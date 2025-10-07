आरोग्य

डॉक्टरची निवड महत्त्वाची

खरंतर कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटमध्ये सर्वात महत्त्वाचं काय असेल तर मी म्हणेन, तुम्ही निवडलेला डॉक्टर.
सकाळ वृत्तसेवा
- आशा नेगी, लेखिका, कॅन्सर जनजागृतीसाठी कार्यरत

खरंतर ‘कॅन्सर’ हा शब्द ऐकताच आपण एवढे घाबरतो की काय करावं, कोणत्या डॉक्टरकडे जावं, उपचारप्रक्रिया कुठे घ्यावी हेच कळत नाही.

