Online Gamingचा मुलांच्या मेंदूवर परिणाम? वेळेत ओळखा धोक्याची ‘ही’ 5 लक्षणे!

Online gaming addiction : ऑनलाइन गेमिंगचे व्यसन मुलांच्या मेंदूच्या विकासावर आणि मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम करते. पालकांनी कोणती काळजी घ्यावी, याची सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
Child Mental Health : आत्ताची लाइफस्टाईल पूर्ण बदली आहे. दिवसाची सुरवात सगळ्यांचीच पहिली फोन बघून होते आणि हेच लहान मुले बघत असतात. हळूहळू ते स्क्रीनकडे आकर्षित होतात. मग समज आल्यानंतर ऑनलाइन गेम्स खूप जास्त आवडू लागतात. इथूनच त्यांच्या आरोग्याच्या समस्यांना सुरवात होते. जाणून घ्या ऑनलाइन गेम्सचा कसा परिणाम होताना दिसतो.

