Digital Intermittent Fasting: आता जेवणानंतर डिजिटल इंटरमीटंट फास्टिंगची गरज; तंत्रज्ञानाच्या अतिरेकाने आरोग्यास धोका

Digital Intermittent Fasting: उपवासाची परंपरा शतकानुशतके चालत आली आहे. उपास म्हणजे, फक्त उपाशी राहणे नाही तर तो आत्मनियंत्रणाचा एक मार्ग आहे. ज्याप्रमाणे, शरीराला आरामाची गरज असते. त्याप्रमाणे, आजच्या डिजिटल युगात डोळे आणि मेंदूलासुद्धा विश्रांतीची गरज आहे. इंटरमीटंट फास्टिंग म्हणजे, शरीरासाठी केल्या जाणाऱ्या उपवासासारखाच पण हा उपवास मोबाइल, इंटरनेट आणि डिजिटल साधनांपासून केलेला उपवास होय..डिजिटल उपवास कसा करतात?दिवसातील ठराविक तासासाठी डिजिटल उपकरणे न वापरणे.रात्री झोपण्याआधी १ किंवा २ तासाआधी डिजिटल ब्रेक घेणे.आठवड्यातील एक दिवस नो स्क्रीन डे पाळणे..AI VS HUMAN: एआय प्रगत असलं तरी मानवी क्षमतेला पर्याय नाही! मुंबईतील ५ पैकी ४ प्रोफेशनल्सचा विश्वास.डिजिटल इंटरमीटंट फास्टिंग म्हणजे काय ?जसे आहारातील इंटरमीटंट फास्टिंगमध्ये ठराविक वेळ खाणे टाळले जाते, तसेच डिजिटल इंटरमीटंट फास्टिंगमध्ये ठराविक काळासाठी मोबाइल, सोशल मीडिया, टीव्ही, लॅपटॉप, गेम्स, इतर डिजिटल स्क्रीनपासून काही काळासाठी पूर्ण अंतर ठेवणे म्हणजे डिजिटल इंटरमीटंट फास्टिंग आहे. डिजीटल फास्टिंगमध्ये डोळे व मेंदूला स्क्रीनवरून विश्रांती मिळते. यामुळे, डोळ्यांचा थकवा कमी होऊन मेंदू सक्रीय होतो व झोपही चांगली लागते..डिजिटल फास्टिंग म्हणजे केवळ आरोग्यासाठी डिजिटल डिटॉक्स नाही तर सायबर सुरक्षेसाठीही एक संरक्षण कवच आहे. काही तास किंवा दिवसभर ऑनलाइन जगापासून दूर राहिल्यास केवळ मन-शरीर ताजेतवाने होते असे नाही तर आपली वैयक्तिक माहितीही अधिक सुरक्षित राहते.- विशाल लिचडे, सायबर सुरक्षातज्ज्ञ.