Eco Friendly Diwali: आरोग्यदायी दिवाळी साजरी करा! दिवाळीत ग्रीन फटाकेच वाजवा : डॉ. उदय बोधनकर

Celebrate a Healthy and Eco-Friendly Diwali: या दिवाळीत आरोग्य आणि पर्यावरणाचं रक्षण करा — ग्रीन फटाक्यांनाच द्या प्राधान्य, डॉ. उदय बोधनकर यांची विनंती.
सकाळ वृत्तसेवा
Celebrate Diwali Without Fire Crackers: दिवाळीत रोषणाई, रांगोळ्या, फराळाची रेलचेल, खरेदीच्या मौजमजेला विशेष महत्त्व आहे. मोठ्या प्रमाणात फटाकेही फोडले जातात. मात्र, त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात घातक वायू बाहेर पडतात. त्यातून श्वसनाचे विकार वाढतात. यामुळे कमी ध्वनी आणि धूर निर्माण करणारे ग्रीन फटाके वाजवा आणि आरोग्यदायी दिवाळी साजरी करा, असे आवाहन बालरोगतज्ज्ञांनी केले आहे.

