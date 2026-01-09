Winter Hot Shower Risks: आरामदायक वाटणारी गरम पाण्याची आंघोळ तुमची त्वचा हळूहळू खराब करतेय का? तज्ज्ञांनी सांगितले धोके

Why Hot Water Baths Damage Skin in Winter: हिवाळ्यात वातावरणातलं तापमान कमी झालेलं असतं. सगळीकडे गुलाबी थंडी आणि धुक पसरलेलं असतं. त्यामुळे या कमी तापमानापासून शरीराची ऊब टिकवून ठेवण्यासाठी अनेकजण गरम पाण्याने आंघोळ करतात. पण डर्मेटोलॉजिस्टच्या म्हणण्यानुसार गरम पाण्याने आंघोळ करणं तुमच्या त्वचेसाठी हानीकारक ठरू शकतं..डॉक्टर काय सांगतात?डॉ. श्वेता मंझांडा, डर्मेटोलॉजिस्ट, आकाश हेल्थकेअर, सांगतात, “तुमची त्वचा हे एक नैसर्गिक संरक्षण कवच आहे. त्वचेतील नैसर्गिक तेल आणि लिपिड्स त्वचेला ओलसर ठेवतात आणि पर्यावरणीय तणावापासून सुरक्षित ठेवतात.”गरम पाण्याच्या वारंवार संपर्कामुळे त्वचेचा नैसर्गिक संरक्षणाचा थर खराब होतो आणि त्वचेतील आवश्यक तेल निघून जाते. “हे वारंवार केल्यास त्वचा कोरडी, तणावग्रस्त होते आणि ती जळजळ, संसर्ग किंवा एलर्जीसाठी संवेदनशील बनते”, त्या स्पष्ट करतात. नियमित मॉइश्चरायझर वापरूनही त्वचेवर खाज येणे, पांढरट होणे किंवा कोरडेपणा कायम राहणे यासारख्या समस्या दिसू शकतात..गरम पाण्याचे त्वचेवर होतात हे दुष्परिणाम१. त्वचेच्या मायक्रोबायोमवर परिणाम:गरम पाण्यामुळे त्वचेवरील pH बदलतो, ज्यामुळे हानिकारक बॅक्टेरियाचा वाढ होऊ शकतो. त्यामुळे ईसीमा, सोरायसिस, रोजेसिया किंवा संवेदनशील त्वचेमध्ये लक्षणांची तीव्रता वाढू शकते. जळजळ, लालसरपणा आणि खाज यांसारखी लक्षणे आंघोळीनंतर दिसतात.२. त्वचेची आर्द्रता कमी होते:गरम पाण्यामुळे त्वचेतून निसर्गरित्या आर्द्रता गळते. “शॉवरनंतर त्वचा कोरडी होते आणि सतत कोरडे राहणे त्वचेच्या वृद्धत्वाला गती देते, जसे की सुरकुत्या आणि खडबडीत पोत,” डॉ. मंझांडा सांगतात. चेहरा आणि हात यांसारखी त्वचा, जी आधीच बारीक आणि तेलग्रंथींनी कमी आहे, ती विशेषतः संवेदनशील असते..३. जळजळ आणि दाह निर्माण होणे:गरम पाण्यामुळे त्वचेतील रक्तवाहिन्या विस्तारतात. सतत हे झाल्यास रक्तवाहिन्यांचे भिंती कमकुवत होतात आणि दीर्घकालीन लालसरपणा किंवा त्वचेवर रक्तवाहिन्यांचे फुटणे होऊ शकते. यामुळे मुळावर तणाव असलेल्या त्वचेस जसे की अॅक्नेची समस्या अधिक वाढू शकते.४. नैसर्गिक सेबम कमी होते:गरम पाणी डोक्याच्या त्वचेवरील नैसर्गिक तेल हटवते, ज्यामुळे केस कोरडे, फुटणारे आणि संवेदनशील होतात. “गरम पाण्यामुळे केस कुरकुरीत, मळकट आणि तुटण्यास प्रवण होतात. रंगवलेले किंवा रासायनिक उपचार केलेले केस या प्रक्रियेत अधिक हानीग्रस्त होतात,” डॉ. मंझांडा स्पष्ट करतात..हे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी उपायअवकाळी गरम पाण्याचा वापर टाळा: गरम पाण्याऐवजी कोमट पाणी वापरणे फायदेशीर ठरते, कारण त्यामुळे त्वचा आणि केसांचे संरक्षण होते.शॉवरची वेळ कमी करा: पाण्याशी दीर्घकाळ संपर्क होऊ देऊ नका.साबण आणि क्लिनझर: मृदू, सुगंधरहित किंवा हलके स्वच्छक वापरा.कोरडे करणे आणि मॉइश्चरायझर: आंघोळीनंतर त्वचा पूर्णपणे कोरडी न करता, सौम्य टॉवेलने पुसून लगेच मॉइश्चरायझर किंवा हलके तेल लावावे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.