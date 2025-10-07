डॉक्टरची निवड महत्त्वाची

- आशा नेगी, लेखिका, कॅन्सर जनजागृतीसाठी कार्यरतखरंतर कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटमध्ये सर्वात महत्त्वाचं काय असेल तर मी म्हणेन, तुम्ही निवडलेला डॉक्टर. औषधं, तपासण्या, हॉस्पिटल या सगळ्यापेक्षा उपचारप्रक्रियेचं खरं केंद्रस्थान डॉक्टरच असतो.खरंतर ‘कॅन्सर’ हा शब्द ऐकताच आपण एवढे घाबरतो की काय करावं, कोणत्या डॉक्टरकडे जावं, उपचारप्रक्रिया कुठे घ्यावी हेच कळत नाही..कोणताही रेफरन्स मिळाला की आपण तिकडे धाव घेतो. माझ्या वैयक्तिक अनुभवातून सांगते, मीसुद्धा चुकीची निवड केली होती. त्यामुळे मी महत्त्वाचा वेळ गमावला आणि माझी कॅन्सरची ट्रीटमेंट पूर्णपणे चुकली. यामुळेच सांगावसं वाटतं, की कॅन्सर हा शब्द ऐकून घाबरण्यापेक्षा शांत राहून योग्य डॉक्टरची निवड करणे सर्वांत आवश्यक आहे.औषधं, तपासण्या, हॉस्पिटल या सगळ्याला महत्त्व आहेच; पण या सगळ्या प्रक्रियेचं केंद्रस्थान डॉक्टर असतो. त्याच्या अनुभवावर, प्रामाणिकपणावर आणि निर्णयक्षमतेवर तुमचा प्रवास ठरतो..डॉक्टर निवडताना काही मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.अनुभव व पात्रता : संबंधित डॉक्टरची शैक्षणिक पात्रता, त्यांचे स्पेशलायझेशन, आणि अनुभव हे नीट तपासावे. अनुभवी डॉक्टर आजाराचे निदान वेगाने आणि अचूक करतात.रुग्णांचे अभिप्राय : आजकाल गुगल रिव्ह्यूज, हॉस्पिटलची वेबसाईट किंवा सोशल मीडियावर रुग्णांचे अनुभव उपलब्ध असतात. त्यातून कल्पना येते. मात्र अभिप्राय वाचताना फक्त चांगल्या वा वाईट गोष्टींवर न थांबता संतुलित दृष्टी ठेवावी.संवादकौशल्य : डॉक्टर रुग्णाला समजून घेतात का, वेळ देतात का, सर्व शंका शांतपणे दूर करतात का याकडे लक्ष द्यावे.सुविधा व सोयी : डॉक्टर ज्या हॉस्पिटल किंवा क्लिनिकमध्ये प्रॅक्टिस करतात तिथे आवश्यक सुविधा आहेत का, तपासण्या सहज उपलब्ध होतात का, आपत्कालीन सेवेसाठी योग्य व्यवस्था आहे का हे पाहणे महत्त्वाचे आहे..सेकंड ओपिनियन : गंभीर आजार असेल, तर एकाच डॉक्टरवर अवलंबून न राहता दुसऱ्या तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकता : काही डॉक्टर रुग्णांना नको असलेले तपासणी किंवा औषधे सुचवतात. प्रामाणिक आणि पारदर्शक डॉक्टर रुग्णाचा विश्वास पटकन जिंकतात.सोयीस्कर अंतर आणि उपलब्धता : डॉक्टर सहज उपलब्ध आहेत का, अपॉइंटमेंट मिळवणे कठीण जाते का, आपत्कालीन स्थितीत संपर्क होतो का हेही तपासावे.शेवटी एकच सांगावंसं वाटतं, कॅन्सरशी लढताना भीतीवर मात करा; पण डॉक्टर निवडताना डोळसपणे विचार करा. योग्य डॉक्टरकडे उपचार घेतले तर अर्धी लढाई तिथेच जिंकलेली असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.