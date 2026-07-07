आरोग्य

चेतना तरंग : अंतर्मनातील प्रदूषणाचे नियंत्रण

नकारात्मक विचार, तणाव व रागातून निर्माण होणाऱ्या सूक्ष्म प्रदूषणाची जाणीव करून देत ध्यान, कला-संस्कृती आणि सेवाभावातून अंतर्मन शुद्ध करण्याचा मार्ग
Gurudev Sri Sri Ravi Shankar explains how meditation, art and selfless service can transform inner well-being and improve relationships.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar explains how meditation, art and selfless service can transform inner well-being and improve relationships.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गुरुदेव श्री श्री रविशंकर

आपण मानव हे पर्यावरणाचाच एक भाग आहोत. पर्यावरण म्हणजे केवळ झाडे, वनस्पती, पर्वत किंवा नद्या नव्हेत... एकमेकांची काळजी घेणे आणि सर्व जण आनंदी राहतील याची काळजी घेणे, हादेखील पर्यावरणाचाच एक महत्त्वाचा भाग आहे. तुम्हालाही असे वाटते का?

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