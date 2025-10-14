Eco Friendly Diwali: आरोग्यदायी दिवाळी साजरी करा! दिवाळीत ग्रीन फटाकेच वाजवा : डॉ. उदय बोधनकर

Celebrate Diwali Without Fire Crackers: दिवाळीत रोषणाई, रांगोळ्या, फराळाची रेलचेल, खरेदीच्या मौजमजेला विशेष महत्त्व आहे. मोठ्या प्रमाणात फटाकेही फोडले जातात. मात्र, त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात घातक वायू बाहेर पडतात. त्यातून श्वसनाचे विकार वाढतात. यामुळे कमी ध्वनी आणि धूर निर्माण करणारे ग्रीन फटाके वाजवा आणि आरोग्यदायी दिवाळी साजरी करा, असे आवाहन बालरोगतज्ज्ञांनी केले आहे..फटाक्यांद्वारे सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड, कार्बन मोनोऑक्साईड, धुलीकणांचे उत्सर्जन होते. यामुळे दिवाळीत शहरातील हवा प्रदूषित होते. श्वसनाचे विकार वाढतात. फटाक्यांच्या आवाजाची तीव्रता १००-१४० डेसिबलपर्यंत असते.जागतिक आरोग्य संघटनोनुसार, ८५ डेसिबलच्या वरचा आवाज दीर्घकाळ ऐकला गेला तर तो श्रवणशक्तीसाठी हानिकारक असतो. लहान मुले आणि गर्भवती मातांसाठी जोखीम असते, असे बालरोगतज्ज्ञ डॉ. उदय बोधनकर म्हणाले..आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम- कानात वेदना- ऐकण्यात अडचण- डोकेदुखी- झोप न येणे- चिडचिड होणे- पाळीव प्राण्यांमध्ये मानसिक- तणाव.लहान मुलांवर होणारा परिणाम- दमा आणि अॅलर्जीचे प्रमाण वाढते- डोळ्यांत जळजळ- घशात खवखव- मनःस्वास्थ्यावर परिणाम- अभ्यासात एकाग्रता कमी होते.वृद्धांवर होणारा परिणाम- हृदयाचे विकार तीव्र होणे- श्वास घेण्यास त्रास होणे- उच्च रक्तदाब वाढणे- अस्वस्थता वाढणे.फटाक्यांना पर्यायी मार्ग- कमी ध्वनी आणि धूर निर्माण करणारे ग्रीन फटाके वापरा- पर्यावरणास अनुकूल पारंपरिक दीप आणि रांगोळी वापरा- वेळेचे पालन करा, १० नंतर फटाके न फोडू नका.फटाक्यांमुळे आनंदापेक्षा त्रास अधिक होत आहे. फटाक्यांपासून शारीरिक इजा होतात. आग लागण्याचा धोका असतो. फटाक्यांमधील रसायनामुळे जमिनीतील पाणी आणि माती प्रदूषित होते. एकूणच पर्यावरणाचे नुकसान होते. यामुळे आपला दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे.-डॉ. उदय बोधनकर, कार्यकारी संचालक, कोमहाड, भारत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.