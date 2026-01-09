आरोग्य

चक्कर हा त्रास कोणत्याही वयात होऊ शकतो, त्यामागील कारणे वात, पित्त, रजोगुण आणि जीवनशैलीशी संबंधित असतात. आयुर्वेदिक उपाय, प्राणायाम, योग, शिरोभ्रम थेरपी आणि घरगुती उपाय यांचा अवलंब करून या त्रासावर नियंत्रण मिळवता येते.
Understanding Dizziness and Vertigo

डोकं गरगरणे, तोल जाणे, डोकं हलकं झालं आहे असे वाटणे, डोळ्यांसमोर अंधारी येणे अशा वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्या समृद्ध मराठी भाषेत चक्कर येण्याचं वर्णन केलं जातं. आधुनिक भाषेत याला ''वर्टिगो'' व आयुर्वेदिक भाषेत याला ''शिरोभ्रम'' असं म्हटलं आहे.

