Managing Diabetes: मधुमेहींनी 'हे' 5 पदार्थ कधीही रिकाम्या पोटी खाऊ नका, अन्यथा वाढेल साखरेची पातळी

Diabetes foods to avoid on empty stomach 2025: मधुमेह हा सामान्य आजार बनला आहे. मधुमेहाच्या रुग्णांना त्यांच्या आजाराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नेहमी विविध उपाय करावे लागतात. तसेच आहाराकडे लक्ष द्यावे लागते. कारण, रक्तातील साखरेची पातळी तुम्ही काय खाता यावर अवलंबून वाढते किंवा कमी होते. त्याचप्रमाणे, तुम्ही रिकाम्या पोटी जे काही खाता त्याचा तुमच्या रक्तातील साखरेच्या पातळीवरही परिणाम होतो. म्हणूनच, मधुमेहाच्या रुग्णांनी रिकाम्या पोटी काही पदार्थ खाऊ नयेत. मधुमेहात रिकाम्या पोटी जे पदार्थ खाल्ल्यास तुम्हाला नुकसान होऊ शकते अशा पदार्थांबद्दल आज जाणून घेऊया. .ब्लॅक कॉफीवजन कमी करण्यासाठी अनेकांना रिकाम्या पोटी ब्लॅक कॉफी पिणे आवडते. पण, सकाळी रिकाम्या पोटी ब्लॅक कॉफी पिणे मधुमेहासाठी चांगले नाही. कॉफीमध्ये असलेले कॅफिन ग्लुकोजची पातळी वाढवते. यामुळे अॅसिडिटी देखील होऊ शकते. म्हणून, कॉफीसोबत काही प्रथिनेयुक्त पदार्थ खाण्याचा प्रयत्न करा..केळीफळे खाणे आरोग्यासाठी चांगलं मानलं जातं. पण, मधुमेहात रिकाम्या पोटी काही फळे खाल्ल्याने तुमचे नुकसान होऊ शकते. रिकाम्या पोटी पिकलेले केळे खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढते. म्हणून, रिकाम्या पोटी केळी खाणे टाळा. .तळलेले पदार्थनाश्त्यात पकोडे, कचोरी, समोसे आणि पराठे असे तळलेले पदार्थ खाणे टाळा. रिकाम्या पोटी या सर्व गोष्टी खाल्ल्याने तुमच्या रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते. म्हणून, प्रथिने आणि कॉम्प्लेक्स कार्ब्सने समृद्ध असा नाश्ता खा..प्रोसेस केलेला फळांचा रसजर तुम्ही सकाळी रिकाम्या पोटी निरोगी राहण्यासाठी कॅन केलेला ज्यूस प्यायलात तर ते तुमचे नुकसान करू शकते. सकाळी रिकाम्या पोटी फळांचा रस, सोडा आणि साखरेची कॉफी पिल्याने तुमच्या रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते. तुम्ही या गोष्टींऐवजी हर्बल टी आणि पाणी पिऊ शकता. .मधुमेहींनी रिकाम्या पोटी कोणते पदार्थ का टाळावेत? रिकाम्या पोटी गोड किंवा उच्च ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेले पदार्थ खाल्ल्याने रक्तातील साखर झपाट्याने वाढते, जे मधुमेहासाठी हानिकारक आहे..रिकाम्या पोटी कोणती फळे खाणे सुरक्षित आहे? सफरचंद, पेरू किंवा बेरीसारखी कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेली फळे मर्यादित प्रमाणात खाणे सुरक्षित आहे..रिकाम्या पोटी साखरयुक्त पेय प्यायल्याने काय होऊ शकते?साखरयुक्त पेयांमुळे रक्तातील साखरेची पातळी अनियंत्रितपणे वाढते, ज्यामुळे मधुमेहाच्या गुंतागुंती वाढू शकतात. .मधुमेहींनी सकाळी काय खावे?मधुमेहींनी सकाळी फायबरयुक्त पदार्थ, जसे की संपूर्ण धान्य, पालेभाज्या किंवा प्रथिनेयुक्त पदार्थ निवडावेत..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.