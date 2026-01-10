Winter Sweet Cravings: हिवाळ्यात जेवण झाल्यानंतर तुम्हालाही गोड पदार्थांची तीव्र इच्छा होते का? मग हे पदार्थ नक्की ट्राय करा

healthy desserts to eat after dinner in winter: हिवाळ्यात दिवस लहान होत असताना आणि तापमान कमी होत असताना, शरीर नैसर्गिकरित्या ऊर्जा समृद्ध पदार्थांकडे वळते. यामध्ये गोड पदार्थांचा समावेश आहे. खरं तर, थंड हवामानात, शरीर स्वतःला उबदार आणि संतुलित ठेवण्यासाठी अतिरिक्त ऊर्जा हवी असते. म्हणूनच आपल्याला खाल्ल्यानंतरही अनेकदा गोड पदार्थ किंवा काहीतरी गोड हवे असते. या दिवसातील बदलाचा केवळ भूकच नाही तर मनःस्थितीवरही परिणाम होतो. काही अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की हिवाळ्यात कार्बोहायड्रेट्स आणि मिठाईची इच्छा हंगामी नैराश्याशी किंवा हंगामी भावनिक विकाराशी संबंधित असू शकतं. चांगली बातमी अशी आहे की प्रकाशयोजना, योग्य आहार आणि शारीरिक हालचालींसारख्या पद्धतींद्वारे या इच्छा मोठ्या प्रमाणात नियंत्रित केल्या जाऊ शकतात..हिवाळ्यात गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा का वाढते?फूड क्वालिटी अँड प्रेफरन्स या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या 2022 च्या अभ्यासानुसार, थंड हवामान, कमी सूर्यप्रकाश आणि हिवाळ्याशी संबंधित मानसिक अर्थ लोकांना हलक्या जेवणापेक्षा जास्त कॅलरीयुक्त पदार्थ खाण्यास प्रवृत्त करू शकतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जसजसे हवामान थंड होत जाते तसतसे शरीर आणि मेंदू दोघांनाही अधिक ऊर्जायुक्त पदार्थ खाण्याची इच्छा होते..दरम्यान, मानसिक आरोग्यावरील (Mental Health) संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की हिवाळा आपल्या भावनांवर देखील परिणाम करतो. द अमेरिकन जर्नल ऑफ सायकियाट्रीमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका जुन्या पण महत्त्वाच्या अभ्यासात असं आढळून आले आहे की नैराश्याने ग्रस्त असलेले लोक वसंत ऋतू किंवा उन्हाळ्यापेक्षा हिवाळ्यात जास्त कार्बोहायड्रेट आणि गोड पदार्थ खातात. संशोधकांच्या मते, गोड पदार्थ आणि कार्बोहायड्रेटची तीव्र इच्छा ही हिवाळ्यातील नैराश्याच्या प्रमुख लक्षणांपैकी एक आहे..गोड पदार्थ खाण्याची क्रेविंग कशी कमी करावी?जरी हिवाळा तुम्हाला गोड खाण्याची इच्छा निर्माण करत असला तरी, याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही असहाय्य वाटावे. या सोप्या स्टेपमुळे तुमच्या गोड खाण्याच्या क्रेविंगवर नियंत्रण ठेऊ शकते. हेल्दी आणि ताजे, गरम पदार्थांचे सेवनसूप, गरम पदार्थ आणि भाज्या यासारखे पोटभर आणि पौष्टिक पदार्थांचा आहारात समावेश करावा. हे तुम्हाला समाधानी ठेवतील आणि गोड पदार्थांची इच्छा कमी करतील..Matcha Tea For 30 Days: दररोज 30 दिवस 'माचा चहा' प्यायल्यास शरीरात कोणते बदल होतील? वाचा आहारतज्ज्ञ काय सांगतात .दैनंदिन दिनचर्येत सूर्यप्रकाश घ्यावाउन्हात थोडा वेळ घालवल्याने किंवा लाईट थेरपी लॅम्प वापरल्याने मूड आणि बॉडी क्लॉक सुधारतो, ज्यामुळे गोड पदार्थांची इच्छा कमी होऊ शकते..योगा कराचालणे, स्ट्रेचिंग किंवा घरातील व्यायाम रक्तातील साखरेचे प्रमाण संतुलित करण्यास आणि तुमचा मूड सुधारण्यास मदत करतात..मानसिक आरोग्याची काळजीहिवाळ्यात एकटेपणा आणि ताण वाढू शकतो. मित्रांशी गप्पा मारणे, छंदांमध्ये गुंतणे किंवा सर्जनशील क्रियाकलाप मदत करू शकतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.