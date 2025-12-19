Liver, Kidney, Gut Detox: फक्त १४ दिवसांत करा सगळं शरीर स्वच्छ! आयुर्वेदिक डॉक्टरांनी सांगितलं सर्वात सोपं डिटॉक्स ड्रिंक

Ayurvedic Detox Drink for Liver, Kidney and Gut: बऱ्याचदा सततचा थकवा जाणवणे, आळस आणि सुस्ती येणे आणि कधी कधी काम करण्याची इच्छाच नसणे, हे आपल्याला सामान्य वाटतं. पण हे सगळे शरीरात साचलेल्या टॉक्सिन्सचीही चिन्हे असू शकतात. बदलती जीवनशैली, अनियमित खाण्याच्या वेळा, प्रोसेस्ड फूड खाणं, दूषित पाणी, वाढतं प्रदूषण, अपुरी झोप यामुळे शरीरावर विपरीत परिणाम होतो. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे किडनी आणि लिव्हरमध्ये यामुळे विषारी घटक साचू लागतात. परिणामी हळूहळू शरीर कमकुवत होऊ लागतं आणि गंभीर आजार होण्याची शक्यता वाढू शकते. प्रसिद्ध आयुर्वेद तज्ज्ञ डॉ. हंसाजी यांनी शरीरातील हे विषारी घटक बाहेर काढण्यासाठी घरच्या घरी बनवता येईल असा एक सोपा डिटॉक्स ड्रिंक सांगितला आहे.त्यांच्या मते हा ड्रिंक सलग १४ दिवस घेतल्यावर शरीर आतून स्वच्छ व्हायला मदत होते..शरीरात टॉक्सिन्स साचल्याचे दुष्परिणामशरीरातील सर्व अवयव नीट कार्य करण्यासाठी त्यांची स्वच्छता आवश्यक आहे. काही अवयव स्वतःच डिटॉक्स करत असले तरी, टॉक्सिन्स जास्त प्रमाणात साचल्यास थकवा, कमजोरी, बद्धकोष्ठता, पोट फुगणे, रक्त ‘गढूळ’ होणे किंवा किडनी स्टोनसारख्या समस्या निर्माण होऊ शकतात..Ayurvedic Kadha for Winter: थंडीमुळे सर्दी-खोकला आणि अंगही खाजतंय? 'हा' आयुर्वेदीक काढा आहे सुपर इफेक्टिव्ह!.किडनीवर टॉक्सिन्सचा परिणामकिडनी दररोज मोठ्या प्रमाणात रक्त शुद्ध करून विषारी घटक लघवीतून बाहेर टाकते. परंतु साखरयुक्त पेये, रासायनिक घटक आणि प्रदूषणामुळे युरिया व क्रिएटिनिनसारखे हानिकारक पदार्थ साचू लागतात. यामुळे सतत थकवा, चेहरा व डोळ्यांखाली सूज, डार्क सर्कल्स आणि शरीरात जडपणा जाणवू शकतो.लिव्हरवर टॉक्सिन्सचा परिणामलिव्हर हा शरीराचा प्रमुख डिटॉक्स अवयव आहे. मद्यपान, जास्त तेलकट व फॅटी अन्नामुळे लिव्हरवर ताण येतो आणि त्याची स्वच्छता प्रक्रिया मंदावते. यामुळे शरीरात विषारी घटक जास्त काळ राहतात..डिटॉक्स ड्रिंकसाठी लागणारं साहित्य१ ताजे पॅशन फ्रूट (बिया व गरासह)१ टेबलस्पून घरी बनवलेला किंवा रेडीमेड आवळा ज्यूस किंवा अर्धा आवळा वाटून गाळलेला३-४ ताजी पुदिन्याची पानंअर्धा इंच आलं (किसलेलं किंवा बारीक चिरलेलं)१ कप पाणी.Ginger-Lemon-Honey Tea By Chef Sanjeev Kapoor: थंडीत आरोग्याची काळजी घेणारा 'स्पेशल चहा'; शेफ संजीव कपूर यांनी सांगितली सोपी रेसिपी.डिटॉक्स ड्रिंक बनवण्याची पद्धतएका ग्लासमध्ये पॅशन फ्रूटचा गर घ्या. त्यात आवळा ज्यूस किंवा गाळलेला आवळा मिसळा. त्यानंतर आलं आणि पुदिन्याची पाने घाला. शेवटी एक कप पाणी टाकून सर्व मिश्रण नीट ढवळून घ्या. तुमचा डिटॉक्स ड्रिंक तयार आहे..All-Season Detox Tea: तुम्ही बाराही महिने पिऊ शकता हा काढा, सर्दी,खोकल्यासह वजन घटवण्यातही आहे फायदेशीर.हा डिटॉक्स ड्रिंक कधी प्यावा?हा ड्रिंक तुम्ही सकाळी नाश्त्यानंतर मिड-मॉर्निंगला, दुपारच्या सुरुवातीला किंवा जेवणानंतर पचन सुधारण्यासाठी घेऊ शकता. यामुळे शरीराला ताजेतवानेपणा जाणवतो आणि हलकेपणा मिळण्यास मदत होते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.