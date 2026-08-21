प्रश्न : मला सतत खूप थकवा जाणवतो. मानसिक उत्साह अजिबात वाटत नाही. तपासण्या केल्या असतात. त्याच्यामध्ये व्हिटॅमिन कमी असल्याचे व हायपोथायरॉइडचा त्रास सुरू झाल्याचे सांगितले आहे. माझे केसही खूप कोरडे झालेत व त्वचा पण खूप कोरडी झालेली आहे. कृपया याच्यावर उपाय सुचवावा. - रश्मी शेळके, बेंगलोर.उत्तर : सध्या सगळीकडेच व्हिटॅमिन्सची कमतरता, हायपोथायरॉइडचा त्रास हा खूप सामान्यपणे दिसतो आहे. याकरता स्वतःची दिनचर्येची काळजी, आहाराची काळजी व्यवस्थित घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. सर्वप्रथम स्वतःच्या दिनचर्येमध्ये सकाळी लवकर उठून योगासने करणे, संतुलन क्रिया योग करणे तसेच अनुलोम विलोम प्राणायाम करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. दिवसातून एकदा तरी श्री गुरू डॉ. बालाजी तांबे यांचं स्त्री संतुलन हे संगीत ऐकणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच रोज संतुलन फेमीसेन तेलाचा पिचवी ठेवायला सुरुवात करावी. रसायन सेवनसुद्धा याच्यात मदत करू शकेल. उदाहरणार्थ, धात्री रसायन, शतानंत कल्प हे नियमित घ्यायला सुरू करावे. हेयर सॅन, मॅरोसॅन हेसुद्धा रोज घेतल्याने शरीरातल्या कमतरता कमी व्हायला मदत मिळू शकेल. बरोबरीने जे व्हिटॅमिन्स कमी असतील त्याचेही सप्लिमेन्ट नक्की सुरू करावे. तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेतल्यास ते याच्यावर अजून व्यवस्थित उपचार सुचवू शकतील. पण शास्त्रोक्तरीत्या पंचकर्म करणे, उत्तर वस्ती करणे हेसुद्धा मदत करू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.