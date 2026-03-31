जीवनमान-जीवनभान : मुलांचा फिटनेस : आजची गरज, उद्याची गुंतवणूक

डॉ. प्राजक्ता सहस्रबुद्धे, प्राध्यापक आणि सल्लागार, कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड रेस्पिरेटरी फिजिओथेरपीभारतात लहान मुलांमधील स्थूलतेचे प्रमाण गेल्या दशकात लक्षणीयरीत्या वाढलेले दिसून येते. जागतिक स्तरावरही शारीरिक निष्क्रियतेचे प्रमाण हे ८१ टक्के इतके जास्त आहे. कमी व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये लहान मुलांच्या फिटनेसचे प्रमाण हे अनेकदा कौटुंबिक उत्पन्नाशी व्यस्त प्रमाणात असल्याचे दिसते. वाढलेला स्क्रीनटाईम, वेळेचा अभाव, शालेय वेळापत्रकाची मर्यादा, तसेच खेळ व व्यायामासाठी आवश्यक संधी आणि साधनांची कमतरता ही काही कारणे असतीलही; पण ही परिस्थिती निश्चितच चिंताजनक आहे. लहान वयातील स्थूलता आणि शारीरिक तंदुरुस्तीचा अभाव यामुळे प्रौढ वयात आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो आणि जीवनशैलीशी संबंधित आजारांचे प्रमाण वाढते. या पार्श्वभूमीवर मुलांच्या दैनंदिन वेळापत्रकात नियमित व्यायाम आणि खेळ यांचा समावेश करणे हा एक प्रभावी प्राथमिक प्रतिबंधात्मक उपाय ठरू शकतो..अनेक पालक सांगतात की, 'आमच्या लहानपणी आम्ही दिवसभर खेळायचो, पण आजची पिढी ही मोबाइलच्या विळख्यात अडकली आहे...'' पण हेच पालक मुलांच्या अभ्यासावर जितका भर देतात, तितकाच भर त्यांच्या शारीरिक तंदुरुस्तीवर देतात का? दहावी-बारावीचा बागुलबुवा करून मुलांचे खेळण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून तर घेतले जात नाही ना? मुलांमध्ये खेळाची आवड निर्माण करण्यासाठी पालक आणि शाळांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा आहे. शालेय अभ्यासक्रमात बीजगणिताइतकेच 'फिटनेसचे गणित'ही जुळवणे गरजेचे आहे. यासाठी पालक, शाळा आणि शिक्षणयंत्रणा सगळ्यांनीच सजग होणे, अभ्यासक्रमात खेळाला तितकेच महत्व देणे आणि त्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर बदल होणे गरजेचे आहे..मुलांची शारीरिक वाढ आणि त्यानुसार बदलणाऱ्या गरजा लक्षात घेता, प्रौढांसाठीचे व्यायामाचे नियम तंतोतंत लागू करणे योग्य ठरत नाही. एन्ड्युरन्स, स्नायूंची ताकद आणि लवचिकता यांसोबतच चपळता (agility), प्रतिक्षिप्तता (reaction time) आणि हाडांची मजबुती यांवरही तितकाच भर देणे आवश्यक आहे. दररोज किमान साठ मिनिटे मध्यम ते तीव्र गतीचा व्यायाम मुलांसाठी उपयुक्त ठरतो. यामध्ये धावणे, उड्या मारणे, तसेच विविध मैदानी खेळांचा समावेश करता येतो. ताकद वाढवण्यासाठी वजन उचलण्याऐवजी स्वतःच्या शरीराचे वजन वापरून केले जाणारे व्यायाम -जसे की जोर (push-ups) आणि बैठका (squats) - अधिक सुरक्षित आणि प्रभावी असतात. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करताना योग्य तंत्र आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन अत्यावश्यक आहे, कारण चुकीच्या पद्धतीने व्यायाम केल्यास हाडांच्या ग्रोथ प्लेट्सना इजा होऊ शकते. सूर्यनमस्कारासारखे व्यायाम ताकद, एन्ड्युरन्स आणि लवचिकता या तिन्ही घटकांचा संतुलित विकास साधतात..आजकाल शहरांमध्ये क्रिकेट, फुटबॉल, अॅथलेटिकचा प्रशिक्षण संस्था अस्तित्वात आहेत; पण त्या सगळ्याच मुलांना उपलब्ध किंवा परवडणाऱ्या असतीलच असे नाही. देशात जिथे उपकरणांची उपलब्धता मर्यादित असू शकते, तिथे खो-खो, लंगडी, लगोरी यांसारख्या पारंपरिक मैदानी खेळांचे पुनरुज्जीवन करणे अत्यंत आवश्यक आहे.मुलं केवळ ऐकून शिकत नाहीत - ती निरीक्षण आणि अनुकरणातून शिकतात. घरातील सवयी, दिनक्रम आणि आरोग्याबाबतचा दृष्टिकोन हाच त्यांच्या आयुष्यभराच्या वागणुकीचा पाया ठरतो. पालकांनी केवळ मुलांना प्रोत्साहित न करता स्वतःच्या कृतीतून आदर्श घालून देणे आवश्यक आहे आणि फिटनेस हा फक्त एक उपक्रम न ठेवता एक मूल्य म्हणून रुजवणे गरजेचे आहे.