Mental Health: लग्नानंतरच्या प्रश्नांवर मार्ग शोधताना

डॉ. स्मिता प्रकाश जोशी समुपदेशकप्रश्न : माझे वय ३७ वर्षे आहे. माझे लग्न ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाले. लग्न उशिरा झाल्यामुळे आता मला पुढील आयुष्याबद्दल थोडी चिंता वाटत आहे. मी नोकरी करते आणि नोकरीसह कुटुंब सांभाळणे तसेच मूल होण्याचा विचार या दोन्ही गोष्टींचा ताण येतो. माझे सध्याचे वजन ७१ किलो आहे. डॉक्टरांनी मला तीन महिने वजन कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. माझ्या पतीचे वय ४२ वर्षे आहे. त्यामुळे आम्ही मूल होण्याचा विचार आताच करावा का, की थोडा वेळ थांबावे, याबद्दल संभ्रम आहे. या सगळ्या विचारांमुळे माझे 'ओव्हरथिंकिंग' होत आहे. अशा परिस्थितीत मी काय करावे? कृपया मार्गदर्शन करावे.उत्तर : तुमच्या मनात येणारी चिंता आणि संभ्रम अगदी स्वाभाविक आहेत. उशिरा लग्न झाल्यावर अनेक महिलांना करिअर, आरोग्य आणि मातृत्व या तीन गोष्टींचा समतोल कसा साधायचा याचा विचार सतत मनात येत असतो. सध्या डॉक्टरांनी तुम्हाला वजन कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे, त्यामुळे प्रथम स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि सकारात्मक दिनचर्या यांमुळे तुमचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य सुधारेल. निरोगी शरीर हे मातृत्वासाठीही उपयुक्त ठरते. मुलाबाबतचा निर्णय घेताना तुम्ही आणि तुमचे पती दोघांनीही शांतपणे चर्चा करणे गरजेचे आहे. स्त्रीरोगतज्ज्ञ किंवा 'फर्टिलिटी स्पेशालिस्ट' यांच्याकडून वैद्यकीय सल्ला घेतल्यास योग्य दिशा मिळू शकते. सध्या अनेक नवीन संशोधनांमुळे योग्य उपचार मिळू शकतात, त्यामुळे मनात भीती बाळगू नका. आयुष्याबद्दल जास्त विचार करण्यापेक्षा टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेणे अधिक उपयोगी ठरते. सकारात्मक विचार आणि योग्य नियोजन केल्यास नक्कीच योग्य मार्ग सापडू शकतो..प्रश्न : माझे लग्न होऊन १४ वर्षे झाली आहेत. आमच्या वैवाहिक आयुष्यात सुरुवातीपासूनच एक मोठी समस्या होती- माझ्या पतीला शारीरिक संबंधांत अजिबात रस नव्हता. ते नेहमी म्हणायचे, की 'लग्नात शारीरिक संबंध महत्त्वाचे नसतात. त्यामुळे स्थूलता आणि लवकर वार्धक्य येते.' या विषयावर आमचे अनेक वेळा वाद झाले. मीच पुढाकार घेतल्यामुळे आम्हाला दोन मुलगे झाले.कोरोना काळानंतर मी मुलांना घेऊन माहेरी आले आणि गेली पाच वर्षे मी आई-वडिलांबरोबरच राहते. पतीशी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांशी माझा संपर्क नाही. आम्ही कायदेशीर घटस्फोट घेतलेला नाही. माझे आई-वडील आर्थिक व मानसिकदृष्ट्या मला पूर्ण आधार देतात. तरीही कधी कधी मला एकटेपणा जाणवतो. समाजातील बोलणे, मुलांचे भविष्य आणि पुढचे आयुष्य यांबद्दल चिंता वाटते. कधी कधी वाटते, की माहेरी येण्याचा माझा निर्णय योग्य होता का? माझे पती त्यांच्या आईच्या खूप प्रभावाखाली आहेत. सासूबाईंना मानसिक आजार (स्किझोफ्रेनिया) आहे आणि कधी कधी पतींचे वर्तनही तसेच वाटते. मी सध्या एका खासगी शाळेत शिक्षिका म्हणून नोकरी करते. पण मनात सतत प्रश्न येतो, की माझे आयुष्य असेच राहणार का? माझ्या पतीला मुलांची आणि कुटुंबाची जाणीव कधी होईल का? मी काय निर्णय घ्यावा?उत्तर : तुम्ही मांडलेली परिस्थिती निश्चितच गुंतागुंतीची आहे. इतकी वर्षे मानसिक ताण सहन करत तुम्ही मुलांना सांभाळत आहात, ही तुमची मोठी जिद्द आहे. सर्वप्रथम- स्वतःला दोष देऊ नका. त्या वेळच्या परिस्थितीत तुम्ही जो निर्णय घेतला, तो तुमच्या आणि मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य वाटल्यामुळे घेतला गेला असेल. तुमच्या पतींच्या वर्तनामागे काही मानसिक किंवा भावनिक अडचणी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खरोखरच त्यांना मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या असतील, तर त्यासाठी मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत आवश्यक असते. तथापि, त्यासाठी त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची तयारी महत्त्वाची आहे.सध्या तुमच्यासमोर दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत- तुमचे स्वतःचे भावनिक स्वास्थ्य आणि मुलांचे भविष्य. तुम्ही नोकरी करत आहात, मुलांचे संगोपन करत आहात आणि आई-वडिलांचा आधारही आहे, ही सकारात्मक बाब आहे. आता शांतपणे पुढील पर्यायांचा विचार करता येईल- शक्य असल्यास एखाद्या विश्वासू मध्यस्थामार्फत किंवा समुपदेशकांच्या मदतीने पतीशी संवाद पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करा. पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहणे शक्य आहे का, याबाबत विचार करा. जर परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता दिसत नसेल, तर कायदेशीर मार्गदर्शन घेऊन तुमचे आणि मुलांचे हक्क व भविष्यासंदर्भात निर्णय घेता येईल. एक गोष्ट लक्षात ठेवा- तुमचे आयुष्य इथेच थांबत नाही. तुम्हाला भावनिक आधार, सन्मान आणि स्थैर्य मिळणे हा तुमचा हक्क आहे. स्वतःला एकटी समजू नका. योग्य मार्गदर्शन आणि ठाम निर्णय घेतल्यास पुढील आयुष्य अधिक स्थिर आणि सकारात्मक बनू शकते..