आरोग्याचे ‘बाळ’कडू : लहान मुले आणि कर्करोग

डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञआपल्या देशात लहान मुलांमधील कर्करोगाचे प्रमाण वाढल्याचे ‘लॅन्सेट’ या नियतकालिकात नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका संशोधन अभ्यासात दिसून आले. ‘सार्क’चे सदस्य असलेल्या आठ देशात ० ते १४ वर्षे या वयोगटात कर्करोगाचे सुमारे ३७ हजार ७१६ नवीन रुग्ण आढळले असून, त्यापैकी सुमारे २५ हजार ९३९ रुग्ण हे एकट्या भारतात दिसून आले. लोकसंख्येच्या तुलनेत ही आकडेवारी खूप जास्त आहे असे म्हणता येणार नाही; पण आहे ते प्रमाणही चिंताजनक आहे. बालकांत ल्युकेमिया या कर्करोगाचे प्रमाण सर्वाधिक असून त्यापाठोपाठ मेदू व मज्जासंस्थेच्या कर्करोगाचा क्रमांक लागतो. आजच्या या लेखात लहान मुलात आढळणार्या ल्युकेमिया या कर्करोगाविषयी...‘ल्युकेमिया’ या गटात मोडणाऱ्या कर्करोगामध्ये शरीराच्या बोन मॅरो या भागात मोठ्या प्रमाणावर असाधारण पांढऱ्या रक्तपेशींची निर्मिती होत असते. मुळात या बोन मॅरोचे महत्त्वाचे कार्य म्हणजे लाल रक्तपेशी (रेड ब्लड सेल्स), प्लेटलेट्स आणि पांढऱ्या रक्तपेशी (व्हाइट ब्लड सेल्स) या पेशींची निर्मिती करणे, हे आहे. शरीरात होणाऱ्या जंतुसंसर्गाचा (इन्फेक्शन) सामना करण्याचे कार्य या पांढऱ्या रक्तपेशी करत असतात..ल्युकेमियाग्रस्त रुग्णात एकीकडे पांढऱ्या भिन्न व असाधारण पेशींची वाढ वेगात होत असताना, दुसरीकडे त्याच बोन मॅरोतील लाल रक्तपेशी व प्लेटलेट्सची निर्मिती मंदावते.‘ॲक्युट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया’, हा लहान मुलांत सर्वाधिक आढळणारा ल्युकेमियाचाच एक प्रकार आहे. सुरुवातीला या रोगाची लक्षणे सौम्य असली, तरी हा रोग झपाट्याने वाढत जातो. अखेरीस या कर्करोगग्रस्त रुग्णाची अनेक संसर्गजन्य रोगाविरुद्ध लढण्याची शक्ती क्षीण होते. अशा ल्युकेमियाचे निदान होणे, ही त्या मुलाच्या कुटुंबात मनोधैर्य उद्ध्वस्त करणारी घटना असते. ल्युकेमियावरचे खर्चिक उपचार कुटुंबाला खचितच परवडणारे असतात. कर्करोगतज्ज्ञ (ऑँन्कोलाॅजिस्ट) तपासण्या करतात, उपचार सुचवितात. उपचार करणऱ्यांत मग त्यांच्या बरोबरच बालरोगतज्ज्ञ, नर्सेस, सायकोलाॅजिस्टचा यांचा समावेश असतो. उपचारांत किमोथेरपी, गरज भासल्यास रेडिओथेरपी या उपचार पद्धतींचा समावेश करावा असतो..लक्षणेल्युकेमियाच्या प्रकारानुसार लक्षणे आढळून येतात. सुरुवातीला रुग्णात असलेल्या सौम्य प्रकारच्या लक्षणांची तीव्रता नंतर वेगाने वाढत जाते. त्यात १) वजनात घट, २) अशक्तपणा, ३) सौम्य ताप, ४) हाडे किंवा सांधे दुखणे, ५) ॲनिमिया (हिमोग्लोबिनची कमतरता), ६) प्लेटलेट्सची निर्मिती घटल्याने थोडे खरचटले, तरी रक्तस्राव होणे, ७) जंतुसंसर्ग - तोंड येण्यापासून ते तीव्र न्युमोनियासारखे आजार उद्भवणे, अशी लक्षणे दिसून येतात. याशिवाय ल्युकेमियाच्या त्या- त्या प्रकारांनुसार अन्य काही लक्षणे आढळून येतात.ल्युकेमियाच्या, गुंतागुंती, त्याचे निदान आणि उपचार यांच्याविषयी पुढील भागात माहिती घेऊ.(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.