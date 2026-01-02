Mental Stress Relief Tips : आपल्या मेंदूला योग्यरित्या कार्य करण्यासाठी त्याला विश्रांती देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शारीरिक थकवा दूर करणे जसे आवश्यक आहे, तसेच मानसिक थकवा दूर करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. अनेकदा, जास्त विचार आणि ताणामुळे मन थकते. कामाचा ताण किंवा कुटुंबाच्या चिंता यासारख्या अनेक कारणांमुळे चिंता आणि ताण येऊ शकतो. अशावेळी मन भारावून जाते आणि विचार अस्वस्थ होतात. शांत मन तुम्हाला कामे अधिक सहजपणे पूर्ण करण्यास मदत करू शकते. तुमचे मन शांत ठेवण्यासाठी रोज पुढील उपाय करु शकता..ब्रीदींग योगजर तुम्हाला नकारात्मक विचार येत असतील आणि तुमचं मन काही कारणास्तव अस्वस्थ असेल, तर ब्रीदींग योग आराम देऊ शकतो. ते मज्जासंस्था शांत करतात. ब्रीदींग व्यायाम आनंदाचे हार्मोन्स सोडतात आणि ताण कमी करतात. तसेच एकाग्रता वाढवण्यास मदत करतात. डायरी लिहातुमचे विचार व्यवस्थित करण्यासाठी तुम्ही दिवसभरात घडलेल्या सकारात्मक गोष्टी डायरीत लिहू शकता. लिहिण्यामुळे तुमचे मन विचलित करणारे विचार दूर होण्यास मदत होते. शिवाय, असं केल्यानं कार्यरत स्मरणशक्ती सुधारते ..Coconut Water In Winter: हिवाळ्यात नारळ पाणी पिणं योग्य आहे का? पोषणतज्ञांनी सांगितलं धक्कादायक सत्य.आवडते गाणे ऐकाअनेक लोकांना त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांचे आवडते संगीत ऐकायला आवडते. जर तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचा ताण येत असेल तर संगीत ऐकण्याचा प्रयत्न करा. यामुळे ताण कमी होतो आणि मूड सुधारतो. दररोज तुमची आवडती गाणी ऐकल्याने तुमची एकाग्रता सुधारण्यास आणि तुमच्या कामावर चांगले लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होते.नियमितपणे योगा करातुमचे मन तुम्ही तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत व्यायामाचा समावेश केला पाहिजे. ताव्यायाम करणे आवश्यक नाही. जर तुमच्याकडे वेळ कमी असेल तर तुम्ही सकाळी किंवा संध्याकाळी फिरायला जाऊ शकता. मोकळ्या हवेत चालल्याने तुम्हाला ताजेतवाने वाटेल आणि आनंदाचे हार्मोन्स आणि एंडोर्फिन बाहेर पडतील. .पुरेशी झोपदररोज किमान आठ तास झोप घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे. यामुळे केवळ शारीरिक थकवा दूर होणार नाही तर तुमचे मानसिक आरोग्य देखील सुधारेल. पुरेशी झोप न मिळाल्याने तुमच्या विचार करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. मेंदूच्या कार्यासाठी आणि स्मरणशक्तीसाठी चांगली आणि पुरेशी झोप आवश्यक आहे.छंद जोपासाआजच्या धावपळीच्या जीवनात, स्वतःसाठी वेळ काढणे कठीण आहे आणि याचा तुमच्या मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. व्यस्त वेळापत्रकातून तुमच्या आवडत्या कामांसाठी थोडा वेळ बाजूला ठेवा. यामुळे ताण कमी होईल आणि अनावश्यक विचलित होण्यापासून दूर राहण्यास मदत होईल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.