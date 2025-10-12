आरोग्य

Koldrif Cough Syrup: औषध प्रशासनाचा निष्काळजीपणा भोवला; खोकल्याच्या औषधाने मध्य प्रदेशातील बालक मृत्यूप्रकरण

Koldrif Cough Syrup Incident in Madhya Pradesh: कोल्ड्रिफ कफ सिरपमुळे मध्य प्रदेशात बालकांचा मृत्यू; श्रीसन फार्मा कंपनीच्या नियमभंगामुळे गंभीर निष्काळजीपणा उघड. सीडीएससीओच्या अहवालानुसार नियामक निकषांचे पालन न झाल्याने बालकांचा जीव गमावला.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : ‘कोल्ड्रिफ’ या खोकल्यावरील औषधामुळे (कफ सिरप) मध्य प्रदेशात झालेल्या बालकांच्या मृत्यू प्रकरणामागे निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे. या प्रकरणी ‘श्रीसन फार्मा’ या औषध कंपनीच्या उत्पादन प्रकल्पात केलेल्या तपासात तमिळनाडूच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (टीएनएफडीए) मूलभूत नियामक निकषांच्या अंमलबजावणीत झालेल्या गंभीर त्रुटी उघड झाल्या असल्याचे केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेच्या (सीडीएससीओ) सूत्रांनी सांगितले.

