Online Gamingचा मुलांच्या मेंदूवर परिणाम? वेळेत ओळखा धोक्याची ‘ही’ 5 लक्षणे!

Child Mental Health : आत्ताची लाइफस्टाईल पूर्ण बदली आहे. दिवसाची सुरवात सगळ्यांचीच पहिली फोन बघून होते आणि हेच लहान मुले बघत असतात. हळूहळू ते स्क्रीनकडे आकर्षित होतात. मग समज आल्यानंतर ऑनलाइन गेम्स खूप जास्त आवडू लागतात. इथूनच त्यांच्या आरोग्याच्या समस्यांना सुरवात होते. जाणून घ्या ऑनलाइन गेम्सचा कसा परिणाम होताना दिसतो. .मेंदूच्या विकासावर होणारा परिणामलहान वयात मुलांचा मेंदू वेगाने विकसित होत असतो. सततच्या मोबाइल वापरामुळे मुलांच्या मेंदूतील निर्णयक्षमता, समस्यांमध्ये गुंतणे आणि विचार करण्याची क्षमता कमी होऊ शकते. व्हिडिओ गेम्समधील स्क्रीनवरील दृश्ये झटपट बदलतात त्यामुळे मेंदू सतत काम करतो. .ज्यामुळे मुलांना अभ्यासासारख्या, वाचनाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणे कंटाळवाणे वाटते. स्क्रीनचा निळा प्रकाश झोपेच्या हार्मोन्सवर परिणाम करतात. ज्यामुळे स्मरणशक्ती आणि भावनिक संतुलनावर वाईट परिणाम होतो..'गेमिफिकेशन' आणि डोपामाइनचा सापळाआजचे ऑनलाइन गेम्स 'टास्क-बेस्ड' असतात. गेममधील छोटे यश मुलांच्या मेंदूत 'डोपामाइन' नावाचे केमिकल सोडतात, त्यामुळे त्यांना खूप आनंद होतो. पण ते एका खोट्या, बनवलेल्या जगातील यश बघून खुश होत आहेत. पण, जेव्हा मुले गेममध्ये हरतात किंवा त्यांना गेमपासून दूर केले जाते, तेव्हा ते प्रचंड दुखी राहतात,सतत चिडचिड होते. हे नैराश्य कधीकधी आत्महत्येसारख्या टोकाच्या विचारांपर्यंत नेऊ शकते..सामाजिक संवाद आणि भावनिक परिणामसतत मोबाइलच्या जगात राहिल्याने मुलांचा प्रत्यक्ष लोकांशी संवाद कमी होतो. पाहुणे, नातेसंबंध, बाहेरच्या समाजात कसे वागावे बोलावे याची समज येत नाही. त्यांना कितीही समजावले तरी ते एकटे राहू लागतात, इतरांच्यात मिसळणे, बोलणे त्यांना अवघड जाते. .एकूणच बाहेरील ज्ञानाची कमतरता दिसून येते. त्यांच्यातील भावनिक समज आणि सहानुभूती विकसित होण्याची प्रक्रिया मंदावते. १८ वर्षांखालील मुले भावनिकदृष्ट्या विक असतात, त्यामुळे गेममधील हारणे त्यांना सहन होत नाही. त्यामुळे ते जिंकण्यासाठी सतत खेळत असतात. दुसरीकडे लक्षच देत नाहीत..पालकांसाठी 'वॉर्निंग सिग्नल्स' कुटुंबापासून दूर राहणे किंवा एकटे राहणे, सतत चिडचिडेपणा, राग किंवा अस्वस्थता, झोप कमी होणे आणि अभ्यासातील प्रगती खालावणे, जुन्या छंदांमधील रस पूर्णपणे निघून जाणे. जर तुमच्या मुलामध्ये हे बदल दिसत असतील, तर त्वरित लक्ष द्या. वेळेत त्यांना समज द्या की कोणत्या गोष्टी आरोग्यासाठी हानिकारक असतात. कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक करणे नेहमीच धोक्याचे असते. .ऑनलाईन गेम्सचा मुलांच्या मेंदूवर थेट परिणाम! नकळत कसे जाळ्यात अडकतात, वाचा धक्कादायक सत्य .पालकांनी काय करावे? मुलांशी रोज गप्पा मारा, जेणेकरून त्यांना गेममधील यशापेक्षा वास्तविक जगातील संवादाचे महत्त्व पटेल.मोबाइल वापरासाठी वयानुसार योग्य वेळ ठरवून द्या.वाचन, मैदानी खेळ, कला आणि छंदांना प्रोत्साहन द्या.जर मुलाचे व्यसन सुटत नसेल, तर संकोच न बाळगता बाल मानसशास्त्रज्ञ किंवा समुपदेशकाची मदत घ्या.