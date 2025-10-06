Cough Syrup Alert: "लहान मुलांना खोकला झाल्यावर कफ सिरपची गरज नसते?" वाचा डॉक्टरांनी केलेला खुलासा

Children Health Alert: राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये काही दिवसांपूर्वी 'कोल्ड्रिफ' या कफ सिरपमुळे लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याचे आढळले होते. त्यानंतर तेथील आणि नंतर महाराष्ट्रातील अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) तातडीने राज्यातील नागरिकांना आणि मेडिकल्सना या कोल्ड्रिफ सिरप औषधाचा वापर थांबवण्याचे आवाहन केले आहे..भारताचे प्रसिद्ध न्यूरॉलॉजिस्ट, डॉ. सुधीर कुमार यांनी यासंबंधी काही माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, कफ सिरपमुळे मुलं लवकर बरी होत नाहीत किंवा त्यांची रिकव्हरी जलद होत नाही, त्यामुळे सर्दी-खोकल्यासाठी कफ सिरप देण्याची आवश्यकता नाही..Dextromethorphan Cough Syrup: राजस्थानमध्ये हे कफ सिरप ठरतंय धोकादायक! डेक्सट्रोमेथॉर्फनबद्दल जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती.काय सांगतात डॉक्टर?डॉ सुधीर कुमार म्हणतात, बहुतेक वेळा मुलांमध्ये खोकला हा व्हायरल संसर्गामुळे होतो आणि तो साधारणपणे एका आठवड्यात आपोआप बरा होतो.त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट टाकली होती. त्यात त्यांनी नमूद केले होते की, 'खोकल्यासाठी असलेले सिरप खोकला कमी करत नाहीत आणि लवकर आरामही देत नाहीत. त्या सिरपमध्ये असलेले अँटीहिस्टॅमिन्स, डीकंजेस्टंट्स आणि कोडिनसारखी घटकद्रव्ये मुलांमध्ये झोप येणे, हृदयाचे ठोके अनियमित होणे किंवा श्वसनाच्या समस्या निर्माण करू शकतात.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.