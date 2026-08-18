आरोग्य

आरोग्याचे ‘बाळ’कडू : लहान मुले आणि कर्करोग

लहान मुलांमध्ये वाढत्या ल्युकेमियाचे धोकादायक चित्र; बोन मॅरोतील असाधारण पांढऱ्या पेशींची वाढ, लाल रक्तपेशी व प्लेटलेट्स घटल्याने आरोग्यावर गंभीर परिणाम
Early symptoms of childhood leukemia can be mild; persistent weakness, fever, bone pain or recurrent infections should be medically evaluated.

Early symptoms of childhood leukemia can be mild; persistent weakness, fever, bone pain or recurrent infections should be medically evaluated.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञ

आपल्या देशात लहान मुलांमधील कर्करोगाचे प्रमाण वाढल्याचे ‘लॅन्सेट’ या नियतकालिकात नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका संशोधन अभ्यासात दिसून आले. ‘सार्क’चे सदस्य असलेल्या आठ देशात ० ते १४ वर्षे या वयोगटात कर्करोगाचे सुमारे ३७ हजार ७१६ नवीन रुग्ण आढळले असून, त्यापैकी सुमारे २५ हजार ९३९ रुग्ण हे एकट्या भारतात दिसून आले. लोकसंख्येच्या तुलनेत ही आकडेवारी खूप जास्त आहे असे म्हणता येणार नाही; पण आहे ते प्रमाणही चिंताजनक आहे. बालकांत ल्युकेमिया या कर्करोगाचे प्रमाण सर्वाधिक असून त्यापाठोपाठ मेदू व मज्जासंस्थेच्या कर्करोगाचा क्रमांक लागतो. आजच्या या लेखात लहान मुलात आढळणार्या ल्युकेमिया या कर्करोगाविषयी..

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