Weather Change Health Impact: उन्ह-पावसाचा खेळ वाढवतोय ताप; शहरात व्हायरल फिव्हरचा उद्रेक, 'या' लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करण्याचा इशारा

दिवसा उन्ह आणि रात्री गारवा, अचानक पावसाच्या धाराही बरसत आहेत, अशा बदलत्या वातावरणामुळे सध्या व्हायरल फिव्हरचे (विषाणूजन्य ताप) रुग्ण वाढले आहेत. मोहल्ला क्लिनिक हाऊसफुल्ल झाले आहेत. मेडिकल, मेयोत ग्रामीण भागासह शहरातील झोपडपट्टी परिसरातील रुग्ण उपचारासाठी पोहोचत आहेत. .मेडिकलमध्ये व्हायरल फिव्हरचे दर दिवसाला १०० तर मेयोत ६० रुग्णांची नोंद होत आहे. त्यातच शहरात डासांची संख्या वाढली असून डेंग्यूची जोखीम असल्याचे निरीक्षण तज्ज्ञांनी नोंदविले आहे. सध्या घरोघरी ताप, सर्दी, खोकल्याचे रुग्ण आहेत. सरकारी तसेच खासगी दवाखान्यांमधील गर्दी वाढली आहे. परिणामी बसमधून प्रवास करणाऱ्यांना धोका निर्माण झाला आहे. मेडिकल, मेयोतील ओपीडीही फुल्ल दिसत आहेत. पावसामुळे हंगामी आजारांचा प्रादुर्भाव वाढल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. सर्दी आणि विषाणूजन्य तापाचे सर्वाधिक रुग्ण येत आहेत. विषाणूजन्य तापही वरा होण्यास तीन ते पाच दिवसांचा कालावधी लागतो..शंभरात २५ लहान मुले बाधितउपराजधानीतील वातावरणाचा विपरीत परिणाम बालकांच्या आरोग्यावर होत आहे. वातावरण बदलाने ग्रासलेल्या व्हायरल फिव्हरच्या रुग्णांमध्ये शंभरातून २५ लहान आजारी असल्याचे मेयो मेडिकमध्ये आलेल्या रुग्णांच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहेत. घरोघरी श्वसन संस्थेस होणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण वाढते. लसीकरणासोबतच पौष्टिक आहार, प्रदूषणविरहित हवा व पाणी, स्वच्छ परिसर व वैयक्तिक स्वच्छतेतून बालकांचे आरोग्य सुदृढ ठेवता येते, असे बालरोग तज्ज्ञ डॉ. अविनाश गावंडे म्हणाले..अॅलर्जीसह श्वसनरोगाच्या तक्रारी वाढल्याघरोघरी घशाची खवखव, ताप, सर्दी, डोकेदुखी, श्वसनात त्रास असणारे रुग्ण आढळत आहेत. त्यातच वातावरणातील बदल, ढगाळ वातावरण, पाऊस त्यामुळे वाढणारे ओझोनचे प्रमाण, वायू प्रदूषण अशा श्वसनरोगास कारणीभूत ट्रिगरमुळे अस्थमा, सीओपीडी व अन्य फुफ्फुस विकाराच्या रुग्णांना दुप्पट धोका निर्माण झाला आहे..अॅलर्जीची प्रमुख लक्षणेसतत शिंक येणेघशात खवखव, कोरडा खोकलानाक वाहणेश्वास घेण्यास त्रास होणेडोळ्यांत खाज, लालसरपणा दिसणेछातीत जडपणा जाणवणे.