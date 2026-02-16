Development Delay in Children: बालकांमध्ये आढळतेय 'विकासात्मक विलंब' समस्या! नऊ महिन्यांत २६७३ रुग्णांची नोंद; मोफत तपासणी

बालकांमध्ये इतर आरोग्य समस्यांपेक्षा 'विकासात्मक विलंब' समस्या असलेल्या रुग्णाचे प्रमाण वाढत आहे. जिल्हा रुग्णालयातील डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर (डीईआयसी) या उपचार केंद्रामार्फत गेल्यावर्षी एप्रिल ते डिसेंबर या नऊ महिन्यांत शून्य ते १८ वर्षे वयोगटातील जन्मजात दोष, पोषण कमतरता, विविध आजार व विकासात्मक विलंब अशा चार प्रकारच्या समस्या असलेल्या ४ हजार २३१ बालकांची नोंद झाली. त्यापैकी, ६० टक्के बालकांमध्ये (२,६७३) विकासात्मक विलंब (डेव्हलपमेंटल डिले) ही समस्या आढळून आली आहे..राष्ट्रीय आरोग्य अभियानअंतर्गत जिल्हा रुग्णालयात २०१४ पासून 'डीईआयसी' केंद्र सुरू झाले आहे. येथे विविध आरोग्य समस्या असलेल्या ० ते १८ वयोगटातील बालकांवर मोफत उपचार होतात. लवकर निदान आणि योग्यवेळी उपचार मिळाल्यास बालकांच्या शारीरिक व बौद्धिक विकासातील अडथळे कमी करणे हा या मागील उद्देश आहे. त्यानुसार 'डीईआयसी' केंद्रामार्फत विविध तपासणी व उपचार सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ यमपल्ले यांनी दिली..Deadly Cough Syrup: २७ मुलांच्या मृत्यूसाठी 'डायइथिलिन ग्लायकोल' कारणीभूत! कप सिरपमध्ये आढळले अधिक प्रमाण; मृतांमध्ये १४ मुले, १३ मुलींचा समावेश .'डीईआयसी' केंद्राच्या व्यवस्थापक मीनाक्षी हाबळे म्हणाल्या, "बालकांची शारीरिक व मानसिक वाढ तसेच विकास वयानुसार होत आहे किंवा नाही हे पालकांना लक्षात येण्यासाठी हे सेंटर जिल्हा रुग्णालयात कार्यरत आहेत. येथे ० ते ६ आणि ६ ते १८ वयोगटातील बालकांना जन्मतः असणारे आजार, जीवनसत्त्वांच्या अभावामुळे होणारे आजार, शारीरिक व बौद्धिक विकासात्मक वाढीमध्ये होणारे आजार यांच्यावर तपासण्या व उपचार तज्ज्ञांकडून केले जातात. बालरोग तज्ज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, दंतचिकित्सक, भौतिक उपचार तज्ज्ञ, व्यावसायिक उपचार तज्ज्ञ, मानसोपचार तज्ज्ञ, श्रवण व वाक्दोष तज्ज्ञ, आहार तज्ज्ञ, विशेष शिक्षण तज्ज्ञ यांच्याकडून उपचार केले जातात. येथे फिजिओथेरपी, स्पीच थेरपी, अॅक्युपेशनल थेरपी, विशेष शिक्षण या सुविधा उपलब्ध आहेत.".विकासात्मक विलंब म्हणजे काय...विकासात्मक विलंब म्हणजे मुलाच्या वयानुसार अपेक्षित असलेली वाढ किंवा कौशल्ये वेळेवर विकसित होत नाहीत. म्हणजेच इतर समवयीन मुलांच्या तुलनेत एखादे मूल बोलणे, चालणे, समजून घेणे किंवा सामाजिक वर्तन यात मागे राहते.प्रामुख्याने चार कौशल्यांमध्ये विलंब दिसू शकतोशारीरिक अडचणी (उशिरा बसणे, चालणे)भाषा व संवाद साधता न येणे (उशिरा बोलणे, शब्द न समजणे)बौद्धिक, संज्ञानात्मक अडथळे (शिकण्यात अडचण, लक्ष न लागणे)सामाजिक-भावनिक (इतर मुलांमध्ये न मिसळणे, बोलताना डोळ्यांचा संपर्क टाळणे).वाढत्या 'एक्यूआय'चा आरोग्याला धोका; नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आरोग्यतज्ज्ञांचे आवाहन.विकासात्मक विलंब याचे रुग्ण वाढले नसून ते पूर्वीप्रमाणेच आहेत. मात्र, त्याच्या निदानाच्या सुविधा वाढल्याने तसेच, त्याची नोंद होत असल्याने हे प्रमाण दिसून येते. पोषणाची कमतरता, अनुवांशिकता, जनुकीय दोष, लस न घेणे ही कारणे त्यामागे आढळतात. नागरिकांमध्ये याबाबत जागृती गरजेची असून त्याने बालकांना उपचार मिळण्यास मदत होईल.- डॉ. आरती किणीकर, बालरोग विभाग प्रमुख, ससून रुग्णालय.'डीईआयसी' केंद्रात आलेले रुग्ण (एप्रिल ते डिसेंबर २०२५)एकूण ४२३१जन्मजात दोष - २०५पोषण कमतरता - २५९इतर आजार - १०९४विकासात्मक विलंब - २६७३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.