Covid News : काय आहेत Cicada कोव्हिडची लक्षणे? ज्यामुळे अचानक वेगाने वाढतायत कोरोनाचे रुग्ण, लगेच जाणून घ्या

कोरोना अजून पूर्णपणे गेला नाही. आता त्याचा एक नवीन प्रकार वेगाने पसरत आहे. त्याला 'सिकाडा' (Cicada) असे नाव देण्यात आले आहे. शास्त्रीय नाव BA.3.2 असलेला हा ओमिक्रॉनचा उपप्रकार आहे. सिकाडा कीटक जसा वर्षानुवर्षे जमिनीत लपून राहतो आणि अचानक बाहेर येतो तसाच हा प्रकारही बराच काळ लपलेला राहिला आणि आता अचानक अॅक्टिव झाला आहे..शास्त्रज्ञांच्या मते, या व्हेरिएंटमध्ये 70 ते 75 उत्परिवर्तने (म्युटेशन्स) आढळली आहेत. यामुळे तो इतर प्रकारांपेक्षा वेगळा आणि प्रतिकार शक्तीला चकमा देणारा ठरू शकतो. अमेरिकेत कॅलिफोर्निया, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, इलिनॉयसह 25 राज्यांमध्ये तो आढळला आहे. सांडपाण्याच्या नमुन्यांमध्येदेखील त्याचे अंश सापडले आहेत. जगभरात किमान 23 देशांमध्ये त्याचे प्रसार दिसत आहे. पहिले प्रकरण जून 2025 मध्ये नेदरलँड्सहून अमेरिकेला आलेल्या एका प्रवाशात नोंदवले गेले..लक्षणे मात्र इतर कोविड प्रकारांसारखीच आहेत. खोकला, ताप किंवा थंडी वाजणे, घसा खवखवणे, नाक चोंदणे, श्वास घेण्यास त्रास, चव आणि वास जाणे कमी होणे, थकवा, डोकेदुखी आणि काहींना पोटाचे विकार होऊ शकतात. सध्या तरी हा प्रकार अधिक गंभीर आजारास कारणीभूत ठरत असल्याचा ठोस पुरावा नाही. तरीही इतक्या म्युटेशन्समुळे लसीचे संरक्षण कमी प्रभावी पडू शकते, असे प्राथमिक अभ्यास सूचित करतात.आरोग्य तज्ज्ञ आणि CDC (Centers for Disease Control and Prevention) यांचे म्हणणे आहे की, सध्या रुग्णसंख्या कमी असली तरी सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे..हात धुणे, गर्दी टाळणे, गरज पडल्यास मास्क वापरणे आणि वेळेवर लस घेणे महत्त्वाचे. संशोधन सुरू असून शास्त्रज्ञ सतत निरीक्षण करत आहेत. कोरोनाने आपल्याला शिकवले आहे की सतर्क राहणे हेच सर्वोत्तम संरक्षण आहे. लक्षणे दिसल्यास ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि टेस्ट करा. सिकाडा प्रकाराने घाबरून जाण्याची गरज नाही पण बेफिकीर राहण्याचीही नाही. आपली आणि आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या आणि निरोगी राहा.