मी आपले लेख नेहमी वाचतो आणि आपण सांगितलेल्या मार्गदर्शनाचा संपूर्ण परिवाराला चांगला उपयोग होतो. मला गेले १-२ महिने सर्दीचा खूप त्रास होतो आहे. डॉक्टरांना दाखवून ॲलोपॅथिक व आयुर्वेदिक अशी दोन्ही प्रकारची औषधे घेतली, मात्र म्हणावा तसा उपयोग झालेला नाही. एका डॉक्टरांच्या मतानुसार नाकाचे हाड तिरके आहे व त्यासाठी शस्त्रकर्म करणे भाग आहे. काय उपाय करता येईल, हे कृपया सांगावे.- अनिल पाटील, कोल्हापूरउत्तर - नाकाचे हाड तिरके असल्यामुळे बऱ्याच लोकांना वरचेवर सर्दीचा त्रास होतो असे दिसते. पण याची शस्त्रक्रिया झाल्यावरसुद्धा खूप लोकांना म्हणावा तसा फरक पडताना दिसत नाही. त्यामुळे आयुर्वेदिक उपचार करून शरीराची ताकद वाढवली व पित्ताचे संतुलन झाले तर अशा प्रकारचा त्रास आपसूक कमी होतो असे दिसते. रोज रात्री झोपताना नस्य सॅन घृतासारखे औषधी तूप २-३ थेंब या प्रमाणात नाकात घालावे.जमत असल्यास हेच घृत दिवसातून आणखी १-२ वेळा नाकात घालणे उत्तम राहील. संतुलनच्या प्रवाळ पंचामृत मोतीयुक्त या गोळ्या, आत्मप्राश वा सॅन रोझसारखे रसायन घेणे श्रेयस्कर राहील. रोज एक चमचा संतुलनचे सितोपलादी चूर्ण एक ग्लास पाण्यात मिसळून ठेवून व दिवसभरात अधून मधून २-२ घोट घेण्याचा फायदा अनेकांना होताना दिसतो. शक्य झाल्यास एकदा संतुलनच्या तज्ज्ञांना प्रकृती दाखवल्यास व्यवस्थित औषधोपचार तसेच नस्यासारखे काही उपचार करण्याची गरज आहे का हे कळू शकेल..माझे वय ३७ वर्षे आहे. गेले काही महिने हातापायांच्या तळव्याची खूप आग होते आहे. पायांमध्ये रक्तपुरवठा नीट होत नाही असे मला वाटत असते. काही औषधे घेतली पण फरक पडत नाही. कृपया उपाय सुचवावा.- रत्ना इनामदार, मुंबईउत्तर - तळपायांची व तळहातांची आग होण्याची बरीच कारणे असू शकतात. त्यामुळे उपाययोजना करताना कारणांचा विचार करणे आवश्यक असते. यासाठी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन घेणे उत्तम ठरेल. शरीरात झालेल्या वात-पित्त असंतुलनासाठी संतुलन पित्तशांती गोळ्या नियमित घेणे चांगले राहील. दुधातून शतानंत कल्पासारखा कल्प रोज घ्यावा. सकाळी स्नानाआधी संपूर्ण पायांना संतुलन अभ्यंग सेसमी सिद्ध तेलासारखे तेल खालून वर या दिशेत हलक्या हाताने लावावे.यामुळे रक्ताभिसरण व्यवस्थित राहायला मदत मिळेल व वाताचेही शमन होईल. रात्री झोपण्या आधी संतुलनचे पादाभ्यंग घृत लावून १० मिनिटे काशाच्या वाटीने पादाभ्यंग करावे. तळहातांना सुद्धा पादाभ्यंग घृत लावून काशाच्या वाटीने अभ्यंग करणे चांगले राहील. रात्री झोपण्यापूर्वी एक तास कपभर दुधात एक चमचा गाईचे साजूक तूप मिसळून घेणे पण फायदेशीर ठरू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.