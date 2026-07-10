डायबिटीज पेशंट्ससाठी Good News! आता आठवड्यातून फक्त एकदाच घ्यावं लागणार इन्सुलिन इंजेक्शन; भारतात आलं नवं इन्सुलिन

Weekly Insulin Injection Launched in India: डायबेटिक पेशंट्सना आता दिलासा मिळाला असून दररोज 'इन्सुलिन'चे इंजेक्शन घेण्याच्या त्रासातून त्यांची सुटका होणार आहे. 'नोवो नॉर्डिस्क इंडिया' या कंपनीने गुरुवारी भारतात 'अविक्ली' हे आठवड्यातून एकदाच घेता येईल असं 'इन्सुलिन' तयार केलं आहे. जगात प्रथमच अशा प्रकारचं 'इन्सुलिन' तयार करण्यात आलं आहे..वर्षातील 365 इंजेक्शनऐवजी फक्त 52सध्या अनेक रुग्णांना दररोज एक इन्सुलिन इंजेक्शन घ्यावं लागतं. पण या इंजेक्शनमुळे पेशंटला वर्षाला ३६५ वेळा टोचून घ्यावं लागणारं 'इन्सुलिन' आता फक्त ५२ वेळा घ्यावं लागेल. हे 'इन्सुलिन' 'टाईप-१' आणि 'टाईप-२' डायबिटीज असलेल्या प्रौढ पेशंटसाठी उपलब्ध असेल. हे 'इन्सुलिन' घेतल्यानं प्रकृतीमध्ये टप्प्याटप्प्याने सुधारणा कशी होते, यापेक्षा 'इन्सुलिन' लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यात कशा प्रकारे सहजपणे समाविष्ट होतं, या बदलाला या प्रयोगामध्ये महत्त्व देण्यात आलं आहे..Diabetes & Heart Health: मधुमेहींनो, धाप-थकवा 'सामान्य' समजू नका; हृदयविकाराची असू शकतात सुरुवातीची लक्षणे.रिसर्चमध्ये काय निष्कर्ष निघाला?दिवसातून एकदा घ्याव्या लागणाऱ्या 'ग्लॅर्गन यू-१००' च्या तुलनेत यातील 'एचबीए-१ सी' या घटकाचं प्रमाण कमी होऊन ही स्थिती टिकून राहण्याचा कालावधी वाढतो, हे 'अविक्ली'तून दिसून आलं आहे. 'टाइप-२' प्रकारचा मधुमेह असलेल्या अनेक रुग्णांच्या रक्तातील 'एचबीए १-सी'चे प्रमाण सात टक्क्यांपेक्षा कमी राहिल्याचे आणि ही स्थिती टिकून राहण्याचा कालावधी वाढल्याचे व साखरेच्या प्रमाणावरही संपूर्ण दिवसभर नियंत्रण कायम राहिल्याचे कंपनीने म्हटले आहे..भारतात मधुमेहाचं वाढतं प्रमाणकंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात 10 कोटींहून अधिक लोक डायबिटीजने त्रस्त आहेत. तसेच सुमारे 13.6 कोटी लोकांना प्री-डायबिटीज असल्याचा अंदाज आहे. तर ६० लाख पेशंट रोज इन्सुलिन घेणारे आहेत..Diabetes Breath Analyzer : आता इंजेक्शनला बाय-बाय! ब्रीथ टेस्टनेच होणार डायबिटीस तपासणी; तज्ज्ञांचा नवा शोध, रुग्णांना मोठा दिलासा.डॉक्टरांचं मत काय?दिल्लीतील 'अपोलो हॉस्पिटल'चे ज्येष्ठ एंडोक्रायनोलॉजिस्ट (Endocrinologist) डॉ. एस. के. वांग्नू म्हणाले, "डायबिटीज नियंत्रणात ठेवण्यासाठी इन्सुलिन हा मुख्य आधार आहे. पण, रोज सुई टोचून घेण्याची भीती, वेदना आणि होणारा खर्च यामुळे रुग्ण हे इन्सुलिन सुरू करायला ७ ते ९ वर्षे उशीर करतात; पण आठवड्यातून एकदाच घ्यायचं हे नवं इन्सुलिन पेशंटना लवकर उपचार सुरू करण्यास आणि डॉक्टरांशी मोकळेपणाने चर्चा करण्यास प्रवृत्त करील.".भारत सातवा देशभारत हा 'अविक्ली' उपलब्ध करणारा जगातील सातवा देश ठरला आहे. याआधी कॅनडा, जर्मनी, चीन, इटली, जपान आणि अमेरिका इथे हे इन्सुलिन उपलब्ध करण्यात आलं आहे. अमेरिकेसह युरोपियन युनियन आणि इतर अनेक देशांमध्येसुद्धा या औषधाला मान्यता मिळाली आहे..मधुमेहावरील उपचार सोपे, सुरक्षित आणि सुटसुटीत करणे हे आमचे ध्येय होते. आठवड्यातून एकदाच 'इन्सुलिन' देणे हे वैद्यकीय क्षेत्रातील एक स्वप्न होते. ते आज पूर्ण झाले आहे. यामुळे रुग्णांच्या मनातील भीती आणि ताण कमी होईल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारेल.- विक्रांत श्रोत्रीय, व्यवस्थापकीय संचालक, नोवो नॉर्डिस्क इंडिया.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.