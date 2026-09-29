Childhood Cancer Symptoms : मुलाला येणारा ताप केवळ सामान्य ताप नसू शकतो; पालकांनी 'या' धोक्याच्या घंटा कधी ओळखाव्या? तज्ज्ञांनी दिला गंभीर आजाराचा इशारा

Childhood Cancer Awareness Month : सप्टेंबर महिना हा जगभरात ‘चाइल्डहूड कॅन्सर अवेअरनेस मंथ’ (बालपणीच्या कर्करोगाबाबत जागरूकता महिना) म्हणून पाळला जातो. बालपणी होणाऱ्या कर्करोगाबाबत समाजात योग्य माहिती पोहोचवणे आणि त्याची सुरुवातीची लक्षणे वेळेवर ओळखणे, यासाठी हा काळ अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. मुलांमध्ये ताप येणे ही अत्यंत सामान्य बाब असली तरी, वारंवार येणारा आणि बरा न होणारा ताप केवळ संसर्ग (Infection) नसून इतर गंभीर आजाराचे लक्षण असू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे..दीर्घकाळ टिकणाऱ्या तापाकडे दुर्लक्ष नकोसामान्यतः मुलांमध्ये ताप हा व्हायरल किंवा बॅक्टेरियल संसर्गामुळे येतो. मात्र, वारंवार येणारा, दीर्घकाळ टिकणारा किंवा कोणतेही स्पष्ट कारण नसलेला ताप मुलाच्या आरोग्यासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकतो. संसर्गाव्यतिरिक्त असा ताप शरीरातील 'इन्फ्लॅमेटरी कंडिशन्स' किंवा क्वचित प्रसंगी 'ल्युकेमिया' (रक्ताचा कर्करोग) आणि 'लिम्फोमा' यांसारख्या बालपणीच्या कर्करोगाशी संबंधित असण्याची शक्यता असते..निदानाचा पुनर्विचार आवश्यकअपोलो हॉस्पिटल, पुणे येथील वरिष्ठ बालरोगतज्ज्ञ आणि इन्टेन्सिव्हिस्ट (Senior Paediatrician & Intensivist) डॉ. अभिजित बागडे यांच्या मते, "मुलाला आलेल्या तापाच्या उपचारादरम्यान केवळ तापाच्या आकड्यावर लक्ष न देता आजाराच्या एकूण स्वरूपाचा विचार करणे गरजेचे आहे. संसर्गावर उपचार सुरू असतानाही जर मुलाच्या प्रकृतीत अपेक्षेप्रमाणे सुधारणा होत नसेल किंवा मूल सतत अस्वस्थ दिसत असेल, तर जुनेच उपचार पुढे चालू न ठेवता निदानाचा पुन्हा विचार केला पाहिजे. वैद्यकीय इतिहास, शारीरिक तपासणी, मुलाची भूक, उत्साह आणि एकूणच आरोग्याचे मूल्यांकन करून टप्प्याटप्प्याने वैद्यकीय चाचण्या केल्यास तापाचे अचूक कारण स्पष्ट होते.".Curry Leaves Hair Oil Benefits : केस गळती आणि कोंड्यामुळे त्रस्त आहात? आजच ट्राय करा कढीपत्त्याचे तेल बनवण्याची ही सोपी पद्धत.पालकांसाठी धोक्याच्या घंटा (Warning Signs):मुलांमध्ये खालीलपैकी कोणतीही लक्षणे सतत दिसून आल्यास पालकांनी तत्काळ बालरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा:असामान्य ताप: वारंवार येणारा किंवा असामान्यरीत्या दीर्घकाळ टिकणारा ताप.वजन व भूक कमी होणे: स्पष्ट कारण नसताना मुलाचे वजन अचानक कमी होणे किंवा भूक मंदावणे.अशक्तपणा: सतत जाणवणारा थकवा, कमालीचा अशक्तपणा किंवा त्वचा असामान्यरीत्या फिकट दिसणे.दुखी व वेदना: हाडे किंवा सांध्यांमध्ये सतत वेदना होणे.रक्तस्राव व वळ उठणे: कोणतीही दुखापत न होता शरीरावर निळे डाग/वळ (Bruising) पडणे किंवा रक्तस्राव होणे.सूज व गाठी: मान, काख किंवा जांघेत लिम्फ नोट्स सुजणे किंवा शरीरावर अनाकलनीय गाठ अथवा सूज येणे.पोटाच्या समस्या: पोटाला सूज येणे किंवा पोटात सतत अस्वस्थता जाणवणे.इतर लक्षणे: सतत डोकेदुखी, दृष्टीमध्ये बदल होणे किंवा अचानक तीव्र अशक्तपणा येणे..Cancer Risk Habits : दिसतात साध्या, पण शरीराला पोखरतात 'या' सवयी! वाढू शकतो कर्करोगाचा धोका; वेळीच सावध व्हा, अन्यथा....घाबरू नका, पण सतर्क राहा!डॉ. बागडे यांनी स्पष्ट केले की, ही लक्षणे दिसली म्हणजे मुलाला कर्करोग झालाच आहे असे अजिबात नाही. ही लक्षणे बालपणातील अनेक सामान्य आजारांमध्येही दिसू शकतात. त्यामुळे पालकांनी घाबरून न जाता किंवा स्वतःच कोणताही निष्कर्ष न काढता डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. सतत राहणारी, हळूहळू वाढणारी किंवा वारंवार दिसणारी लक्षणे तज्ज्ञांकडून तपासून घेणे हितकारक ठरते..वेळेवर निदानाचे महत्त्वबालपणीच्या कर्करोगांमध्ये ल्युकेमिया, लिम्फोमा यांबरोबरच मेंदू, मूत्रपिंड (Kidneys), यकृत (Liver) आणि हाडांमधील ‘सॉलिड ट्युमर्स’चा समावेश होतो. हे आजार दुर्मिळ असले, तरी योग्य वेळी निदान आणि आधुनिक उपचार मिळाल्यास मुले पूर्णपणे निकोप होऊ शकतात. अपोलो हॉस्पिटल्स, पुणे येथे अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या बहुविद्याशाखीय (Multidisciplinary) टीमद्वारे अशा गुंतागुंतीच्या आजारांवर प्रभावी उपचार उपलब्ध आहेत..पालकांसाठी संदेश :जागरूकतेचा उद्देश भीती पसरवणे नसून पालकांना सतर्क करणे हा आहे. मुलांना येणाऱ्या बहुतांश तापाचा कर्करोगाशी काहीही संबंध नसतो. मात्र, मुलाच्या दैनंदिन वागण्यात, भुकेत किंवा आरोग्यात असामान्य बदल दिसल्यास वेळीच घेतलेला वैद्यकीय सल्ला मुलाला मोठे संकट टाळण्यास मदत करू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.