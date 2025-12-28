आरोग्य

Liver Health : चिकन की मटण..काय खाल्ल्याने लिव्हर हळूहळू खराब होते? किती प्रमाणात खावे अन् कधी टाळावे, जाणून घ्या सविस्तर

Health Risks of Overeating Chicken and mutton meat : चिकन-मटण लिव्हरचा खूप जवळचा संबंध आहे. हा पौष्टिक खजिना आहे की आरोग्याचा शत्रू? जास्त खाल्ल्याने काय होतं? जाणून घ्या
Chicken liver benefits risks mutton liver health effects vitamin A toxicity safe consumption limits heavy metals pregnancy warning

Chicken liver benefits risks mutton liver health effects vitamin A toxicity safe consumption limits heavy metals pregnancy warning

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Chicken VS Meat Health Risk : रविवार आला की अनेकांच्या घरी चिकन किंवा मटणाची घमघम येऊ लागते. त्यातही लिव्हरची खास जागा असते. तळलेले असो वा रस्सेदार तांबडा पांढरा याला चाहते कमी नाहीत. लोकांना वाटते यात प्रथिने, लोह आणि जीवनसत्त्वे मुबलक असतात म्हणून ताकद येते आणि स्नायू वाढतात. पण खरंच हे इतके निरोगी आहे का? जास्त खाल्ल्याने तुमच्या स्वतःच्या यकृताला धोका तर नाही ना? तज्ञ काय म्हणतात ते जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Chicken
Mutton
liver health
meat
fatty liver disease

Related Stories

No stories found.