Deadly Cough Syrup: २७ मुलांच्या मृत्यूसाठी 'डायइथिलिन ग्लायकोल' कारणीभूत! कप सिरपमध्ये आढळले अधिक प्रमाण; मृतांमध्ये १४ मुले, १३ मुलींचा समावेश

कोल्ड्रिफ कफ सिरप प्राशन केल्याने अत्यवस्थ झालेल्या मध्यप्रदेशातील छिंदवाडा आणि बैतूल जिल्ह्यातील ३६ बालकांना नागपुरात हलविण्यात आले होते. त्यातील २७ बालकांच्या मृत्यू झाला. व्हिसेरा तपासणीतून कफ सिरपमध्ये डायइथिलिन ग्लायकोलचे अंश आढळले असून यामुळेच मुलांना विषबाधा झाल्याचा अहवाल न्याय सहाय्यक विज्ञान प्रयोगशाळेने दिला आहे..१ सप्टेंबरला पहिला रुग्ण मध्यप्रदेशात छिंदवाडा येथे दाखल झाला होता. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२५ मध्ये 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप सेवन केल्याने विषबाधा झालेल्या ३६ बालकांना उपचारासाठी मेडिकल, एम्स तसेच खासगी रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले होते. अवघ्या महिनाभरात एक एक करीत १८ मुलांचा मृत्यू झाल्याने देशभरातील आरोग्य यंत्रणा हादरली होती. तत्काळ तपास यंत्रणेशी संबंधित नागपूर महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांनी बेंच क्रमांक एसआर-१३ मधील सिरपच्या नमुन्यांची तपासणी केली. आवश्यकतेपेक्षा अधिक डायइथिलिन ग्लायकोलचा अंश आढळला. यामुळे या कफ सिरपचा वापर थांबविण्याची सूचना मनपाने आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर यांनी मध्यप्रदेश आरोग्य विभागाला केली होती...नागपुरातील मेडिकल आणि एम्समध्ये ही सर्व मलांना दाखल करण्यात आले होते. सर्वाधिक मुले मेडिकलमध्ये दाखल होती. इथल्या बालरोग विभागातर्फे कफ सिरपमधील "डायइथिलिन ग्लायकॉल" च्या प्रमाणाबाबत शंका व्यक्त करण्यात आली. यानंतर नागपूर मनपाच्या मेट्रोपॉलिटन सव्हिलन्स युनिटने केलेल्या संशोधनातूनदेखील ते उघड झाले होते. तेव्हाच या कफ सिरपचा वापर थांबविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.-डॉ. दीपक सेलोकर, आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका, नागपूर..रुग्णालयात दगावलेली मुलेमेडिकल १५एम्स ३न्यू हेल्थ सिटी ३मेयो १नेल्सन २कलर्स १एलएमसीएच १शुअरटेक १.सर्व मुले ९ वर्षांखालीलनागपुरात दाखल करण्यात आलेली ३६ मुले ९ वर्षाखालील होती. एकट्या छिंदवाडा जिल्ह्यातील १६ मुले कफ सिरपमुळे दगावली. यात ६ महिन्यांपासून ९ वर्षाच्या मुलांचा समावेश होता, तर पांडुर्णा येथील अवघ्या ६ महिने आणि छिंदवाडा येथील ८ महिन्यांच्या चिमुकलीचा समावेश आहे. मेडिकलमध्ये १८ महिन्यांची मुलगी दगावली होती. नागपूरच्या एम्समध्ये सलग १२८ दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर हर्ष यदुवंशी या चार वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला..प्रयोगशाळेतील निष्कर्षप्रयोगशाळेच्या अहवालातून तब्बल ४८ टक्के डायइथिलिन ग्लायकोलचे आढळले. मृत मुलांच्या घरी सापडलेल्या सिरपच्या उरलेल्या बाटल्यांमध्येही त्याच प्रमाणात दूषित घटक आढळल्याचे स्पष्ट झाले. ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान ताप व खोकल्यासारख्या सामान्य लक्षणांसाठी उपचार घेत असलेल्या मुलांना हे सिरप देण्यात आले होते. काही दिवसांतच अनेक मुलांना किडनी निकामी होण्यासोबतच इतर गुंतागुंत निर्माण झाली. तपासात तामिळनाडूतील खेसन फार्मास्युटिकल कंपनीच्या उत्पादन युनिटमध्ये औद्योगिक दर्जाचा डायइथिलिन ग्लायकोलचा औषधनिर्मितीसाठी वापर झाल्याचे आढळले आहे. कंपनीचे मालक जी. रंगनाथन, एक कर्मचारी, पुरवठादार शैलेश पंडिया आणि औषध लिहून देणारे डॉ. प्रवीण सोनी यांच्यासह एकूण ११ जणांना अटक करण्यात आली होती. लवकरच या प्रकरणात पूरक आरोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात येणार असून, हा फॉरेन्सिक अहवाल तपासाची दिशा बदलिणारा ठरणार आहे..