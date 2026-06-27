मन-निर्मळ : आधार, विरह आणि मी...

डॉ. सुवर्णा बोबडे, समुपदेशक व मानसशास्त्रज्ञडॉक्टर, मला एक विचित्र भीती वाटते.’’ समुपदेशनासाठी आलेली चाळिशीतली स्त्री सांगत होती. अविवाहित, चांगल्या पदावर नोकरी, आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र, स्वतःचे घर, मित्रमैत्रिणींचा मोठा गोतावळा. तरीही ती अस्वस्थ होती.‘‘बाबा गेल्याला वर्ष झालं. आता आई आहे. पण तिचं वय वाढतंय. हल्ली तिने फोन उशिरा उचलला तरी माझा जीव घाबरतो. सतत एकच विचार येतो- आई गेली तर माझं काय?’’ काही क्षण शांतता होती. मग ती म्हणाली, ‘‘खरं सांगायचं तर मला आईची काळजी वाटते की माझी, हेच समजत नाही.’’ .हा प्रश्न केवळ तिचा नाही.हल्ली समुपदेशनात अशा प्रकारच्या चिंता अधिकाधिक ऐकायला मिळतात. काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अविवाहित राहण्याचा निर्णय घेतलेला असतो, तर काहींचे लग्न जमलेलं नसतं. काही जण घटस्फोटानंतर किंवा जोडीदाराच्या निधनानंतर एकटे राहात असतात. काही दशकांपूर्वी अविवाहित राहणं तुलनेने दुर्मीळ होतं. त्यामुळे आयुष्याच्या उत्तरार्धात एकटे असण्याचा प्रश्न चर्चेत नव्हता. आज परिस्थिती बदलली आहे. करिअर, वैयक्तिक स्वातंत्र्य, बदलती जीवनशैली आणि नातेसंबंधांच्या बदलत्या संकल्पना यांमुळे अनेक लोक आयुष्य एकट्याने जगण्याचा मार्ग निवडत आहेत किंवा त्या परिस्थितीत आहेत. म्हणूनच पालक वृद्ध होऊ लागल्यावर एक प्रश्न अधिक तीव्रतेने समोर येतो- ‘माझ्या आयुष्यात जोडीदार नाही, मुलं नाहीत. आई-वडील नसतील तर माझं काय?’बाहेरून पाहिलं तर ही एकटे असण्याची भीती आहे असं वाटतं. पण मानसशास्त्राच्या दृष्टीने पाहिलं तर ही कथा थोडी वेगळी आहे. कारण अनेकदा भीती एकटं राहण्याची नसते. ती असते आधार हरवण्याची..माझी माणसं!मानसशास्त्रातील ‘अटॅचमेंट थिअरी’नुसार आपल्या आयुष्यातील पहिलं सुरक्षित नातं म्हणजे पालकांशी असलेलं नातं. लहानपणी आपण पडतो तेव्हा त्यांच्याकडे धाव घेतो. घाबरतो तेव्हा त्यांना शोधतो. अडचणीत असतो तेव्हा त्यांच्यावर विसंबतो. वय वाढतं, भूमिका बदलतात. आपण आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होतो. पण मनाच्या खोल स्तरावर ही सुरक्षिततेची गरज पूर्णपणे नाहीशी होत नाही. आपण कितीही मोठे झालो तरी एक भावना असते- ‘काहीही झालं तरी माझी माणसं आहेत.’म्हणूनच अनेक यशस्वी, सक्षम, स्वतंत्र व्यक्तींनाही पालकांच्या वृद्धत्वाने अस्वस्थ वाटू लागतं. कारण तो त्या सुरक्षित तळाचा प्रश्न असतो- जिथे आपण आयुष्यभर परत जाऊ शकत होतो. म्हणून अनेकदा जाणिवेपलीकडचा, मनातला खरा प्रश्न असतो, की ‘मी सुरक्षित असेन का?’.भविष्यातील विरह आधीचमहाभारतातील एक प्रसिद्ध प्रसंग बघा- यक्षाने युधिष्ठिराला विचारलं, की ‘जगातील सर्वात मोठं आश्चर्य कोणतं?’ युधिष्ठिर म्हणाला, ‘‘दररोज लोक मृत्यू पावतात, तरी प्रत्येक माणूस स्वतः आणि त्याचे प्रियजन कायम जिवंत राहतील अशाच पद्धतीने जगतात.’आपल्या बुद्धीला माहिती असतं की आई-वडील कायम राहणार नाहीत. पण मनाला ते मान्य व्हायला वेळ लागतो. आणि तोपर्यंत आणखी एक मानसिक प्रक्रिया सुरू झालेली असते, ती म्हणजे ‘अँबिग्युअस लॉस’- म्हणजे व्यक्ती अजून आपल्या आयुष्यात असते, पण तिच्या अनुपस्थितीची जाणीव आधीच सुरू झालेली असते. आई समोर बसलेली असते. ती रोज फोन करते. तिच्यासोबत चहा घेतला जातो. पण तिचं वाढतं वय, कमी होत चाललेली ताकद, वाढलेली औषधं यांमुळे मन नकळत तिच्याशिवायच्या भविष्याची कल्पना करू लागतं..अनेक लोक म्हणतात, ‘काही झालेलं नाहीये. तरी मला एवढी भीती का वाटते?’ कारण ते फक्त वर्तमान जगत नसतात. ते भविष्यातील विरह आधीच अनुभवत असतात. विशेषतः ज्यांच्या आयुष्यात जोडीदार किंवा मुलं नाहीत, त्यांच्यासाठी ही भीती अधिक तीव्र असू शकते. कारण त्यांना फक्त पालकांचं नुकसान दिसत नाही; त्यांना त्यानंतरच्या आयुष्याची संपूर्ण रचना बदललेली दिसते. पण इथेच आपण अनेकदा एक महत्त्वाची गोष्ट विसरतो- ‘Self-Efficacy’. आपल्याला स्वतःच्या ताकदीचा विसर पडतो.समुपदेशन सत्रातील त्या स्त्रीला मी विचारलं, ‘‘तुमच्या वडिलांच्या निधनानंतरचे दिवस कसे गेले?’’तिच्या डोळ्यांत पाणी आलं. ‘‘खूप कठीण. मला वाटलं होतं मी कोलमडून पडेन.’’‘‘असं वाटणं अगदी स्वाभाविक आहे, पण तरीही आज तुम्ही इथे आहात.’’ मी म्हणाले.ती काही क्षण विचार करत राहिली. मग हसली. ‘‘खरंय, सावरलेय मी.’’.मानसशास्त्रज्ञ अल्बर्ट बंडुरा यांनी ‘सेल्फ एफिकसी’ ही संकल्पना मांडली. म्हणजे कठीण परिस्थिती हाताळण्याच्या स्वतःच्या क्षमतेवर असलेला विश्वास. कदाचित प्रश्न ‘मी एकटी पडेन का?’ हा नसतो. खरा प्रश्न असतो, ‘जर माझी ही भीती खरी ठरली, तर मी विरहाला तोंड देऊ शकेन का?’ एकटेपणाच्या भीतीत आपण अनेकदा संभाव्य दुःखाचा विचार करतो; पण स्वतःच्या ‘कोपिंग मेकॅनिझम्स’चा विचार करत नाही. आतापर्यंतच्या आयुष्यात आपण ताण कसा हाताळला? दुःखातून कसे बाहेर आलो? मदत कुणाकडे मागितली? स्वतःला कसे सावरले? कामात, मित्रांमध्ये, छंदांमध्ये, श्रद्धेमध्ये, लेखनात, समाजकार्यात किंवा उपचारांमध्ये आधार कसा शोधला?.तोंड देणं व नियोजनप्रत्येक व्यक्तीकडे ‘कोपिंग’ करण्याच्या (परिस्थितीस तोंड देण्याच्या) काही ना काही पद्धती असतात. समस्या एवढीच, की भीतीच्या क्षणी त्या आपल्याला आठवत नाहीत. शिवाय क्षमता असणे म्हणजे दुःख न होणे नव्हे. प्रिय व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर दुःख होणारच. रिकामपणा जाणवणारच. कधी कधी आयुष्य विस्कटल्यासारखंही वाटणार.कोपिंग म्हणजे या भावना नाहीशा होणं नाही, तर त्या भावना घेऊनही पुढचा दिवस जगता येणं. आवश्यक ती कामं करता येणं. गरज पडल्यास मदत मागता येणं... आणि हळूहळू नव्या वास्तवाशी जुळवून घेता येणं. ‘मी यापूर्वी कठीण प्रसंग पेलले आहेत’ एवढ्यावरच थांबण्याची गरज नाही.मृत्यू अटळ आहे. पालक कायम राहणार नाहीत, हे वास्तव आहे. त्यामुळे कोपिंग म्हणजे केवळ धीर धरणं नव्हे, तर नियोजन करणंही आहे. आपलं ‘आधार-जाळं’ किती मजबूत आहे? गरज पडल्यास मदतीसाठी आपण कुणाला फोन करू शकतो? मित्र, नातेवाईक, शेजारी, मदत गट, समुपदेशक यांच्याशी आपले संबंध किती जिवंत आहेत? आर्थिक, वैद्यकीय आणि दैनंदिन व्यवहारांची माहिती आपल्याला आहे का? ज्याची भीती वाटते, त्या वास्तवासाठी नियोजन करणे हा कोपिंगचाच एक भाग आहे. नियोजनाने दुःख टाळता येणार नाही, पण असहाय्यतेची भावना कमी होऊ शकते.माणसाचा इतिहास आणि स्वतःच्या आयुष्याचा अनुभव दोन्ही एकच गोष्ट सांगतात- आपण कठीण प्रसंगांमध्ये ‘कोप-अप’ करत असतो. नियोजन असेल तर आव्हानांना सामोरं जाणं कमी त्रासदायक असू शकतं. याचा अनुभव प्रत्येकाला आलेला असतो- पण त्याची जाणीव आपल्याला नसते. भीती अनिश्चिततेबद्दलच्या विचारांतून येते. अनुभव आणि तयारी तिला सामोरं जाण्याचा मार्ग दाखवतात.भविष्यातील संकटाची कल्पना करताना आपण फक्त ‘काय हरवेल’ याचा विचार करतो. पण आपण आधी ‘काय पेललं आहे’ याचा विचार करत नाही....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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