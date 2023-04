उन्हाळा सुरू झाला की दही खाण्याकडे अनेकांचा कल असतो. कधी लस्सी कधी ताक तर कधी जेवणासोबत नुसतं दही खाण्याला अनेक जण पसंती देतात. उन्हाचा तडाखा वाढला की गारेगार लस्सी पोटाला आराम मिळवून देते. तर उन्हाळ्यात दुपारच्या जेवणासोबत ताक Buttermilk किंवा दही खाल्लं की समाधान वाटतं. काहींना दही Curd हे साखर किंवा गुळासोबत खाणं आवडतं तर काही मीठ घालून खाणं पसंत करतात. मात्र दह्यात साखर घालून खाल्ल्याने ते जास्त फायदेशीर ठरत की मीठ घालून असा प्रश्न अनेकांना पडतो. Curd with Sugar or Salt which way is beneficial to health

साखर, मीठ की गूळ दही Curd कशासोबत खाणं आरोग्यासाठी जास्त फायदेशीर ठरू शकतं असा प्रश्न निर्माण होतो. यासाठीच आम्ही तुम्हाला सगळ्या पर्यायांचे फायदे तोटे सांगणार आहोत. म्हणजे दही-साखर खाल्ल्याने शरीराला काय फायदे तोटे आहेत आणि काय नुकसान. तसचं दही- मिठाचेही Curd And Salt फायदे तोटे आणि दही खाण्याची योग्य पद्धत कोणती हे देखील आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

पोटाला थंडावा मिळावा यासाठी आपण जरी थंड दही खात असलो तरी दही हे उष्ण गुणधर्म असलेले आहे. दह्याची प्रकृती आम्लिय असल्याने दही नुसतं खाऊ नये. फक्त दही आपल्या रक्तात दोष निर्माण करू शकतं. आयुर्वेदानुसार रोज रात्री दही खाऊ नये.

दही साखर घालून खाण्याचे फायदे- आयुर्वेदानुसार दही साखर खाल्ल्याने मेंदूला ग्लुकोजचा योग्य पुरवठा होण्यास मदत होते. दही साखरेच्या सेवनाने ऊर्जा वाढते आणि पूर्ण दिवसभर हायड्रेट राहण्यास मदत मिळते. दही सारखरेच्या सेवनामुळे पोटाला आराम मिळतो. curd with sugar benefits पित्त दोष कमी करून जळजळ आणि ऍसिडीटी कमी करण्यासाठी दही साखर उपयुक्त ठरते. तसचं पचनक्रिया सुधारते. साखर घालून एकवाटी दही खाल्यास पचन होण्यास मदत होते.

दही साखर खाण्याचे तोटे- तर सध्याच्या वैज्ञानिक आभ्यासानुसार दही साखर खाणं आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतं. दही आणि साखर एकत्रित खाल्ल्याने तुमच्या शरिराला खूप जास्त कॅलरीजचा पुरवठा होतो. यामुळे वजन वाढण्याची शक्यता असते. त्यासोबत यामुळे क्रेविंग वाढते म्हणजेच न कळत काहीना काही खाण्याची इच्छा सतत बळावते. डॉक्टरांकडून मधुमेह आणि हृदयाचे आजार असलेल्या रुग्णांना दही साखर न खाण्याचा सल्ला दिला जातो.

दही मीठ खाण्याचे फायदे- उन्हाळ्यात अनेकजण घरीच गायीच्या दूधापासून दही बनवतात. दुपारच्या जेवणात चिमुटभर मीठ घालून दही खाणं अनेकांना आवडतं. मिठामुळे दह्याची चव चांगली लागते आणि ते पचण्यासही सोपे होते. ज्या लोकांना आंबट खाल्ल्याने पित्त होत अशा लोकांनी दही मिठासोबत खावं. तसंच मधुमेह असलेल्या रुग्णांनी दही साखरेसोबत न खाता मीठ घालून खावं. तसचं रात्रीच्या वेळी आहारात दही खात असाल तर कधीही मीठ घालूनच खावं त्यामुळे चे पचण्यास मदत होते तसंच पोट थंड राहतं. Curd with salt benefits

दही मीठ खाण्याचे तोटे- दह्यामध्ये अनेक चांगले बॅक्टेरिया असतात ज्याला प्रोबायोटिक्स म्हंटलं जातं Probiotics जे शरिरासाठी फायदेशीर ठरतात. तर मिठात अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म असतात. त्यामुळे दह्यात मीठ मिसळल्यास दह्यातील चांगले बॅक्टेरिया नष्ट होण्याची शक्यता असते. तसचं दह्यात प्रमाणापेक्षा जास्त मीठ टाकणंही आरोग्यासाठी हानीकारक असतं. खास करून उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांना याचा त्रास होवू शकतो. बीपी वाढण्यासोबतच हायपरटेंशन, डिमेंशिया आणि हृदयासंबंधी इतर समस्या उद्भवू शकतात. तसचं दह्यात मीठाचं प्रमाण जास्त झाल्यास त्वचेसंबधी समस्या निर्माण होवू शकतात.

दही खाण्याची योग्य पद्धत Right Way to consume curd- जर तुम्ही नाश्त्यामध्ये दही खात असाल तर अगदी कमी प्रमाणात साखर किंवा गूळ टाकून दह्याचं सेवन करू शकता. आणि जर तुम्ही दुपारी किंवा रात्री आहाराच दही खाणार असाल तर दही मीठ खाणं योग्य ठरेल. तसचं मधुमेही रुग्णांनी दह्यात काळं मीठ टाकून सेवन करावं.

योग्यप्रकारे दह्याचं सेवन केल्यास ते शरीरासाठी फायदेशीर ठरू शकतं. दही मीठ खात असाल जर सैंधव मीठ किंवा काळ मीठ वापरणं जास्त फायदेशीर ठरतं. दह्यात सैंधव मीठ आणि जीरेपूड टाकून तयार केलेलं ताक आरोग्यासाठी गुणकारी ठरतं. यामुळे शरीर हायड्रेट राहण्यासही मदत होते. तर दह्यात कमी प्रमात साखर घालून तयार केलेली लस्सी एनर्जी बुस्टरचं काम करते.