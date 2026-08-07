दर्शन अग्नीचे

आषाढ महिन्यात येणारी अमावस्या ‘दिव्याची अवस’ म्हणून ओळखली जाते. भारतीय परंपरेचे, भारतीय संस्कारांचे महत्त्व पाहता ज्या ऋषीमुनींनी व भारतीय समाजाने संस्कारांची जपणूक केली, त्यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. या अमावस्येच्या दिवशी ग्रीष्म ऋतू संपतो आणि नंतर येणारे श्रावण, भाद्रपद हे वर्षाऋतूचे पहिले दोन महिने असतात. ग्रीष्माच्या शेवटच्या दिवसात पावसाळा सुरू झालेलाच असतो, पण वर्षाऋतूचा खरा ओलावा, खरा दमटपणा, थंडी ही श्रावण, भाद्रपदात प्रत्ययाला येते. या दोन महिन्यांत भिजलेले कपडे लवकर वाळत नाहीत, सगळीकडे ओलावा भरलेला असतो, भिंतीत ओलावा असतो, घरात कुठे गळत असले तर जमिनीतही ओलावा असतो. साहजिकच, पिंड-ब्रह्मांड न्यायाप्रमाणे या महिन्यांमधल्या बाहेरच्या ऋतुमानाचा परिणाम शरीरातही जाणवतो. म्हणूनच या काळात शरीरात थंडावा, ओलावा जाणवला, वातवृद्धी झाली तर नवल नाही. या काळात सुखद मंद वारा नसतो तर तो वादळी वारा असतो. त्यामुळे या काळात शरीरातील अग्नी अतिशय मंद होऊ शकतो. आयुर्वेदिक तत्त्वानुसार ज्याला अग्नी म्हटले जाते त्याची तुलना आधुनिक विज्ञानातील हॉर्मोन्सशी करता येऊ शकते. तेव्हा या दोन महिन्यांमध्ये संपूर्ण शरीराची हॉर्मोनल व्यवस्था म्हणजे अग्नी संतुलित ठेवणे फार गरजेचे असते, त्यातल्या त्यात सर्व अग्नींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व पचनासाठी लागणाऱ्या जाठराग्नीला विशेष सांभाळावे लागते. .अग्नी किंवा हॉर्मोन या संकल्पना आहेत. वर्षाऋतूच्या चार महिन्यांमध्ये येणाऱ्या अडचणींवर मात करता येण्याच्या हेतूने भारतीय परंपरेने चातुर्मास व्रताची योजना केलेली आहे. यात मुख्यत्वे वातूळ अन्न न खाणे, जडान्न न खाणे, उपवास करणे यांबरोबरच शरीरातील अग्नी मनाशी संबंधित असल्यामुळे मनाला, मनाच्या वृत्तींना, सवयींना, स्वतःच्या इच्छांना लगाम घालण्यासाठी ध्यानधारणा वगैरे उपाय सुचविलेले आहेत. अग्नीचे साधर्म्य हॉर्मोन्सशी आहे असे जेव्हा आपण म्हणतो त्यावेळी आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे की भारतीय परंपरेत वेगवेगळ्या कार्यासाठी वेगवेगळ्या अग्नीचे आवाहन करावे असे म्हटलेले आहे.रोजच्या घरगुती वापरासाठी पावक (पवित्र करणारा) अग्नी, गर्भाधान वगैरे संस्कारासाठी मारुत, पुंसवन संस्कारासाठी पवमान, जातकर्मासाठी प्रबल, अन्नप्राशनासाठी शुचि, उपनयनासाठी समुद्भव, लग्नविवाहासाठी योजक, अग्निहोत्र करण्यासाठी द्विज, वैश्र्वदेवासाठी रुक्मक, देवकार्य करण्यासाठी हव्यवाह, पितृकार्य करण्यासाठी कव्यवाह, शांतिकार्यासाठी वरद, वशीकरणासाठी कामद, अशा प्रकारे वेगवेगगळ्या कार्यासाठी वेगवेगळ्या अग्नींचे आवाहन करायला सांगितलेले आहे..अग्नी या संकल्पनेत अग्नीचे वेगवेगळे प्रकार म्हणजे काय व ते कसे दिसू वा समजू शकतात हे सामान्यतः कळणे अवघड आहे. हॉर्मोन्स हे वेगवेगळ्या कार्यासाठी असतात तसेच या अग्नीचे स्वरूप असल्यामुळे हॉर्मोन्स व अग्नी हे एकच आहेत असे म्हणता येईल. मुख्य अग्नीचे स्थान मेंदूच्या मध्यभागी जरा खाली असलेल्या पिच्युटरी ग्रंथी, आज्ञाचक्राची ग्रंथी असे म्हणता येईल. या ठिकाणी अग्नीचे केलेले वर्णन असे आहे,सप्तहस्तश्र्चतुःशृंगः सप्तजिह्वो द्निशीर्षकः ।त्रिपात्प्रसन्नवदनः सुखासीनः शुचिस्मितः ॥चत्वारिशृंगात्रयो अस्यपादाद्वेशीर्षे सप्तहस्ता सो अस्य त्रिधाबद्धो वृषभो रोरवीति महादेवोमर्त्याऽआविवेश ॥तोमरं व्यजनं वामैर्घृतपात्रं च धारयन् ।मेषारूढो जटाबद्धो गौरवर्णो महौजसः ॥.हे वर्णन अग्नीचे भौतिक स्वरूप म्हणजे पिच्युटरी ग्रंथीचे वर्णन केल्यासारखे आहे. अग्नीला असलेली चार शिंगे ही पिच्युटरी ग्रंथीचे चार नोड आहेत; अग्नीची दोन डोकी पिच्युटरी ग्रंथीचा पुढचा व मागचा भाग आहे; अग्नीने उजव्या चार हातांनी धारण केलेले शक्ति (भाल्यासारखे शस्त्र), अन्न, स्रुचा (वहनशीलशक्ती), स्रुवा (एक तोळा तूप मावेल अशी पळी) तसेच डाव्या बाजूच्या हातात असलेले तोमर (लोखंडाची गदा), व्यजन (पंखा), घृतपात्र हे पिच्युटरी ग्रंथीच्या दोन्ही बाजूंनी जाणारे वा कार्यरत होणाऱ्या हॉर्मोन्सशी मिळते जुळते आहेत; अग्नीला असलेल्या सात जिह्वा हे जाणारे व येणारे संदेश आहेत. अग्नीचा वृषभासारखा आवाज, त्याचे लाल डोळे, त्याचा ध्वज (धूर), हे सर्व त्या ठिकाणी उत्पन्न होणाऱ्या व्यवस्थेचेच जणू वर्णन केलेले सापडते..आपल्या शरीरातील अग्नीला व्यवस्थित ठेवण्यासाठी भ्रूमध्यात ध्यान करणे, त्राटक करणे, त्या ठिकाणी ज्योतीची कल्पना करून प्रकाश पाहणे म्हणजे या अमावस्येच्या दिवशी सांगितलेल्या दीपूपजनाचे निदर्शक आहे असे दिसते. मुख्य म्हणजे एवढे व्यवस्थित वर्णन कुठल्यातरी मंत्रांशी लागू पडते आहे हे समजून घेतले एवढ्यावरच आपले काम भागणार नाही. त्यापासून आपल्याला आपल्या जीवनात संतुलन आणता यावे म्हणून अशा तऱ्हेच्या सणवारांची व उत्सवांची योजना केलेली असते.अमावस्येचा दिवस म्हणजे आपल्याला कमीत कमी चंद्रशक्ती पर्यायाने कमीत कमी सूर्यशक्ती उपलब्ध होणारा दिवस. तेव्हा त्या दिवशी सर्व दिवे स्वच्छ करून पेटवणे यामागे त्यांच्याकडे पाहत असताना होणाऱ्या ज्योर्तिध्यानाच्या माध्यमातून शरीरात असलेल्या अग्नीला चालना मिळवून देणे व संपूर्ण शरीरव्यापार व्यवस्थित चालण्याच्या दृष्टीने असलेली हॉर्मोनल व्यवस्था बरोबर राखणे हाच उद्देश दिसतो..श्रीमद्भगवद्गीतेमध्ये अग्नीचा व प्राणांचा किंवा प्राणवायूचा संबंध स्पष्ट समजावलेला आहे. त्या ठिकाणी शरीराच्या सर्व इंद्रियांना कार्यरत ठेवण्यासाठी, प्राणशक्तीचे कार्यशक्तीत रूपांतर करण्यासाठी अग्नीची आवश्यकता असते हे सांगितलेले आहे. आयुर्वेदात सात धातूंच्या रुपांतरासाठी सात अग्नी (धात्वाग्नी) वर्णन केलेले आहेत. कान, नाक वगैरे इंद्रिये, ज्यांच्याद्वारे आपल्याला विषयांचे ज्ञान होते, त्यांचा संयम केल्यावर (संयमाग्नी) आपल्याला फायदा होऊ शकतो म्हणजे त्यांना लागणारे जे हॉर्मोन्स आपल्याला संतुलित करता येतात. तसेच इतर सर्व ज्ञानेंद्रियांवर व कर्मेंद्रियांवर स्वतःवर आत्मसंयम (आत्मसंयमाग्नी) ठेवण्याने संतुलन होऊ शकते.अपरिग्रह म्हणजे दुसऱ्याच्या अधिकारावर हक्क न सांगणे, काही काळासाठी एखादी वस्तू न खाणे वा एखादे काम न करणे, अहिंसा, खरे बोलणे अशा प्रकारच्या व्रतांमुळे सुद्धा शरीरातील हॉर्मोन व्यवस्था संतुलित करता येते. प्राणायामाच्या माध्यमातून तर शरीरातील अग्नीला संयमित करून हॉर्मोनल संस्थेचा व्यवस्थित फायदा घेता येतो. एक गोष्ट निश्र्चित की स्वतःच्या प्रकृतीला मानवणारा आहार नियमित करणाऱ्यांची हॉर्मोनल संस्था संतुलित राहते व त्यांचे जीवन व्यवस्थित चालू शकते. श्रीमद्भगवद्गीतेतील चौथ्या अध्यायात २७,२८,२९ श्लोकांत हे व्यवस्थित स्पष्ट करून सांगितलेले दिसते. आपण जे काही कार्य करतो आहोत त्याची मनुष्यमात्रात वसलेल्या परमात्म्याला आवश्यकता आहे हे समजून परमात्म्याच्या आज्ञेवरून आपण कार्य केले तर आपली हॉर्मोनल व्यवस्था व्यवस्थित चालू शकते..याचाच अर्थ चार महिन्यांत सांगितलेली ध्यान-धारणा, क्रियायोग, प्राणायाम तसेच उपवास, आहारासंबंधीचे नियम हे का सांगितले आहेत. त्यांचा काय फायदा आहे, हे बघत असताना यांचा संबंध या दोन महिन्यांत अग्नी मंद झाल्यामुळे हॉर्मोन्सच्या कार्यव्यवस्थेत उत्पन्न झालेल्या अडथळा दूर करण्यासाठी व पुढे येणाऱ्या महिन्यांमध्ये आरोग्य (शरीराचा व मनाचे) टिकण्यासाठी केलेल्या व्यवस्थेशी आहे असे दिसते.एकूण काय तर संपूर्ण वर्ष आरोग्यदायी व आनंदाचे जावे, पर्यायाने शरीरातील हॉर्मोन्सच्या संतुलनाची व्यवस्था व्हावी म्हणून श्रावण व भाद्रपद महिन्यातील अग्निपूजा, सणवार योजलेले दिसतात. भाद्रपदात अंगारकाची देवता असलेल्या गणपतीचे आवाहन करून गणपतीच्या पूजनाचे तसेच वंशपरंपरागत गुणदोषांपासून स्वतंत्र राहण्यासाठी पितृपूजा आयोजित केलेली दिसते. ज्या शक्तीच्या जोरावर प्राणाकर्षण व अग्नीचे संतुलन होते त्या सुप्त शक्तीचे म्हणजेच कुंडलिनीच्या पूजनाचे काम आश्र्विनात केले जाते, जेणेकरून त्या शक्तीचे जागरण करता यावे, शरीरातील अग्निसंस्था संतुलित झाली तर नंतर शरीरातील मेरुदंडाच्या तळाशी असलेल्या त्या प्रेरणाशक्तीला उत्थापन करणे सोपे होत असल्याने होमहवन केले जाते. आपल्याला जी अग्निउपासना करायची आहे त्याची सुरुवात या अमावस्येला दीपपूजनाने केली जाते. त्यामुळे जीवन व्यवस्थित चालले तर दीपावलीसारखा प्रकाशाचा उत्सव साजरा करता येतो.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून ‘संतुलन आयुर्वेद’द्वारा संकलित).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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