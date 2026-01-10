आरोग्य

Winter Sweet Cravings: हिवाळ्यात जेवण झाल्यानंतर तुम्हालाही गोड पदार्थांची तीव्र इच्छा होते का? मग हे पदार्थ नक्की ट्राय करा

why do we crave sweets after meals in winter: हिवाळ्यात आहाराची काळजी घेणे गरजेचे असते. पण तुम्हाला जेवणानंतर जर गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा होत असेल तर पुढील काही पदार्थांचे सेवन करु शकता.
healthy desserts to eat after dinner in winter: हिवाळ्यात दिवस लहान होत असताना आणि तापमान कमी होत असताना, शरीर नैसर्गिकरित्या ऊर्जा समृद्ध पदार्थांकडे वळते. यामध्ये गोड पदार्थांचा समावेश आहे. खरं तर, थंड हवामानात, शरीर स्वतःला उबदार आणि संतुलित ठेवण्यासाठी अतिरिक्त ऊर्जा हवी असते. म्हणूनच आपल्याला खाल्ल्यानंतरही अनेकदा गोड पदार्थ किंवा काहीतरी गोड हवे असते. या दिवसातील बदलाचा केवळ भूकच नाही तर मनःस्थितीवरही परिणाम होतो. काही अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की हिवाळ्यात कार्बोहायड्रेट्स आणि मिठाईची इच्छा हंगामी नैराश्याशी किंवा हंगामी भावनिक विकाराशी संबंधित असू शकतं. चांगली बातमी अशी आहे की प्रकाशयोजना, योग्य आहार आणि शारीरिक हालचालींसारख्या पद्धतींद्वारे या इच्छा मोठ्या प्रमाणात नियंत्रित केल्या जाऊ शकतात.

