Zomato CEO दीपिंदर गोयलच्या कपाळावरचं ‘ते’ डिव्हाईस नेमकं आहे तरी काय? पॉडकास्टनंतर सोशल मीडियावर घातलाय धुमाकूळ

Deepinder Goyal's Temple Device Going Viral on Social Media: व्यवसाय, राहणीमान, बायको अशा अनेक गोष्टींसाठी झोमॅटोचा संस्थापक दीपिंदर गोयल चर्चेत राहिला आहे. आणि आता सुद्धा तो आणखी एका भन्नाट गोष्टीसाठी चर्चेचा विषय बनला आहे. नुकत्याच झालेल्या राज शमानीच्या Figuring Out या लोकप्रिय पॉडकास्टमध्ये दीपिंदर गोयलने हजेरी लावली होती. या दरम्यान त्याच्या बोलण्याइतकीच चर्चा त्यांच्या कपाळाजवळ लावलेल्या एका छोट्या उपकरणाचीही (Device) झाली. व्हिडीओ बघितल्यानंतर बऱ्याच प्रेक्षकांच्या नजरा त्या गॅझेटकडे वळल्या आणि त्यानंतर सोशल मीडियावर वेगवेगळे अंदाज बांधायला सुरुवात झाली आहे. अनेक जणांनी बरेच तर्क वितर्क लावले आहेत. .काय आहे हे डिव्हाईस?पण प्रत्यक्षात हे डिव्हाईस अत्याधुनिक संशोधनाशी (Modern Research) संबंधित आहे. दीपिंदर गोयलने वापरलेलं हे डिवाइस Temple म्हणून ओळखलं जातं आणि ते मेंदूकडे जाणाऱ्या रक्तप्रवाहावर लक्ष ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आलं आहे. हे मेटॅलिक रंगाचं आणि क्लिपसारखं डिव्हाईस मेंदूमधलं रक्ताभिसरण रिअल टाइममध्ये मोजतं..न्यूरोलॉजिकल आरोग्यमेंदूला मिळणारा रक्तपुरवठा हा न्यूरोलॉजिकल आरोग्याचा एक महत्त्वाचा निर्देशक मानला जातो. वय वाढत असताना मेंदूच्या कार्यक्षमतेत होणारे बदल, स्मरणशक्ती, थकवा किंवा इतर न्यूरोलॉजिकल समस्या समजून घेण्यासाठी रक्तप्रवाहाचा अभ्यास उपयोगी ठरू शकतो. Templeसारख्या उपकरणाच्या मदतीने दीर्घकालीन डेटा गोळा करून या प्रक्रियांबद्दल अधिक सखोल माहिती मिळवण्याचा संशोधकांचा प्रयत्न आहे..कल्पना कशी निर्माण झाली?दीपिंदर गोयल (Deepinder Goyal) जवळपास एक वर्षापासून हे डिव्हाईस स्वतः वापरत आहे. त्याच्या म्हणण्यानुसार, Gravity Ageing Hypothesis या संकल्पनेवर काम करताना Templeची कल्पना त्यांना सुचली. या थिअरीनुसार, गुरुत्वाकर्षणाचा दीर्घकालीन परिणाम शरीरातील रक्तप्रवाहावर, विशेषतः मेंदूकडे जाणाऱ्या रक्ताभिसरणावर होऊ शकतो. तसंच त्याचा वृद्धत्वाशी काही संबंध असू शकतो..वैयक्तिक उपक्रमाअंतर्गत संशोधनहे संशोधन दीपिंदरच्या वैयक्तिक उपक्रम Continue Research अंतर्गत चालू आहे, आणि त्यासाठी त्याने स्वतःच्या पैशातून मोठी गुंतवणूक केली आहे. सुमारे २५ दशलक्ष डॉलर्स, म्हणजेच अंदाजे २२५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक त्याने केली असल्याचं सांगण्यात येत आहे.महत्त्वाचं म्हणजे Temple हे झोमॅटोचं उत्पादन नसून ते सध्या बाजारात उपलब्धही नाहीये. हे डिव्हाईस अजूनही प्रायोगिक अवस्थेत असून खासगी संशोधनासाठी वापरलं जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, मेंदूच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवणारी वेअरेबल उपकरणं संशोधनासाठी महत्त्वाची दिशा असली तरी त्यांचा प्रत्यक्ष वापर सध्या मर्यादित आहे..पॉडकास्टमधील या एका क्षणामुळे Temple चर्चेत आलं आणि मेंदू निरीक्षण तंत्रज्ञानाकडे पुन्हा एकदा सर्वांचं लक्ष वेधलं गेलं. भविष्यात हे संशोधन कोणत्या दिशेने जाईल, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.