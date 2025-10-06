आरोग्य

Cough Syrup Alert: "लहान मुलांना खोकला झाल्यावर कफ सिरपची गरज नसते?" वाचा डॉक्टरांनी केलेला खुलासा

Cough Syrups not recommended for Kids: डॉ. सुधीर कुमार यांनी सांगितले की लहान मुलांच्या खोकल्यासाठी सिरप आवश्यक नाही आणि नैसर्गिक उपाय अधिक सुरक्षित ठरतात.
Children Don't Need Cough Syrups; Says Top Indian Doctor

Anushka Tapshalkar
Children Health Alert: राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये काही दिवसांपूर्वी 'कोल्ड्रिफ' या कफ सिरपमुळे लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याचे आढळले होते. त्यानंतर तेथील आणि नंतर महाराष्ट्रातील अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) तातडीने राज्यातील नागरिकांना आणि मेडिकल्सना या कोल्ड्रिफ सिरप औषधाचा वापर थांबवण्याचे आवाहन केले आहे.

