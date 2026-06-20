आरोग्य

संवादसेतू : साध्य करण्याजोगा ‘डिजिटल डीटॉक्स’

फोन फेकून देण्याचा अतिरेकी ‘डिजिटल डीटॉक्स’ नव्हे, तर नोटिफिकेशन्सवर नियंत्रण, दिवसाची सुरुवात-शेवट फोनविरहित ठेवणे आणि अखंड स्क्रोलिंगला मर्यादा घालून तंत्रज्ञानाचा जाणीवपूर्वक वापर करण्याचा संवादसेतू
Digital Detox, Cognitive Focus Restoration & Mindfulness Frameworks

Digital Detox, Cognitive Focus Restoration & Mindfulness Frameworks

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ या चित्रपटातला एक मित्र सहलीला गेल्यावरही ऑफिसच्या कामातच अडकून राहिला आहे. दुसऱ्या दोन मित्रांना त्याचा वैताग येतो आणि एकजण चक्क त्याचा फोन चालत्या गाडीतून फेकून देतो! ‘डिजिटल डीटॉक्स’ म्हटल्यावर डोळ्यांसमोर हेच चित्र उभे राहते. असा फोन फेकून देणे प्रत्येकाला जमेल का?... फोन फेकून देणे सोडाच, पण नुसता फोन दिवसभर बंद करून ठेवणे किंवा चोवीस तास ‘सोशल मीडिया सन्यास’ घेणेही आताच्या काळात अवघडच आहे.

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