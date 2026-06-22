डिजिटल व्यसनाचा डोळ्यांवर घाला; तरुणांमध्ये ‘ड्राय आय सिंड्रोम’चे वाढते प्रमाण, डॉक्टरांचा खुलासा

आजकाल सकाळी डोळे उघडल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत स्मार्टफोन आपल्या हाताचा एक भाग बनला आहे. ऑफिसचे काम असो वा सोशल मीडियावरील रील्स पाहणे, आपला स्क्रीन टाईम वाढत चालला आहे. पण हीच सवय आता आरोग्यासाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे. हॉस्पिटल्समधील ओपीडीत सध्या ड्राय आय सिंड्रोमचे पेशंट्स झपाट्याने वाढत असून, याला कारणीभूत ठरत आहे मोबाईलचे व्यसन ! .लहान मुलांच्या वाढीवर होतोय वाईट परिणामआजकाल फक्त मोठेच नाही, तर लहान मुलांनाही मोबाईलची सवय लागली आहे. अनेक मुलं तर मोबाईलवर व्हिडिओ पाहिल्याशिवाय जेवतच नाहीत. अनेक संशोधनांमधून समोर आले आहे की, जेवताना स्क्रीन पाहिल्यामुळे मुलांची पचनसंस्था बिघडते. परिणामी, त्यांची शारीरिक आणि मानसिक वाढ योग्य प्रकारे होत नाही..ब्लिंकिंग रेट कमी झाल्याने डोळे होतायेत ड्राय !तज्ञांनी या समस्येमागचे मुख्य कारण सांगितले आहे. आपले डोळे चांगले ठेवण्यासाठी डोळ्यातील पाण्याचा एक थर (Tear Film) गरजेचा असतो. साधारणपणे आपण एका मिनिटात १५ ते २० वेळा पापण्यांची उघडझाप करतो, ज्यामुळे डोळ्यांत ओलावा टिकून राहतो. जेव्हा आपण स्क्रीनवर एखादा व्हिडिओ पाहतो, तेव्हा आपला फोकस इतका वाढतो की, आपण पापण्या झपकावणे विसरून जातो. अशा वेळी ब्लिंकिंग रेट कमी होऊन एका मिनिटात फक्त ५ ते ७ वेळा राहतो. यामुळे डोळ्यांतील पाणी सुकते आणि 'ड्राय आय'ची समस्या निर्माण होते..ही लक्षणे दिसल्यास व्हा अलर्ट• डोळ्यांमध्ये सतत जळजळ किंवा टोचल्यासारखे वाटणे.• डोळे लाल होणे आणि जड वाटणे (Heavy Eyes).• स्क्रीन पाहताना अचानक अंधूक (Blurry Vision) दिसणे..डोळ्यांच्या सुरक्षेसाठी वापरा '20-20-20 Rule'जर काम लॅपटॉप किंवा मोबाईलशिवाय होऊच शकत नसेल, तर डॉक्टरांनी डिजिटल युजर्ससाठी एक बेस्ट फॉर्म्युला सांगितला आहे.• दर २० मिनिटांच्या स्क्रीन टाईमनंतर एक छोटा ब्रेक घ्या.• स्क्रीनवरून नजर हटवून कमीत कमी २० सेकंद आराम घ्या.• या २० सेकंदात तुमच्यापासून २० फूट लांब असलेल्या एखाद्या वस्तूवर लक्ष केंद्रित करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.