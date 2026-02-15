आरोग्य

Deadly Cough Syrup: २७ मुलांच्या मृत्यूसाठी 'डायइथिलिन ग्लायकोल' कारणीभूत! कप सिरपमध्ये आढळले अधिक प्रमाण; मृतांमध्ये १४ मुले, १३ मुलींचा समावेश

कोल्ड्रिफ कफ सिरप प्राशन केल्याने अत्यवस्थ झालेल्या मध्यप्रदेशातील छिंदवाडा आणि बैतूल जिल्ह्यातील ३६ बालकांना नागपुरात हलविण्यात आले होते. त्यातील २७ बालकांच्या मृत्यू झाला. व्हिसेरा तपासणीतून कफ सिरपमध्ये डायइथिलिन ग्लायकोलचे अंश आढळले असून यामुळेच मुलांना विषबाधा झाल्याचा अहवाल न्याय सहाय्यक विज्ञान प्रयोगशाळेने दिला आहे.

