पुरुषाच्या पोटात आढळले गर्भाशय! लग्नानंतर मूल होत नव्हते; डॉक्टरांकडे गेला अन् MRI अहवालाने बसला धक्का..

Persistent Mullerian Duct Syndrome: लग्नाच्या दोन वर्षानंतरही मूल होत नसल्याने दिल्लीतील एका २६ वर्षीय तरुणाने डॉक्टरांशी संपर्क साधला. प्राथमिक तपासणीत त्याच्यामध्ये शुक्राणूंची संख्या शून्य (Azoospermia) असल्याचे समोर आले. पण, जेव्हा पुढील उपचारांसाठी एमआरआय (MRI) आणि जेनेटिक टेस्ट करण्यात आली, तेव्हा समोर आलेला वैद्यकीय अहवाल पाहून डॉक्टरांचेही डोळे पांढरे झाले.त्याच्या शरीराच्या आत पूर्णपणे विकसित झालेले गर्भाशय (Uterus) आणि फॅलोपियन ट्यूब (Fallopian Tubes) अस्तित्त्वात होत्या. धक्कादायक म्हणजे, बाहेरून हा तरुण पूर्णपणे सामान्य पुरुषासारखा दिसत होता, त्याची शारीरिक वैशिष्ट्ये, दाढी-मिशी आणि हार्मोन्स सामान्य पुरुषांसारखेच होते..नेमकी काय आहे ही दुर्मिळ वैद्यकीय स्थिती?दिल्लीतील युरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील खरबंदा यांच्या नेतृत्वाखाली या तरुणावर उपचार करण्यात आले. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही अत्यंत दुर्मिळ स्थिती असून वैद्यकीय भाषेत याला 'परसिस्टेंट म्यूलरियन डक्ट सिंड्रोम' (PMDS - Persistent Mullerian Duct Syndrome) म्हटले जाते.जगभरात ३०० पेक्षा कमी प्रकरणे: ही एक जन्मतः असणारी (Congenital) दुर्मिळ स्थिती आहे. आतापर्यंत संपूर्ण जगात या स्थितीची ३०० पेक्षाही कमी प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.46XY क्रोमोसोम्स असूनही वेगळी रचना: 'नेचर रिव्ह्यू युरॉलॉजी' मधील अहवालानुसार, पीएमडीएस (PMDS) असलेल्या व्यक्तीचे क्रोमोसोम्स पुरुषांप्रमाणेच '46XY' असतात. शरीरही पुरुषासारखेच विकसित होते, पण गर्भाशय आणि फॅलोपियन ट्यूब तयार करणाऱ्या म्यूलरियन डक्ट्स शरीरात तशाच राहतात..पाठदुखीला साधं समजू नका! असू शकतं ‘या’ कॅन्सरचं सुरुवातीचं लक्षण; इतर संकेतही वेळीच ओळखा .गर्भधारणेदरम्यान शरीरात नक्की काय घडते?जेव्हा बाळ आईच्या गर्भात असते, तेव्हा क्रोमोसोम्स आणि हार्मोन्सच्या प्रभावातून त्याच्या लिंगाचा विकास होतो.एएमएच संप्रेरक (Anti-Mullerian Hormone - AMH): पुरुषांच्या गर्भाच्या विकासादरम्यान शरीर 'अँटी-म्यूलरियन हार्मोन' (AMH) तयार करते. या संप्रेरकाचे मुख्य काम महिला जननांगांचे (गर्भाशय आणि फॅलोपियन ट्यूब) अवशेष नष्ट करणे हे असते..PMDS मध्ये होणारा बिघाड: या आजारात एकतर शरीरात 'एएमएच' संप्रेरक तयार होत नाही किंवा शरीरातील पेशी त्याला प्रतिसाद देत नाहीत.परिणाम: यामुळे पुरुषी वैशिष्ट्ये विकसित होत असतानाच, शरीराच्या आत स्त्री जननांगांचे भाग (गर्भाशय व फॅलोपियन ट्यूब) तसेच टिकून राहतात..वृषण (Testicles) पोटातच राहिल्याने कर्करोगाचा धोका!या तपासणीदरम्यान तरुणाचे दोन्ही वृषण (Testicles) नेहमीच्या जागी (Scrotum) नसून पोटाच्या आतच राहिल्याचे (Cryptorchidism) निष्पन्न झाले.दीर्घकाळ वृषण पोटाच्या आत राहिल्यामुळे आणि त्याच्यावर गर्भाशयाचा दाब असल्याने डॉक्टरांनी लॅपरोस्कोपिक सर्जरी (Laparoscopic Surgery) करून गर्भाशय व दोन्ही वृषण शरीराबाहेर काढले. सूक्ष्मदर्शक तपासणीत डाव्या वृषणामध्ये कर्करोगापूर्वीची लक्षणे (Pre-cancerous changes / GCNIS) दिसून आली, ज्यामुळे वेळेत झालेल्या शस्त्रक्रियेने या तरुणाचा कर्करोगापासून बचाव झाला..डॉक्टरांनी दिला दिलासाआपल्या शरीरात स्त्री जननांग असल्याचे समजताच तरुण मानसिक तणावाखाली आला होता. पण, डॉक्टरांनी समुपदेशन करत त्याला समजावले की, या शस्त्रक्रियेमुळे त्याच्या दैनंदिन आयुष्यात किंवा पुरुषी ओळखीमध्ये कोणताही नकारात्मक बदल होणार नाही..Leg Cramps: रात्री पायात तीव्र कळ; \nस्नायू आखडतात अन् झोप उडते! जाणून घ्या शरीरातील पाण्याची कमतरता की गंभीर आजार? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.