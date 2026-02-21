Mental Health : भावना, संभ्रम आणि योग्य निर्णय

डॉ. स्मिता प्रकाश जोशी समुपदेशकप्रश्न : माझे वय २८ वर्षे आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये माझे लग्न झाले. परंतु आमच्या दोघांत अद्यापही शारीरिक संबंध प्रस्थापित झालेले नाहीत. माझा पती याबाबत कोणताही पुढाकार घेत नाही आणि मी हा विषय काढला तर तो टाळाटाळ करतो. मला काय करावे ते समजत नाही. मी माझ्या किंवा त्याच्या घरी याविषयी बोलायला हवे का? मला योग्य मार्गदर्शन करावे.उत्तर : तुमचा प्रश्न अतिशय संवेदनशील आहे. लग्नानंतर शारीरिक जवळीक न होणे ही गोष्ट मनाला अस्वस्थ करणारी असू शकते. समाजमान्य पद्धतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे हा लग्नाचा एक महत्त्वाचा उद्देशही असतो. परंतु ही समस्या अनेक जोडप्यांमध्ये दिसून येत आहे. ती असामान्य नाही, पण दुर्लक्षितही ठेवू नये.लग्नानंतर पती-पत्नीत बरेच दिवस शारीरिक संबंध न होण्याची अनेक कारणे असू शकतात. लग्नाचा निर्णय व स्वीकार मनापासून झालेला नसणे, लैंगिक भीती (परफॉर्मन्स अँग्झायटी), शारीरिक अडचण, हॉर्मोनल समस्या, ताणतणाव, मानसिक दडपण, पूर्वानुभव किंवा कधी कधी लैंगिक अभिमुखतेबाबतचा (सेक्शुअल ओरिएंटेशन) गोंधळही. यांपैकी कोणतेही कारण असू शकते. तुमचा पती पुढाकार घेत नाही आणि विषय टाळतो, याचे नक्की कोणते कारण आहे हे शोधणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी त्याच्याशी शांतपणे संवाद साधणे आवश्यक आहे. आरोप न करता व दोष न देता. तुमच्या नात्यात जवळीक नसल्यामुळे तुम्हाला भावनिकदृष्ट्या एकटे वाटते, हे त्यांना जरूर सांगा. तुमच्या भावनिक आणि शारीरिक गरजा योग्य आहेत. त्याबद्दल अपराधी वाटून घेऊ नका.गरज भासल्यास पुरुषरोग तज्ञ/ ‘एंडोक्रायनोलॉजिस्ट’ यांच्याकडून तपासणीही उपयुक्त ठरू शकते. जर पती पुन्हा विषय टाळत असेल, तर जोडप्यांसाठीचे समुपदेशन किंवा ‘सेक्स थेरपिस्ट’ची मदत सुचवा. अनेकदा व्यावसायिक मदतीने प्रश्न सुटतो. हा अत्यंत खासगी प्रश्न असल्यामुळे तो सुरुवातीला दोघांमध्येच सोडवण्याचा प्रयत्न करा. थेट दोन्ही घरांत सांगितल्यास परिस्थिती ताणली जाऊ शकते. परंतु जर पती काहीच ऐकून घेत नसेल आणि याबाबत बोलतच नसेल, तर समुपदेशकाच्या माध्यमातून चर्चा करण्याचा विचार करू शकता. लक्षात ठेवा, तुमची समस्या लपवून ठेवण्यापेक्षा योग्य मार्गाने हाताळली तर नाते अधिक मजबूत होऊ शकते..Premium: Interview: 'एनएसडी' मध्येही मी अनेक चुकीच्या गोष्टी शिकले, पण..; अभिनेत्री रत्ना पाठक शहा यांची रोखठोक मुलाखत.प्रश्न : माझी पुतणी २० वर्षांची आहे. अजून तिचे शिक्षण सुरू आहे, पण ती प्रेमात अडकलेली आहे. आम्ही सगळ्यांनी तिला समजावून सांगितले. पण ती त्यातून बाहेर येऊ शकत नाही. यात तिलाही खूप त्रास होतो, पण मानसिकरित्या ती त्या मुलात अडकली आहे. तो मुलगा तिच्या अजिबातच योग्यतेचा नाही आणि त्याचे शिक्षणही पूर्ण नाही. आता त्याची कमवण्याची सुरुवात आहे, स्थिरता नाही. अशा परिस्थितीत तिला कसे बाहेर पडता येईल? किंवा कसे बाहेर काढता येईल? कृपया मार्गदर्शन करावे.उत्तर : तरुण पिढीला कसे समजावून सांगावे हा सर्वच पालकांपुढील गहन प्रश्न आहे. तुमची काळजी अगदी योग्य आहे. परंतु स्वतः मानसिकदृष्ट्या संतुलित राहून, चिडचिड न करता, शांतपणे ही परिस्थिती हाताळणे महत्त्वाचे आहे. वीस वर्षांच्या वयात प्रेमसंबंधांत गुंतणे नैसर्गिक आहे. पण या वयात भावनिक गुंतवणूक जास्त असते, तर निर्णयक्षमता अजून परिपक्व होत असते. त्यामुळे थेट विरोध केल्याने मुलगी/मुलगा अधिक हट्टी होण्याची शक्यता असते.तुमच्या पुतणीला दोष न देता, तिच्या भविष्यासाठी पर्याय दाखवणे, हा अधिक प्रभावी मार्ग आहे. तिचे करिअर आणि तिची स्वप्ने केंद्रस्थानी आणा. तिच्याशी मैत्रीपूर्ण संवाद ठेवा. सध्या शिक्षण पूर्ण करणे हेच तिचे मुख्य ध्येय आहे, हे शांतपणे पटवून द्या.‘जेन झी’ पिढी स्वतंत्र विचारांची आहे. पालकांच्या अनुभवांवरून ही मुले निर्णय घेत नाहीत. प्रत्येक गोष्टीत स्वतःचे अनुभव त्यांना हवे असतात. तिला त्या मुलाबरोबरचे नाते थेट तोडायला सांगू नका, पण ‘आता हे तुझे शिक्षणाचे वय आहे. प्रथम शिक्षण पूर्ण कर आणि मग शांतपणे निर्णय घे,’ असा वेळेचा अवकाश सुचवा.त्या मुलाची निंदा तिच्यासमोर करू नका. कोणत्याही परिस्थितीत दबाव आणणे, धमकी देणे किंवा बंदी घालणे टाळा. तिला विचारप्रवृत्त करा. प्रेम आणि आकर्षण यांतील सीमारेषा समजावून सांगा. ती तुमचे काहीच ऐकत नसेल तर तज्ञ समुपदेशकांची मदत घ्या. जबरदस्तीने नाते तोडता येत नाही, पण परिपक्व विचार करायला शिकवले तर ती स्वतः योग्य निर्णय घेऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.