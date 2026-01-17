Phone Scrolling : सतत फोन स्क्रोलिंगने मेंदू थकतोय? जाणून घ्या 'हे' 4 कारण, नाहीतर एकाग्रता अन् मानसिक आरोग्य येईल धोक्यात

endless mobile scrolling brain fatigue reasons: आजकाल प्रत्येकजण स्मार्ट फोन वापरताना दिसतो. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात, बहुतेक काम फोनद्वारे केले जाते. ऑनलाइन शॉपिंग असो किंवा ऑनलाइन पेमेंट असो, फोनने ही सर्व कामे अगदी सोपी केली आहेत. फोनचे काही फायदे आहेत तसेच काही तोटे देखील आहे. फोनमध्ये इंस्टाग्राम, फेसबुक यासारखे अनेक अॅप्स असतात. ज्यावर लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वच तासंतास फोनवर वेळ घालवतात. सतत फोन स्क्रोलिंग करत राहिल्याने मेंदूला थकवा येतो. यामुळे इतर कामांवर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होत नाही. .हेल्थ साइटला न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. विनीत बंगा यांनी माहिती देतांना सांगितले की सतत फोन स्क्रोल केल्याने मेंदू उत्तेजित होतो. यामुळे डोपामाइन आणि कोर्टिसोल सारख्या हार्मोन्समध्ये असंतुलन निर्माण होते. यामुळे लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता कमी होते. याला पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम म्हणतात. ज्यामुळे मानसिक थकवा आणि चिडचिडेपणा वाढतो. शिवाय, जास्त फोन वापरल्याने झोपेसंबंधित समस्या वाढतात. .कारणे कोणतीडोपामाइन आणि रिवॉर्ड सिस्टमजेव्हा आपण सतत रील्स किंवा शॉर्ट व्हिडिओ पाहतो किंवा ऑनलाइन शॉपिंग अॅप्समधून स्क्रोल करतो तेव्हा डोपामाइनची पातळी चढ-उतार होते. यामुळे तुमचा मेंदू थकतोच पण तुमचे लक्ष विचलित होते. यामुळे तुम्ही इतर कामांवर लक्ष केंद्रित करू शकत नाही. यामुळे मानसिक थकवा येतो. हे एक महत्वाचे कारण आहे. कॉर्टिसोलची वाढ होणेजेव्हा तुम्ही सतत फोनवर असता तेव्हा तुम्हाला नकारात्मक गोष्टींचा सामना करावा लागू शकतो. अशा गोष्टी वारंवार पाहिल्याने तुमच्या मनावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. यामुळे कॉर्टिनसोल नावाच्या हार्मोनमुळे होतो. जेव्हा हा हार्मोन वाढतो तेव्हा तुमचा मूड खराब होऊ शकतो. तसेच टेंशन वाढू शकते..Numerology: ‘या’ मूल्यांकाचे लोक कष्टाला कधीच घाबरत नाहीत; आयुष्यात भरघोस संपत्ती अन् प्रसिद्धी मिळवतात, तुमचा मूलांक आहे का हा?.जास्त माहितीमुळे थकवाकधीकधी फोनवर सतत नवीन गोष्टी पाहणे तुमच्या मेंदूला थकवू शकते. याला संज्ञानात्मक थकवा म्हणतात. या अवस्थेत, साधी कामे देखील कठीण वाटू शकतात आणि लक्ष केंद्रित करणे कठीण होते.ब्लु लाइट आणि मेलाटोनिनडॉक्टरांचं म्हणणं आहे की तुमच्या फोनमधून निघणारा ब्लू लाइट तुमच्या झोपेवर नकारात्मक परिणाम करतो. त्यामुळे झोपेसाठी आवश्यक असलेले मेलाटोनिन हार्मोन कमी होते. यामुळे झोपेची गुणवत्ता बिघडते, ज्यामुळे मानसिक थकवा येतो..डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, फोनवरून स्क्रोल करण्याची ही सवय तुमच्या मानसिक आरोग्यासाठी खूप धोकादायक आहे. त्यामुळे ब्रेन रॉट नावाचा आजार होऊ शकतो. ही सवय ताण, चिंता, चिडचिड आणि एकाकीपणा वाढवते. यामुळे फोनचा वापर योग्य प्रमाणातच करावा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.