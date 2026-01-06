आरोग्य

छोटी मुले; मोठ्या समस्या

डॉ. संजय जानवळे सांगतात की मुलांच्या आरोग्यावर आधुनिक जीवनशैली, प्रदूषण आणि चुकीच्या आहाराचा परिणाम होत आहे. लसीकरण, स्वच्छता आणि योग्य आहार यामुळे मुलांचे आरोग्य सुधारता येते.
Environmental and Lifestyle Impacts on Kids

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. संजय जानवळे (सल्लागार)

आरोग्याचे ‘बाळ’कडू

लहान मुलांना होणारे आजार आणि त्यांच्या आरोग्याच्या समस्या अनेक आहेत. आपल्या मुलांच्या आरोग्याबाबत पालकांची जागरुकता, लसीकरण, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वैयक्तिक व परिसर स्वच्छता, योग्य आहार आणि मुलं आजारी पडू नयेत म्हणून केलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अमंलबजावणीमुळे एकीकडे संसर्गजन्य आजारांच्या प्रमाणात आता काही प्रमाणात घट होताना दिसत आहे. मात्र, दुसरीकडे बिघडलेल्या आधुनिक जीवनशैलीचा परिणाम म्हणून मुलांत दीर्घकालीन (क्रोनिक) आजारांच्या आणि मानसिक आजारांच्या प्रमाणातही वाढ होताना दिसून येत आहे.

children
Disease
health
Healthcare

