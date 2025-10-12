Koldrif Cough Syrup: औषध प्रशासनाचा निष्काळजीपणा भोवला; खोकल्याच्या औषधाने मध्य प्रदेशातील बालक मृत्यूप्रकरण

नवी दिल्ली : ‘कोल्ड्रिफ’ या खोकल्यावरील औषधामुळे (कफ सिरप) मध्य प्रदेशात झालेल्या बालकांच्या मृत्यू प्रकरणामागे निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे. या प्रकरणी ‘श्रीसन फार्मा’ या औषध कंपनीच्या उत्पादन प्रकल्पात केलेल्या तपासात तमिळनाडूच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (टीएनएफडीए) मूलभूत नियामक निकषांच्या अंमलबजावणीत झालेल्या गंभीर त्रुटी उघड झाल्या असल्याचे केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेच्या (सीडीएससीओ) सूत्रांनी सांगितले..तमिळनाडू अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाकडून यासंदर्भात प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. ‘सीडीएससीओ’मधील आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले,की औषध आणि सौंदर्यप्रसाधन नियमांतील ‘८४ एबी’ कलमानुसार प्रत्येक उत्पादकाने त्यांच्या मंजूर उत्पादनांची माहिती ‘सुगम’ पोर्टलवर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे..प्रभावी देखरेख करण्यासाठी हा नियम देशभरातील सर्व मंजूर औषध उत्पादनांचा राष्ट्रीय ‘डेटाबेस’ तयार करण्यासाठी अधिसूचित करण्यात आला होता. मात्र, ‘श्रीसन फार्मा’ या कंपनीने आपली उत्पादने या ‘डेटाबेस’वर नोंदवली नाहीत..त्यामुळे त्यांनी या नियमाचे उल्लंघन केले.या नियमाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी तमिळनाडू ‘एफडीए’चीच आहे. या विभागाशी प्रत्येक मासिक पुनरावलोकन बैठकीत हे निर्देश दिले होते. मात्र ‘श्रीसन फार्मा’ने नोंदणी केली नाही आणि तमिळनाडूच्या ‘एफडीए’नेही त्या कंपनीला यात सहभागी करून घेण्यासाठी कोणतीही मदत केली नाही, असे सूत्रांनी सांगितले..दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ तपासणीच नाही! कांचीपुरमस्थित ‘श्रीसन फार्मा’ या औषध कंपनीला ‘टीएनएफडीए’कडून २०११ मध्ये परवाना देण्यात आला होता. परंतु अत्यंत निकृष्ट संरचना आणि राष्ट्रीय औषध सुरक्षा नियमांचे वारंवार उल्लंघन करूनही, या कंपनीने दहा वर्षांहून अधिक काळ कोणत्याही तपासणीशिवाय काम सुरू ठेवल्याची धक्कादायक माहितीही सूत्रांनी दिली..Cough Syrup Scam : डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय कफ सिरपची विक्री; वीस औषध विक्रेत्यांवर कारवाई, राज्यात १०७ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित .या प्रकरणानंतर केलेल्या तपासणीत त्या उत्पादन प्रकल्पातील भयानक परिस्थिती आणि आदर्श उत्पादन मूल्यांचे (जीएमपी) संपूर्ण उल्लंघन ‘सीडीएससीओ’च्या निदर्शनास आले. एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की ‘सीडीएससीओ’ला ‘श्रीसन फार्मा’च्या कोणत्याही तपासणीत सहभागी करण्यात आले नव्हते. तमिळनाडूच्या ‘एफडीए’ने या कंपनीबाबत ‘सीडीएससीओ’ला कधीही माहिती दिली नाही. त्यामुळे ही कंपनी ‘सीडीएससीओ’च्या कोणत्याही ‘डेटाबेस’मध्ये अस्तित्वात नव्हती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.