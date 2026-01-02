आरोग्य

Daily Good Habits: मन फ्रेश अन् अ‍ॅक्टिव ठेवण्यासाठी डॉक्टरांनी सांगितलेला ‘हा’ कानमंत्र पाळा, तणाव होईल गायब

Doctor Tips for Mental Stress Relief: जर तुमचे मन सतत अतिविचारांनी भरलेले असेल तर ते योग्यरित्या कार्य करु शकणार नाही. यामुळे तुमचे मन तणावमुक्त आणि आरामशीर ठेवणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
Mental Stress Relief Tips : आपल्या मेंदूला योग्यरित्या कार्य करण्यासाठी त्याला विश्रांती देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शारीरिक थकवा दूर करणे जसे आवश्यक आहे, तसेच मानसिक थकवा दूर करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. अनेकदा, जास्त विचार आणि ताणामुळे मन थकते. कामाचा ताण किंवा कुटुंबाच्या चिंता यासारख्या अनेक कारणांमुळे चिंता आणि ताण येऊ शकतो. अशावेळी मन भारावून जाते आणि विचार अस्वस्थ होतात. शांत मन तुम्हाला कामे अधिक सहजपणे पूर्ण करण्यास मदत करू शकते. तुमचे मन शांत ठेवण्यासाठी रोज पुढील उपाय करु शकता.

