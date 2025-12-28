Liver Health : चिकन की मटण..काय खाल्ल्याने लिव्हर हळूहळू खराब होते? किती प्रमाणात खावे अन् कधी टाळावे, जाणून घ्या सविस्तर

Chicken VS Meat Health Risk : रविवार आला की अनेकांच्या घरी चिकन किंवा मटणाची घमघम येऊ लागते. त्यातही लिव्हरची खास जागा असते. तळलेले असो वा रस्सेदार तांबडा पांढरा याला चाहते कमी नाहीत. लोकांना वाटते यात प्रथिने, लोह आणि जीवनसत्त्वे मुबलक असतात म्हणून ताकद येते आणि स्नायू वाढतात. पण खरंच हे इतके निरोगी आहे का? जास्त खाल्ल्याने तुमच्या स्वतःच्या यकृताला धोका तर नाही ना? तज्ञ काय म्हणतात ते जाणून घेऊया..चिकन आणि मटणाचे लिव्हर हे पोषकतत्वांचे खरे भांडार आहे. त्यात लोह, जीवनसत्त्व A, B9, B12, जस्त आणि कोलीन मुबलक प्रमाणात असते. अशक्तपणा असणाऱ्यांसाठी हे उत्तम, कारण लोहामुळे रक्तातील ऑक्सिजन वाढतो आणि ऊर्जा येते. डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी जीवनसत्त्व A मदत करते, त्वचा चमकदार राहते. रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत होते आणि मेंदूचे कार्य सुधारते. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या अभ्यासानुसार हे लोह आणि कोलीनचा उत्कृष्ट स्रोत आहे..National Food : भारताचे राष्ट्रीय जेवण काय आहे? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर.पण सावध व्हा कारण हे फायदे असले तरी जास्त प्रमाणात खाल्ल्याने मोठे नुकसान होऊ शकते. लिव्हरमध्ये जीवनसत्त्व A खूप जास्त असते. फक्त १०० ग्रॅम खाल्ल्याने दैनंदिन गरजेच्या दहापट मिळते. हे चरबीत विरघळणारे जीवनसत्त्व असल्याने शरीरात साठते आणि विषारी होऊ शकते. दररोज ३००० मायक्रोग्रॅमपेक्षा जास्त घेतल्यास दीर्घकाळात गंभीर समस्या उद्भवतात.विशेषतः गर्भवती महिलांनी कोंडी किंवा बकरीचे लिव्हर टाळावे. जास्त जीवनसत्त्व A मुळे बाळाला जन्मदोष होण्याचा धोका असतो. लहान मुलांना, विशेषतः सहा महिन्यांखालील बाळांना देणे धोकादायक आहे..Eating Posture : टेबल-खुर्चीत बसून जेवणाऱ्यांनो! खाली बसून मांडी घालून जेवण्याचे 10 आश्चर्यकारक फायदे, नक्की पाहा.याशिवाय प्राण्याचे यकृत शरीरातील विषारी धातू शिसे, कॅडमियम, पारा, आर्सेनिक फिल्टर करते. हे धातू लिव्हरमध्ये राहतात आणि आपण खाल्ल्याने आपल्या शरीरात जातात. यामुळे यकृत, मूत्रपिंड, हाडे आणि हृदयाला हळूहळू मोठे नुकसान होते. कॅडमियममुळे हृदयरोग आणि हाडे कमकुवत होतात..मग किती प्रमाणात खावे? तज्ञ सांगतात, आठवड्यातून फक्त एकदाच ५०-७५ ग्रॅमपेक्षा जास्त नाही. हृदयरोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल किंवा मूत्रपिंडाच्या समस्या असतील तर आणखी कमी खा. लिव्हर तेल किंवा जीवनसत्त्व A ची कॅप्सूल घेत असाल तर लिव्हर खाऊ नये नाहीतर विषबाधा होईल. शिजवतानाही काळजी घ्या. जोडलेली चरबी आणि ऊतक काढून टाका, नीट धुवा आणि पूर्ण शिजवा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..19 Minute 34 Second Viral Video पासून ते हसण्या-रडण्यापर्यंत..2025 वर्षांत व्हायरल झालेत हे टॉप 10 व्हिडिओ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.