जेवणानंतर लगेच छातीत जळजळ होते? ॲसिडिटी की अन्ननलिकेचा आजार? पाहा काय सांगतात डॉक्टर...

Heartburn After Eating: सध्याच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत आणि बदलत्या खाण्यापिण्याच्या सवयींमुळे जेवण झाल्यानंतर छातीत जळजळ (Heartburn) होणे ही एक सामान्य समस्या बनली आहे. अनेक लोक या त्रासाला सामान्य गॅस, ॲसिडिटी किंवा अपचन समजून त्याकडे दुर्लक्ष करतात किंवा तात्पुरत्या गोळ्या खाऊन वेळ मारून नेतात. पण, हीच सवय पुढे जाऊन आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते..नेमकी काय आहे ही समस्या? काय म्हणतात डॉक्टर?डॉक्टरांच्या मते जेवण झाल्यानंतर छातीत होणाऱ्या जळजळीचे मुख्य कारण जीईआरडी (GERD - Gastroesophageal Reflux Disease) असू शकते.ॲसिड रिफ्लक्स (Acid Reflux): या आजारात पोटातील ॲसिड (आम्ल) आणि अन्न अन्ननलिकेतून (Esophagus) परत वरच्या दिशेने येते.प्रमुख लक्षणे: छातीच्या मध्यभागी तीव्र जळजळ होणे, तोंडात आंबट पाणी येणे, किंवा खाल्लेले अन्न पुन्हा घशाशी आल्यासारखे वाटणे ही याची प्रमुख लक्षणे आहेत.जेवणानंतरच त्रास का वाढतो?: पोट भरल्यानंतर पोटाच्या आतील भागावर दाब निर्माण होतो. जर अन्ननलिकेचा Valve कमकुवत असेल तर ॲसिड सहजासहजी वर येते..Heart Health: झिरो शुगर ड्रिंक्स \nहृदयासाठी सुरक्षित आहेत का? जाणून घ्या कार्डिओलॉजिस्टचा महत्वाचा सल्ला! .छातीत जळजळ होण्याची मुख्य ६ कारणेडॉक्टरांच्या मते, खालील घटकांमुळे ॲसिड रिफ्लक्सचा त्रास वेगाने वाढतो-मसालेदार अन् तिखट अन्न: जास्त तेल, तिखट आणि मसालेदार पदार्थांमुळे पोटात अतिरिक्त ॲसिड तयार होते, ज्यामुळे अन्ननलिकेचा वॉल्व्ह ढिला पडतो.जेवल्यानंतर लगेच झोपणे: जेवण झाल्यावर लगेच बिछान्यावर टेकल्याने गुरुत्वाकर्षणामुळे ॲसिड सहज अन्ननलिकेत वरच्या दिशेने प्रवाहित होते.ओव्हरईटिंग (अतिप्रमाणात खाणे): एकाच वेळी गरजेपेक्षा जास्त अन्न खाल्ल्याने पोटावर अतिरिक्त दाब पडतो..कॅफिन, दारू अन् सिगारेट: चहा, कॉफी, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, सिगारेट आणि अल्कोहोलचे सेवन केल्याने LES वॉल्व्ह कमकुवत होतो.लठ्ठपणा आणि पोटावरील दाब: शरीराचे वाढलेले वजन किंवा गरोदरपणात पोटाच्या आतील दाब वाढल्याने ॲसिडिटीचा त्रास होतो.उशिरा जेवण्याची सवय: रात्री उशिरा जेवणे आणि लगेच झोपल्याने पचनाची क्रिया मंदावते..या समस्येकडे दुर्लक्ष का करू नये?कधीतरी एकदा होणारी जळजळ सामान्य असू शकते; पण आठवड्यातून दोन किंवा त्याहून जास्त वेळा असा त्रास होत असल्यास ते चिंतेचे कारण आहे-अन्ननलिकेला दुखापत: दीर्घकाळ अनियंत्रित राहिलेल्या जीईआरडीमुळे (GERD) अन्ननलिकेत सूज येणे, जखमा होणे आणि अन्ननलिका आकुंचन पावणे अशा समस्या उद्भवतात.कॅन्सरचा धोका: सततच्या ॲसिड रिफ्लक्समुळे 'बॅरेट्स एसोफॅगस' (Barrett's Esophagus) ही गंभीर वैद्यकीय स्थिती निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे पुढे जाऊन अन्ननलिकेच्या कॅन्सरचा धोका वाढतो..डॉक्टरांनी सांगितलेले सोपे उपायजेवण अन् झोपेत अंतर ठेवा: रात्रीचे जेवण आणि झोपण्यामध्ये कमीत कमी २ ते ३ तासांचे अंतर असणे आवश्यक आहे.प्रमाणात खा: एकाच वेळी जास्त खाण्याऐवजी थोडे थोडे करून वारंवार खा.त्रास देणारे पदार्थ टाळा: ज्या पदार्थांमुळे वारंवार ॲसिडिटी किंवा जळजळ होते, त्यांची ओळख पटवून ते खाणे टाळा..Parenting Styles: परमिसिव पेरेंटिंग म्हणजे काय? मुलांचे मित्र बना, पण 'ही' एक चूक करू नका! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.