लागतात.

