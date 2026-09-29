अस्थिबोध : अवघड शस्त्रक्रिया; पण नियोजन अचूक!

डॉ. अजय कोठारी, स्पाइन सर्जन‘‘डॉक्टर, इतका वाकलेला कणा... एवढ्या मणक्यांमध्ये स्क्रू... हे ऑपरेशन खरंच शक्य आहे का?’’गुंतागुंतीच्या कण्याच्या आजाराचा रुग्ण आणि त्याच्या नातेवाईकांच्या मनात हा प्रश्न येणं अगदी स्वाभाविक आहे. कारण काही स्पाइन शस्त्रक्रिया साध्या नसतात. कण्याचा आकार बदललेला असतो, काही मणके सरकलेले असतात, अनेक ठिकाणी स्क्रू बसवावे लागतात आणि नसांसारख्या अतिशय संवेदनशील रचनांच्या आसपास काम करावं लागतं. अशा वेळी शस्त्रक्रियेच्या आधीच प्रत्येक पाऊल विचारपूर्वक ठरवावं लागतं..इथेच आधुनिक रोबोटिक तंत्रज्ञान मोठी मदत करू शकतं. एक उदाहरण पाहूया. ५६ वर्षांचे मिलिंद देशमुख (नाव बदलले आहे) आमच्याकडे आले. त्यांना अनेक महिन्यांपासून कंबरदुखी होती. हळूहळू चालताना त्रास वाढला आणि दोन्ही पायांमध्ये वेदना व कमजोरी जाणवू लागली. तपासणी आणि इमेजिंग केल्यानंतर लक्षात आलं, की कण्याची अलाइनमेंट बिघडलेली होती, काही मणके सरकलेले होते, कण्याचा आकार सामान्य नव्हता, अनेक स्तरांवर सर्जिकल करेक्शन्स आवश्यक होती, अनेक स्क्रूज बसवण्याची गरज होती म्हणजे ही साधी ‘एक मणका-एक स्क्रू’ प्रकारची शस्त्रक्रिया नव्हती. हे एक complex spine reconstruction होतं. अशा शस्त्रक्रियेमध्ये एक छोटी चूक पुढच्या टप्प्यावर परिणाम करू शकते..म्हणून या शस्त्रक्रियेमध्ये आमचा पहिला टप्पा होता, शस्त्रक्रिया करण्याआधी तिचा पूर्ण आराखडा तयार करणं.थ्री-डी प्लॅनिंगची भूमिकारुग्णाच्या तपासणीच्या चित्रांवरून कण्याचा त्रिमितीय आराखडा तयार करण्यात आला. संगणकावर कण्याची रचना पाहून प्रत्येक स्क्रू कुठे आणि कोणत्या मार्गाने बसवायचा याचं नियोजन करता आलं..रोबोनं काय केलं?इथं एक महत्त्वाची गोष्ट. रोबोनं मिलिंदजींचं ऑपरेशन केलं नाही. सर्जननंच ऑपरेशन केलं. मात्र, रोबोटिक प्रणालीनं आधी ठरवलेल्या मार्गानुसार उपकरणं आणि स्क्रू योग्य ठिकाणी बसवण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन केले. ज्या ठिकाणी काही मिलिमीटरचा फरकही महत्त्वाचा असू शकतो, तिथं हे मार्गदर्शन विशेष उपयोगी ठरतं. म्हणजे, सर्जन निर्णय घेतो, रोबो मार्गदर्शन करतो आणि शस्त्रक्रिया सर्जनच करतो..‘अवघड’ शस्त्रक्रिया सोपी कशी झाली?इथे ‘सोपं’ या शब्दाचा अर्थ शस्त्रक्रिया छोटी किंवा साधी झाली असा नाही. याचा अर्थ असा की, अवघड आणि बदललेली कण्याची रचना अधिक व्यवस्थितपणे हाताळता आली.पूर्वी अशा परिस्थितीत सर्जनला ऑपरेशनदरम्यान अनेक गोष्टी प्रत्यक्ष पाहून आणि तपासून निर्णय घ्यावे लागत. आता त्रिमितीय नियोजन आणि रोबोटिक मार्गदर्शनामुळे या निर्णयांना अधिक अचूक आणि तांत्रिक आधार मिळू शकतो..शस्त्रक्रियेमध्ये काय साध्य झालं?नियोजनानुसार आवश्यक स्क्रू कण्यातील योग्य मार्गातून बसवण्यासाठी रोबोटिक मार्गदर्शनाची मदत झाली. कण्याची योग्य रचना आणि सरळपणा सुधारण्यासाठी आवश्यक दुरुस्ती करण्यात आली. नसांवरील दाब कमी करण्याचं काम करण्यात आलं. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, एवढ्या गुंतागुंतीच्या anatomy मध्ये प्रत्येक surgical step पूर्वनियोजित पद्धतीने करण्याची सुविधा मिळाली..रुग्णासाठी याचा अर्थ काय?रुग्णानं रोबोटिक सर्जरी म्हणजे ‘मशीनचं ऑपरेशन’ असं समजण्याची गरज नाही. त्याचा अर्थ आहे, अधिक प्रगत नियोजन आणि शस्त्रक्रियेदरम्यान अधिक अचूक मार्गदर्शन.विशेषतः गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियांमध्ये यामुळे या गोष्टी होतात : स्क्रू योग्य ठिकाणी बसवण्यास अधिक अचूकतेने मदत शस्त्रक्रियेचे नियोजन अधिक स्पष्टपणे कण्याची रचना बदललेली असताना योग्य मार्गदर्शन अनेक स्क्रू बसवायचे असल्यास अधिक चांगलं नियंत्रण शस्त्रक्रियेच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर सर्जनला अतिरिक्त तांत्रिक मदत.या उदाहरणातून काय शिकायचं?कण्याची शस्त्रक्रिया मोठी जबाबदारीची प्रक्रिया आहे. रुग्णाची कण्याची रचना, आजाराची तीव्रता, हाडांची गुणवत्ता, नसांची स्थिती आणि इतर अनेक घटक शस्त्रक्रियेच्या परिणामावर प्रभाव टाकतात. म्हणून रोबोटिक प्रणाली हा सर्जनच्या कौशल्याचा पर्याय नसून, सर्जनला अधिक अचूकतेने काम करण्यास मदत करणारं तंत्रज्ञान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.