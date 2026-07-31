आरोग्य

व्रत आरोग्याचे!

चातुर्मासातील व्रतवैकल्यांमागचे विज्ञान उलगडत शरीर-मनाचे संतुलन, पचनसंस्थेचे रक्षण आणि ऋतूमानानुसार आहारनियमांचे महत्त्व अधोरेखित करणारा आरोग्यदायी परंपरेचा वेध
Traditional fasting practices and festivals during Chaturmas are closely linked with balanced nutrition, environmental awareness and holistic well-being.

Traditional fasting practices and festivals during Chaturmas are closely linked with balanced nutrition, environmental awareness and holistic well-being.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चातुर्मास म्हणजे चार महिने. वर्षाचे ऋतू सहा आहेत असे आपण मानतो. चैत्र-वैशाख वसंत ऋतू, ज्येष्ठ-आषाढ ग्रीष्म ऋतू, श्रावण-भाद्रपद वर्षा ऋतू, आश्र्विन-कार्तिक शरद ऋतू, मार्गशीर्ष-पौष हेमंत ऋतू आणि माघ-फाल्गुन शिशिर ऋतू असे सर्वसाधारण ऋतुचक्र असते.

श्रावण-भाद्रपद वर्षा ऋतू असे म्हटले गेले असले तरी अलीकडचे काही दिवस व पलीकडचे काही दिवस मिळून पावसाळा साधारण चार महिने असतो. हा चार महिन्यांचा कालखंड चातुर्मास म्हणून ओळखला जातो. बहुतेक ठिकाणी चार ऋतू महत्त्वाचे समजले जातात. तीन-तीन महिन्यांचे चार ऋतू अशा तऱ्हेनेही वर्षाची विभागणी केलेली दिसते.

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