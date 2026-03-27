Childhood Diabetes and Heart Disease: दरवर्षी हजारो मुलांमध्ये टाइप-१ मधुमेह; २५ हजार नवजात बालकांना जन्मजात हृदयरोगाचीही होतेय नोंद

Health News in Marathi: बदलत्या जीवनशैलीचा परिणाम लहान मुलांच्या आरोग्यावरही गंभीरपणे दिसत आहे. राज्यात दरवर्षी सुमारे २ हजार मुले टाइप-१ मधुमेह या गोड आजाराच्या विळख्यात सापडत असल्याची माहिती युनिसेफतर्फे घेण्यात आलेल्या कार्यशाळेत विशेष आरोग्य तज्ज्ञ डॉ. मंगेश गधारी यांनी दिली. .उपराजधानीत युनिसेफतर्फे इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या पैठणकर सभागृहात एक दिवशीय कार्यशाळा घेण्यात आली. डॉ. मंगेश गधारी म्हणाले, लहान व्यात मधुमेहाचे निदान झाल्यास मुलांना आयुष्यभर इन्सुलिनवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे वेळेत लक्षणे ओळखणे आणि त्वरित उपचार सुरू करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते..मुलांमध्ये विकासातील विलंबबालकांमध्ये 'डेव्हलपमेंटल डिले' (विकासातील विलंब) ही समस्याही मोठ्या प्रमाणात आढळून येत आहे. सुमारे १० ते १५ टक्के मुलांमध्ये विकासातील टप्प्यांमध्ये विलंब दिसून येतो. मात्र, वेळेत निदान आणि योग्य उपचार केल्यास हा विलंब कमी करता येऊ शकतो. जिल्हास्तरावर 'डिस्ट्रिक्ट अलीं इंटरव्हेन्शन सेंटर 'मार्फत मोफत तपासणी आणि उपचार सुविधा उपलब्ध आहेत. बालकांमध्ये असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाणही वाढत आहे. स्थुलता, दमा, जन्मजात हृदयरोग आणि सिकलसेलसारख्या आजारांचा धोका वाढत असून याला चुकीचा आहार, शारीरिक हालचालींचा अभाव आणि डिजिटल उपकरणांचा वाढता वापर ही कारणे असल्याचे डॉ. गधारी म्हणाले..लक्षणेवारंवार लघवी होणेजास्त तहान लागणेवजन घटणेलवकर थकवा येणे.बालकांच्या आयुष्यातील पहिले १ हजार दिवस अत्यंत महत्त्वाचे असतात. या काळात योग्य पोषण, नियमित आरोग्य तपासणी, स्वच्छता आणि आईच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेतल्यास अनेक आजारांपासून बचाव शक्य आहे. योग्य वेळी केलेली काळजी ही निरोगी आणि सक्षम पिढीच्या निर्मितीसाठी आवश्यक आहे.- डॉ. मंगेश गधारी, विशेष आरोग्य तज्ज्ञ, युनिसेफ.